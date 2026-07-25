Dynamo-Dresden-Blog: Das Spiel läuft! SGD testet gegen Energie Cottbus
Dresden - Die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison laufen bei Dynamo Dresden auf Hochtouren! Nach dem einwöchigen Trainingslager in Windischgarsten ist das Team von Thomas Stamm wieder in Dresden angekommen.
Nach der Rückkehr stehen mit dem XXL-Test gegen Energie Cottbus (25. Juli) und der Saisoneröffnung gegen Union Berlin (1. August) noch zwei echte Härtetests an, bevor der Ball am 9. August erstmals wieder im Ligabetrieb rollt.
In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.
25. Juli, 13.53 Uhr: Unentschieden zur Pause
Und dann ist Halbzeit! 1:1 steht es zwischen Dynamo Dresden und Energie Cottbus nach 45 Minuten. Die Gäste lange Zeit besser im Spiel und vor allem auf dem Weg nach Vorn engagierter.
Etwas überraschend brachte aber Vincent Vermeij (33.) die Hausherren in der eigenen Trainingsakademie in Führung, postwendend aber der Ausgleich von Lukas Michelbrink (34.).
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41. Minute: Riesengelegenheit für Energie! Justin Butler läutete den Konter über Rechts ein, bediente Moritz Hannemann, der cool einschieben wollte - vergebens.
Tim Schreiber mit der Megagrätsche zur Stelle. Dynamos Keeper bewahrt seine Mannen vor dem Rückstand.
34. Minute: Und plötzlich steht es 1:1. Erst war es Bobzien, der sich mit Tempo über Links durchsetzte und in die Mitte legte. Dort zog Vincent Vermeij trocken ins kurze Eck ab - 1:0.
Nur eine Minute später schon der Ausgleich. Lukas Michelbrink zog von der Strafraumkante ab und hatte Glück, dass sein Schuss abgefälscht wird.
24. Minute: Energie hat hier mehr vom Spiel, die SGD kommt nur selten vor das Cottbusser Tor. Bobzien kam mal über Links durch, flankte anspruchsvoll mit dem Außenrist, aber Keeper Marcel Lotka war sicher zur Stelle.
4. Minute: Schon die zweite gute Gelegenheit für Energie. Und die muss die Führung sein. Tolcay Cigerci mit der butterweichen Flanke auf Moritz Hannemann. Der köpfte aber aus fünf Metern drüber.
25. Juli, 13.02 Uhr: Anpfiff in der Walter-Fritzsch-Akademie
Los geht's!
Die Partie läuft.
25. Juli, 13.02 Uhr: Dynamo-Test gegen Energie Cottbus im Ticker
Gleich startet hier der erste von den zwei 90-Minuten-Tests zwischen Dynamo Dresden und Energie Cottbus.
Die Sonne lacht über der Trainingsakademie und diese 22 Spieler dürfen sich ab 13 Uhr miteinander messen.
Energie etwas von Ausfällen - vor allem - defensiv geplagt, die SGD in vermeintlicher Bestbesetzung, die auch gegen Nürnberg in zwei Wochen so starten könnte.
24. Juli, 8.33 Uhr: Trainingslager-Tagebuch von TAG24-Sportredakteur Thomas Nahrendorf - Die Truppe ist bei 95 Prozent
Die Heimat hat uns wieder! Die Dynamos sind zurück in Dresden. Die Mannschaft ist bereit für die Saison, vielleicht noch nicht zu 100 Prozent, aber sicher zu 95.
Ich bin mal ein Stück weit böse: Als die Truppe im vorigen Jahr aus Windischgarsten zurückkehrte, war sie es nicht zu 50 Prozent. Klar, da war die SGD zu einem früheren Zeitpunkt. Trotzdem: Da war in vielen Momenten Unruhe und Unsicherheit zu spüren, auch weil die meisten Neuzugänge noch gar nicht da waren. Fortgesetzt hat sich das in der Hinrunde. Ein Grund war dabei sicher die schwierige Vorbereitung.
