HSV verpasst den Aufstieg auch im fünften Anlauf: "Es tut einfach nur weh"

Pure Enttäuschung: HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (28, l.) musste nach dem erneut verpassten Aufstieg getröstet werden. © Axel Heimken/AFP

Dass die Fans im ausverkauften Volksparkstadion eine bemerkenswerte Reaktion zeigten und die Mannschaft noch Minuten nach dem Abpfiff lautstark feierten, konnte nicht über den Frust aller Beteiligten hinwegtäuschen.

"Ich spüre eine brutale Enttäuschung. Wir haben alles rausgehauen. Das war brutal, was wir in der ersten Hälfte abgeliefert haben. Jetzt tut es einfach nur weh", erklärte Keeper Daniel Heuer Fernandes (30).

Kapitän Sebastian Schonlau (28) verdeutlichte sichtlich bewegt: "Die Szenen nach dem Spiel waren einmalig. Umso mehr tut es weh, dass wir unseren Fans den Aufstieg nicht liefern konnten."

Acht Tage nach dem dramatischen Aufstiegsfinale in der 2. Bundesliga, bei dem sich die Rothosen schon minutenlang als Aufsteiger wähnten, zerplatzte der große Traum, die Rückkehr ins deutsche Oberhaus endlich zu schaffen.

Dabei hatte alles so gut begonnen: Sonny Kittel (30) jagte die Kugel nach nur sechs Minuten zum 1:0 in die Maschen - Ekstase auf der Tribüne! "Das Stadion ist in dem Moment explodiert, das wollten wir erreichen", unterstrich der Torschütze.