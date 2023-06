HSV gegen den VfB Stuttgart: Wie realistisch ist das "Wunder" im Rückspiel?

Direkt nach dem Abpfiff des Hinspiels trommelte HSV-Coach Tim Walter (47, M.) alle Spieler und Mitarbeiter zusammen, um sie auf das Rückspiel einzuschwören. © Tom Weller/dpa

Dass das Wort "Wunder" in diesem Fall durchaus angebracht und keinesfalls zu hoch gegriffen war, darüber dürfte es kaum unterschiedliche Meinungen geben. Zu eindeutig war der Klassenunterschied zwischen den Klubs am Donnerstagabend.

So viele Spiele es in der Geschichte des Fußballs auch gegeben haben mag, die 0:3 endeten, bei denen sich aber eigentlich zwei ebenbürtige Teams gegenübergestanden hatten - das Duell in der Mercedes-Benz-Arena war keines davon.

Im Gegenteil: Die Hanseaten waren mit dem 0:3 mehr als gut bedient, die Schwaben hätten gut und gerne auch 6:0 oder 7:0 gewinnen können, wenn nicht müssen. So aber bleibt der Elf von Coach Tim Walter (47) tatsächlich eine kleine Rest-Hoffnung.

"Das Rückspiel muss noch gespielt werden. Es kann ja nicht mehr schlimmer werden. Was soll uns passieren? Wir haben 0:3 verloren, es kann nur noch bergauf gehen", versuchte sich Kapitän Sebastian Schonlau (28) als Mutmacher.

Doch wie realistisch ist das von Boldt zitierte "Wunder" wirklich? Kann der HSV im heimischen Volksparkstadion wirklich noch einmal zurückschlagen und das sechste Jahr in Folge in der 2. Bundesliga verhindern?