Jetzt war alles anders. Zwölf Neuzugänge sind integriert, wobei es im Grunde nur acht sind. Aber auch bei den anderen hatte ich nie das Gefühl, als wären sie erst seit einigen Wochen hier. Wie leichtfüßig sich zum Beispiel ein Kaan Inanoglu in der Gruppe bewegt hat, auf und neben dem Platz: Der Junge fühlt sich wohl. Und so könnte ich die Reihe durchgehen.
Das ist natürlich alles nur das Vorgeplänkel. Wichtig wird es in zwei Wochen in Nürnberg. Ab da muss sich beweisen, dass Dynamo dauerhaft ein Team ist und Widerstände überwinden kann. Die gab es nämlich in der Vorbereitung (noch) nicht, so ehrlich muss man auch sein.
23. Juli, 16.24 Uhr: Dynamo stattet Talent mit Fördervertrag aus
Weichenstellung für die Zukunft! Dynamo hat Nachwuchstalent Niklas Remus (18) mit einem Fördervertrag ausgestattet. Das teilten die Schwarz-Gelben selbst am Donnerstag mit.
Der linke Außenbahn-Kicker gehört zwar zum "U21"-Team der Dresdner, ist den SGD-Profis zuletzt aber immer näher gekommen. Der 18-Jährige trainiert seit Beginn der Sommervorbereitung mit dem Zweitliga-Kader, durfte auch schon mit ins Camp nach Windischgarsten reisen. Dort machte Remus mit drei Treffern in vier Testspielen ordentlich Werbung in eigener Sache. Die Belohnung dafür folgt nun mit einem neuen Arbeitspapier. (ivo)
23. Juli, 8.03 Uhr: Bilderbuch-Wetter und zwei Teppiche
Als ich vor einer Woche meinen Koffer fürs Camp packte, schaute ich vorher noch mal in die Wetter-App auf dem Smartphone. Windischgarsten - sieben Tage unter 20 Grad, täglich Regen. Also wanderten eine dünne und eine dicke Regenjacke in den Koffer, Hoodies sowie lange Hosen. Den Regenschirm legte ich mit in den Kofferraum.
Meine App hat mich verarscht. Ich brauchte nichts davon. Gar nichts. Kurze Hosen und T-Shirt waren täglich angesagt. Dickere Klamotten waren nicht nötig. Heftig geregnet hat es einmal für 15 Minuten am Sonntag - just als das Fanfoto mit der Mannschaft entstand. Da grollten die Alpen, alle haben mal im Freien geduscht. Ansonsten gab es mal hier und da ein paar Spritzer. Das war es aber auch.
Das Wetter war im Grunde wie im Bilderbuch. Temperaturen von 20 bis 27 Grad, stets verziert mit ein paar Wölkchen am Himmel. Besser konnte es gar nicht sein. Fürs Training war es optimal. Und so sind auch die beiden Trainingsplätze für Dynamo an der DANA-Arena. Am Rand zwar ein bisschen verbrannt, aber die Spielfelder selbst sind Teppiche. Heute Vormittag werden die Jungs diese noch einmal betreten, dann geht es nach Hause. Mal schauen, was uns da für ein Wetter erwartet ...
22. Juli, 8.13 Uhr: Auf der faulen Haut liegt keiner
"Es läuft ja bei Dynamo richtig gut. Aber eine Frage: Freitag nur eine Einheit, Sonntag eine, Montag ganz frei - trainieren die für ein Camp nicht viel zu wenig?" Eine Mail mit dieser Frage erreichte mich. Ohne jetzt mit dem Trainer darüber gesprochen zu haben. Nein, machen sie nicht.
Dynamo ist in seinem normalen Wochenrhythmus geblieben. Am Freitag nach der Ankunft und einen Tag vor dem Testspiel gegen den Grazer AK ist nur eine Einheit völlig normal, Sonntag nach dem Spiel auch. Nach einer Woche durchgehendem Training - und der Partie am Samstag gegen Graz - war der Montag frei. Gestern und heute standen jeweils zwei Einheiten auf dem Programm. Morgen vor der Abfahrt nach Hause steht nur eine am Vormittag an, dann geht's in den Bus.
