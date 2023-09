HSV-Coach Tim Walter warnt vor Osnabrück und sieht Glatzel in der Nationalelf

Hamburg - Nach dem Aufsteiger ist vor dem Aufsteiger: Am Freitag (18.30 Uhr) gastiert der HSV beim VfL Osnabrück . Die Rothosen wollen es bei den Niedersachsen besser machen als beim 1:2 gegen die SV Elversberg am vergangenen Samstag.

HSV-Coach Tim Walter (47) nahm seine Mannschaft vor dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger VfL Osnabrück in die Pflicht. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

"In dem Spiel war das Momentum nicht auf unserer Seite, dennoch haben wir nicht alles richtig gemacht, sonst wäre das Ergebnis anders gewesen", unterstrich Chefcoach Tim Walter (47) auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Für das Spiel gegen den VfL forderte er von seiner Mannschaft mehr Präzision in der Offensive und mehr Konsequenz in der Defensive. "Wir wollen so agieren, wie in den ersten fünf Spielen. Das ist unser Anspruch", verdeutlichte der Übungsleiter.

Dass die Osnabrücker in der vergangenen Woche mit 0:7 bei Hannover 96 untergingen, habe für das Duell am Freitag keine Bedeutung: "Das ist ein komplett anderes Spiel. Jedes Spiel ist anders und muss gespielt werden. Das gilt für uns aber genauso", erläuterte Walter.

Möglicherweise werde der Tabellenletzte nach der herben Pleite zunächst etwas defensiver agieren, vermutete der 47-Jährige, ehe er einschränkte: "Aber was der Gegner macht, ist nicht unsere Baustelle. Wir konzentrieren uns auf uns."

Die Aufgabe an der altehrwürdigen Bremer Brücke sei für seine Mannschaft trotz der Tabellenkonstellation nicht zu unterschätzen: "Enges Stadion, Freitagabend, Flutlicht. Der Gegner wird versuchen, alles reinzuwerfen", warnte Walter.