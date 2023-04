Sechser Jonas Meffert ist für den HSV nicht zu ersetzen! "Er ist der Taktgeber"

Sechser Jonas Meffert (28, r.) fehlte dem HSV im Traditionsduell beim 1. FC Kaiserslautern an allen Ecken und Enden. © IMAGO / HMB-Media

Beim Blick auf die Aufstellung der Hanseaten dürfte vielen Fans am Samstagabend die Überraschung ins Gesicht gestanden haben: Der gebürtige Kölner stand erstmals in dieser Saison nicht in der Startelf.

Bei der Betrachtung der Ergänzungsspieler wurde anschließend klar, dass der Mittelfeldakteur nicht einmal auf der Bank saß - stattdessen musste Coach Tim Walter (47) aufgrund von Knieproblemen komplett auf den Ex-Kieler verzichten.

Eine Schwächung, die die Hamburger durch die Hereinnahme von Anssi Suhonen (22), der ein engagiertes, aber glückloses Spiel machte, sowie das Zurückziehen von Ludovit Reis (22) auf die Sechserposition auffangen wollte.

Gelingen sollte das dem Aufstiegsaspiranten allerdings nicht! Zwar zeigte Reis über weite Strecken keine schlechte Leistung, in der Schlussphase war er mit zwei Ballverlusten aber für die beiden Gegentore verantwortlich.

Auf Mefferts Fehlen angesprochen, erklärte Sebastian Schonlau (28) nach dem Schlusspfiff: "Wie wichtig Meffo für unser Spiel ist, steht außer Frage. Es ist auch klar, dass diese Frage aufkommt, wenn wir verlieren."