Zu beachten ist auch: Nur weil die Profis nicht auf dem Platz stehen, heißt es nicht, dass sie nichts machen. Da sind zum einen die Vor- und Nachbereitung nach dem Training, die extrem wichtig für den Körper sind. Einige legen zusätzliche Einheiten im Kraftraum ein. Zudem gibt es viel Theorie, Taktikschulungen anhand von Videos. Das ist alles für den Fan nicht zu sehen.
Klar, ein Neun-bis-17-Uhr-Job ist das nicht, aber auf der faulen Haut liegen die Profis nicht.
21. Juli, 8.04 Uhr: Köstlich! Yelldell entnervt seinen Chef
Mein größtes Spiel der letzten Tage war nicht das über weite Strecken so zähe WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien. Nein, ich habe hier in Windischgarsten Besseres gesehen. Deutlich Besseres. Die Partie zwischen dem Dynamo-Staff - köstlich.
Thomas Stamm, Stefan Kutschke und Sören Gonther in einem Team, unter anderem die Medienabteilung mit David Yelldell im Tor im anderen. Gespielt wurde auf umgedrehte Kleinfeldtore - in etwa Eishockeyhöhe, aber deutlich breiter. Und da hatte Yelldell seine Vorteile. Der ehemalige Bundesliga-Keeper trieb mit seinen Krakenarmen "Kutsche" & Co. schier zur Verzweiflung. Die Gegenspieler attestierten ihm eine Weltklasseleistung und sahen nur in ihm den Grund für die äußerst unglückliche - und natürlich unverdiente - Niederlage.
Es war wie bei der WM: Die Truppe mit dem besten Keeper in ihren Reihen holte den Sieg. 4:2. Pressesprecher Christoph Antal schickte zudem mit zwei blitzsauberen Toren ein Bewerbungsschreiben an Trainer Stamm.
Klaglos nahmen die Gonthers und Kutschkes die Niederlage freilich nicht hin. Aber sie verhielten sich nicht so wie Enzo Fernandez oder Leandro Paredes. Die Gegner waren auch nach Abpfiff wohlauf. Es gab einen zähneknirschenden Handshake.
20. Juli, 8.26 Uhr: Dynamo Dresden hat die Mitte gefunden
Ich kann auf den ersten Blick gar nicht mehr sagen, wie oft ich mit Dynamo schon im Trainingslager war. Aber eins kann ich sagen: Dieses hier ist irgendwie anders. Es fühlt sich an, als habe die SGD nach Jahren der Unruhe seine Mitte gefunden.
Oft war es so: Du warst mit dabei, mehr aber nicht. Trainer, Mannschaft und Staff haben sich immer professionell verhalten, haben Auskunft gegeben. Es war auch nie so, als hättest du gestört. Aber es war steril wie die weißen Wände in einem Krankenhaus.
Das hat sich geändert. Plötzlich bleibt Trainer Thomas Stamm mal stehen und spricht mit einem auch über Themen, die nichts mit Fußball zu tun haben. Sören Gonther kommt vorbei, gibt jedem die Hand, ist sich nicht zu fein für einen Plausch. Plötzlich unterhalten sich Spieler mit einem fernab der Medienzeit. Das SGD-Medienteam kommuniziert auf Augenhöhe, offen und zuverlässig. Jeder ist freundlich, höflich, zuvorkommend, alle lachen. Der Austausch ist offener geworden, geht über die Arbeit hinaus. Du bist mittendrin statt nur dabei.
Bei uns im Medien-Hotel sind auch einige Fans. Früher bist du bei jedem Schritt argwöhnisch inspiziert worden. Das ist vorbei. Da ein Hallo, dort ein kurzes Wort. Irgendwas ist passiert mit Dynamo - es fühlt sich gut an.
19. Juli, 7.31 Uhr: Auch in der Freizeit bleibt es sportlich
Vor dem Spiel am Samstag gegen den Grazer AK war Freizeit angesagt. Nun sind wir hier alle nicht die Typen, die faul herumliegen und nichts tun wollen. Österreich ist sehenswert, vor allem sportlich. Also ging es ins 45 Kilometer entfernte Bad Mitterndorf an die Skiflugschanze am Kulm.
