HSV zu Gast beim KSC: Alle wichtigen Infos zum 66. Duell der Traditionsklubs

HSV-Coach Tim Walter (47) über den KSC: "Die Relegation 2015 ist nun schon so lange her, für uns besteht diesbezüglich keine Rivalität. Gerade gegen uns versuchen alle Mannschaften, etwas Besonderes zu machen und einen rauszuhauen. Dem müssen wir standhalten."

Der HSV startete allerdings noch besser in die zweite Hälfte der Saison, holte aus sechs Partien 14 Punkte, was Rückrundenplatz zwei entspricht. Zudem sind die Hanseaten das beste Auswärtsteam der Liga (23 Punkte in elf Spielen).

Sowohl für Innenverteidiger Stephan Ambrosius (24, l.) als auch für Stürmer Mikkel Kaufmann (22) wird es ein besonderes Spiel - wenn Ersterer dabei sein kann. © Fotomontage: Uli Deck/dpa, Michael Bermel/Eibner-Pressefoto/dpa

Diese Spieler fehlen

KSC: Tim Breithaupt (Knöchel-OP), Kyoung-Rok Choi (Schlüsselbein-OP)



HSV: Elijah Krahn (Innenbandteilriss), Mario Vuskovic (Dopingsperre), Tom Mickel (Rippenbruch), Xavier Amaechi (Außenbandriss), Sebastian Schonlau (Sprunggelenksverletzung)

Player to watch



Sowohl für Innenverteidiger Stephan Ambrosius (24) als auch für Stürmer Mikkel Kaufmann (22) wird es ein besonderes Spiel.

Während Letzterer in der vergangenen Saison vom FC Kopenhagen an den HSV ausgeliehen war (zwei Tore) und anschließend an den KSC weiterverliehen wurde, wurde Ambrosius direkt vom HSV an die Badener verliehen.

Ob der 24-Jährige, der unter der Woche im TAG24-Interview über seine Zukunft sprach, am Sonntag dabei ist, ist allerdings noch nicht klar, da der Abwehrspieler zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte.

So viele Zuschauer werden erwartet



Wie der KSC am Freitagmorgen mitteilte, ist der BBBank Wildpark erstmals seit dem Neubau ausverkauft. Demnach werden mehr als 23.000 Zuschauer live dabei sein.