Vor dem Derby gegen Chemie Leipzig: Ganz schlechte Maderer-Nachrichten für Lok Leipzig!

Leipzig - Am kommenden Sonntag (14 Uhr) ist Derby-Zeit! Chemie Leipzig empfängt den ewigen Stadtrivalen Lok Leipzig im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark. Beide Teams sind heiß! Die Gäste hofften auf eine Rückkehr ihres Goalgetters.

Stefan Maderer (29) fehlte wegen einer Fußverletzung zuletzt gegen Zehlendorf und Erfurt. Auch gegen Chemie fällt er aus. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Denn seit sich Stefan Maderer (29) beim 2:1 in Babelsberg verletzt hat, geht es offensiv beim Tabellenführer nicht mehr ganz so locker von der Hand wie vorher. Gegen Schlusslicht Hertha Zehlendorf klappte überhaupt nichts (0:2), gegen Rot-Weiß Erfurt musste neben einem Fernschuss ein Elfmeter ran (2:1).

Wäre also vorteilhaft aus Sicht der Lokschen, wenn der 14-Tore-Mann gegen die Chemiker wieder auf dem Platz stehen könnte.

Nach TAG24-Informationen wird das aber nichts. Der Angreifer konnte noch immer nicht schmerzfrei trainieren, wird am Donnerstag noch einmal beim Arzt untersucht. Für Sonntag wird es nicht reichen, Maderer fällt aus.

Tabellarisch ist Blau-Gelb wohl aber auch ohne Maderer Favorit, auch wenn das bei diesem besonderen Derby vielleicht nie so genau vorhersehbar ist.

Durch das 5:0 gegen Zehlendorf am Dienstag haben sich die abstiegsbedrohten Grün-Weißen eine breite Brust verschafft. Mit einem Derby-Sieg gegen den Stadtrivalen könnte man am Sonntag unter Umständen bei einem Greifswald-Patzer auf Tabellenplatz 16 vorrutschen. Mehr Motivation geht wahrscheinlich nicht.