1190 Stufen ging es links vom Aufsprunghang nach oben. Der Blick vom Anlaufturm - unbezahlbar. Aber wie wir alle am Fuße des Riesenbakkens erfahren haben, gibt es nicht nur Verrückte, die da runterfliegen. Den Schanzenrekord hat am 1. März dieses Jahres Domen Prevc aufgestellt. Er landete bei 245,5 Metern. Dort hört die Neigung im Hang schon fast wieder auf. Irre!
Es gibt aber auch Verrückte, die den umgedrehten Weg nehmen. Sie rennen da hoch - vom Auslauf bis in den Anlaufturm. Wozu wir 40 Minuten brauchten (mit Pausen, die Luft war weg und die Oberschenkel streikten, aber pssst!), sprinten die schnellsten in knapp über fünf Minuten bis nach oben.
So ein Brausehersteller, der seinen Sitz in Österreich hat, veranstaltet jährlich diesen Run. Als wir die letzte Siegerliste studierten, staunten wir alle nicht schlecht. Der Gewinner hat Dynamo-Bezug. Auch wenn wir nicht glaubten, dass es unser "Ahmo" war. Aber ja, der letztjährige Sieger hieß Ahmet Arslan.
18. Juli, 7.05 Uhr: Trainingslager-Tagebuch von TAG24-Sportredakteur Thomas Nahrendorf - Eine schöne Woche "Work & Travel"
"Mach' dir 'ne schöne Woche!" Mit diesen Worten bin ich am Donnerstagfrüh daheim verabschiedet worden. Ich habe mich längst daran gewöhnt, dass für die Daheimgebliebenen Trainingslager gleichbedeutend ist mit Urlaub. Ganz so ist es freilich nicht. Ich nenne es Sommer wie Winter "Work & Travel".
Wenn ich ehrlich bin, tut so eine Woche gut. So ein Camp ist eine Abwechslung zum Alltag. Und die ist willkommen. Mal abgesehen davon, dass die Familie nicht mit ist. Im eigenen Revier mache ich Woche für Woche beinahe das Gleiche, die Tagesabläufe ähneln sich gleichfalls. Ich mache all das gern, keine Frage. Das ist schlichtweg mein Traumjob. Aber wenn ich mal raus kann, ist das schön.
Ich sehe zwar dieselben Menschen im Camp wie sonst auch, aber es sind andere Bilder, eine andere Umgebung. Allein wenn ich von meinem Hotel-Balkon auf die Berge schaue, ist das einfach nur herrlich. Ich gewinne neue Eindrücke, erlebe, dass die Menschen um mich herum auch anders reagieren als sonst. Sie sind noch einen Tick offener, lachen mehr - wie sonst nur im Urlaub. Dadurch bin auch ich deutlich relaxter - wie alle Kollegen hier.
17. Juli, 15.44 Uhr: Dynamo Dresden besetzt dritten Geschäftsführerposten nicht neu
Wie die SGD am Freitagnachmittag mitteilt, wird der dritte Geschäftsführerposten, den zuletzt David Fischer (42) als Geschäftsführer Kommunikation innehatte, nicht neu besetzt.
Stattdessen sollen Stephan Zimmermann (39) und Sören Gonther (39) als Duo weitermachen und ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen. Zimmermann hatte Fischers Aufgaben nach dessen Aus im September 2025 größtenteils übernommen, während Gonther im vergangenen Dezember als Sport-Geschäftsführer auf Thomas Brendel (50) folgte.
"Stephan Zimmermann und Sören Gonther haben in den vergangenen Monaten wichtige organisatorische und personelle Veränderungen angestoßen und die Zusammenarbeit innerhalb der Führung erfolgreich weiterentwickelt. Auf dieser Basis sehen wir den Verein gut aufgestellt, um die nächsten Entwicklungsschritte konsequent umzusetzen", erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Michael Ziegenbalg (39).
