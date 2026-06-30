Es wäre ein Stich ins Dynamo-Herz! Cristian Fiél soll neuer Co-Trainer bei RB Leipzig werden
Leipzig/Dresden - Für ihn wäre es ein steiler Aufstieg auf der Karriere-Leiter, für die Fans von Dynamo Dresden ein tiefer Stich ins Herz: Ausgerechnet die Vereinslegende Cristian Fiél (46) soll neuer Co-Trainer bei RB Leipzig werden.
Nach Informationen der Bild wird der Deutsch-Spanier demnächst dem neuen Chefcoach Martín Demichelis (45) assistieren. Das wäre eine faustdicke Überraschung und würde bei allen, die es mit den Schwarz-Gelben halten, wohl verschiedenste Gefühle auslösen.
Erst im April 2026 hatte Cristian Fiél erstmals nach seinem Aus als Trainer bei Zweitligist Hertha BSC sein Schweigen im Rudolf-Harbig-Stadion im Rahmen eines Livetalks gebrochen und erklärt, dass Dynamo Dresden immer noch sein Herzensverein sei.
Im Innersten wünschte sich der Spanier, der mit der SGD 2011 in die 2. Bundesliga aufstieg und 2015 seine Karriere in Dresden beendete, vielleicht sogar eine Rückkehr, doch einen Posten gab es für ihn aktuell nicht.
Fakt ist, dass der ehemals begnadete Linksfüßer seit dem Ende seiner Amtszeit am 17. Februar 2025 in Berlin keinen Job mehr hat und das Angebot aus Leipzig extrem lukrativ sein dürfte. Vor allem aus Sicht seiner Trainer-Entwicklung.
Nachdem Fiél seine Karriere beendet hatte, arbeitete er zunächst als Nachwuchscoach bei Dynamo. Dann gelang ihm dank des damaligen Sportbosses Ralf Minge (65) die Beförderung zu den Profis, bei denen er erst als Interimscoach, später als Cheftrainer agierte. Am 1. Dezember 2019 wurde er entlassen.
Cristian Fiél wäre nicht der erste Aufstiegsheld von Dynamo Dresden, der zu RB Leipzig wechselt
Nach einer längeren Auszeit heuerte er im Sommer 2021 im Nachwuchs des 1. FC Nürnberg an und schaffte auch hier als Coach den Sprung zu den Profis. Im Sommer 2024 wechselte er dann zu Hertha BSC, wo er im Februar 2025 entlassen wurde.
Das Engagement in Leipzig würde für ihn viel Sinn machen. Als Assistent würde er nicht mehr den großen Druck verspüren, an vorderster Front die sportlichen Dinge zu verantworten und erklären zu müssen, und er könnte in Ruhe arbeiten.
Ein Plus dürfte für ihn sein, dass er fließend Spanisch spricht. Inhaltlich dürfte er mit Martín Demichelis auch auf einer Wellenlänge liegen, sonst wäre man bei RB nicht auf den Namen Cristian Fiél gekommen.
Die Vereinslegende ist nicht der erste Aufstiegsheld von 2011, der bei den Rasenballern anheuern würde. Sebastian Schuppan (39) ist schon seit Januar 2025 als Sportlicher Leiter in Leipzig tätig.
Fiél und RB Leipzig, das könnte passen, und vielleicht können es ihm die Dynamo-Fans ja auch verzeihen, dass er nun ausgerechnet beim Erzfeind anheuert.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Jose Breton, Lutz Hentschel