"Die Unstimmigkeiten der Vergangenheit sind überwunden. Die Verantwortlichen arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen und leben die Werte unserer Sportgemeinschaft gemeinsam vor", so Ziegenbalg weiter. (fm)
17. Juli, 8.05 Uhr: Trainingslager-Tagebuch von TAG24-Sportredakteur Thomas Nahrendorf - Das Ösi-Trikot als Zeichen der Liebe
Vielleicht haben Sie ja schon mal genauer mein Foto da oben drüber über der Überschrift angeschaut. Das Gesicht meine ich damit nicht, müssen Sie auch nicht. Ich ziele auf meine Klamotte ab. Das Österreich-Trikot ist das einzige Fußball-Leibchen, das sich derzeit in meinem Besitz befindet. Und das hat seinen Grund.
Ich liebe dieses Land. Austria war für mich als DDR-Kind nach der Wende die erste Reise ins NSA. Für alle später Geborenen: Nicht-sozialistisches-Ausland. Wenn ich seither alle Aufenthalte zusammenzähle, dürfte ich auf mehr als ein Jahr kommen. Die Alpen, die Bergseen, Wien, Salzburg, Graz, Villach, Innsbruck, Sölden, St. Anton, der Pongau, die Steiermark, die Skigebiete rund um die Flachau - herrlich das alles. An so einem klaren Bergsee könnte ich stundenlang verweilen bzw. habe ich das bereits getan. Als Skisprung-Enthusiast dürfte ich auch sämtliche Schanzen der Alpenrepublik schon gesehen haben.
Nicht zu vergessen Speis und Trank in unserem Nachbarland. Für einen guten Kaiserschmarrn würde ich sonst was machen - als Nachtisch nach dem Wiener Schnitzel. Na gut: Die Obstler und Biere schmecken ebenso sensationell.
16. Juli, 14.56 Uhr: Bettenwechsel im Dilly-Resort!
Bettenwechsel! Die Profis von Fenerbahce Istanbul mussten heute bis 12 Uhr aus dem Dilly-Nationalpark Ressort in Windischgarsten verschwunden sein, denn: Am Abend checken zwei deutsche Zweitligisten ein - Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden. Bis dahin müssen die Betten frisch bezogen sein.
Zum zweiten Mal in Folge gastiert Dynamo in Windischgarsten - und wird das auch im Sommer 2027 wieder tun, solange läuft der Vertrag mit der veranstaltenden Agentur. Ohnehin ist Österreich ein beliebtes Camp-Land im Juni/Juli für die Schwarz-Gelben. 2019 Längefeld in Tirol, 2022 Bad Hering, 2024 Walchsee und die Dilly-Premiere im Vorjahr.
Die Vorzüge liegen auf der Hand, und damit sind nicht die kulinarischen gemeint, die ich persönlich natürlich genießen werde. Top Hotels, gute Plätze, perfekte Trainingsmöglichkeiten und auf alle Fälle frische Bergluft.
Die wird es geben - und dazu wohl auch den einen oder anderen Regenguss samt Gewitter. Wenn ich auf die Wetterprognose für die Woche schaue, wird's warm und täglich nass. Aber vielleicht sind die Wetterprognosen ja so wie meine WM-Tipps bei uns in der Redaktion: für die Tonne.
15. Juli, 17.10 Uhr: Dynamo Dresden kämpft weiter gegen DFB-Strafe
Das wegen der Ausschreitungen im Heimspiel am Karsamstag gegen Hertha BSC verhängte Urteil will Dynamo nicht hinnehmen und zieht vors DFB-Bundesgericht.
Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte am Mittwoch den Verhandlungstermin für den 21. Juli ab 12.30 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt am Main.
Für die Schwarz-Gelben geht der Kampf um eine geringere Strafe damit in die nächste Runde, nachdem man schon bei der mündlichen Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht am 20. Mai ohne Erfolg geblieben war.
Aktuell umfasst das Urteil eine Sperre des K-Blocks für ein Spiel, eine weitere bis zum 30. Juni 2027 auf Bewährung sowie eine Geldstrafe in Höhe von 91.200 Euro. (ivo)
15. Juli, 11.13 Uhr: Die weiteren Termine sind da! Zwei Flutlicht-Topspiele für Dynamo Dresden
Die weiteren Termine für die 2. Bundesliga sind da: Dynamo erwischt dabei zwei Flutlicht-Tospiele. Die steigen am Samstag, den 5. September um 20.30 Uhr gegen den VfL Bochum und am 19. September um 20.30 Uhr gegen Hertha BSC.
Zudem muss die SGD am 20. August auswärts beim 1. FC Heidenheim ran (13 Uhr), am 12. September steigt die Auswärtspartie bei Eintracht Braunschweig (13 Uhr). Alle Spiele finden an einem Samstag da.
15. Juli, 9.31 Uhr: Rückkehr von Ben Bobzien zu Dynamo Dresden bahnt sich an
Bei der SGD geht es in diesem Sommer mit den Transfers weiter rund: Nur einen Tag nach dem elften Neuzugang soll nun auch der Deal mit Ben Bobzien (23) in trockenen Tüchern sein.
Wie die Sächsische berichtet, gelingt es der SGD, den Linksaußen vom 1. FSV Mainz 05 fest zu verpflichten. Von dort war der Flügelflitzer schon in der Rückrunde der vergangenen Saison ausgeliehen. (th)
14. Juli, 15.18 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training mit Neuzugang Neininger
Kaum vorgestellt, schon voll dabei! Der erste Auftritt von Dynamo-Neuzugang Till Neininger (19) lässt nicht lange auf sich warten.
Keine Stunde nach der Bekanntgabe des Transfers steht das 19-jährige Abwehrtalent bereits gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen beim öffentlichen Training am Dienstag auf dem Rasen.
Luca Herrmann (27, muskuläre Probleme) und Tobias Raschl (26, Schlag auf den Fuß) müssen hingegen erneut passen. Wie schon bei der Einheit in der vergangenen Woche können beide verletzungsbedingt nicht mittrainieren.
13. Juli, 10.48 Uhr: Dynamo Dresden an Paderborns Martin Ens dran?
Drei Neue für die Abwehrzentrale hat Dynamo Dresden bereits verpflichtet, ein weiterer soll noch folgen. Ein heißer Kandidat könnte Martin Ens (24) von Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn sein.
Wie Bild berichtete, ist der Innenverteidiger aktuell der Favorit von Sportchef Sören Gonther (39). Das Paderborner Eigengewächs, das für seinen Heimatklub bisher fünf Zweitliga-Partien absolvierte, war in der vergangenen Saison für den SC Verl in die 3. Liga unterwegs gewesen und hatte dort als unumstrittener Stammspieler überzeugt.
Da der 24-Jährige allerdings noch Vertrag bis 2028 hat, dürfte auch für ihn eine Ablöse fällig werden - oder Gonther setzt auf die erste Leihe des Transfersommers. (ar)
13. Juli, 10.12 Uhr: Am Mittwoch startet der Ticketverkauf für die neue Saison
Weniger als einen Monat noch, dann startet Dynamo Dresden mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg (9. August) in die neue Zweitliga-Saison, eine Woche später folgt das erste Heimspiel gegen Darmstadt 98 (16. August). Für beide Spiele startet in dieser Woche der Kartenvorverkauf.
Am Mittwoch, dem 15. Juli, beginnt die Jagd nach den ersten Tickets der Saison um 10 Uhr für Mitglieder. Sollten noch Restkarten vorhanden sein, können sich am Donnerstag, dem 16. Juli, auch Nicht-Mitglieder um Eintrittskarten bemühen. (ar)
11. Juli, 17.20 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Hessen Kassel mit 4:0
Das Spiel in Großenhain ist beendet. Dynamo gewann vor 3500 Zuschauern in der ausverkauften Jahnkampfahn mit 4:0. Die Tore in der zweiten Hälfte erzielten Jonas Oehmichen (73.) nach schönem Doppelpass mit Niklas Remus, Kaan Inanoglu (87.) und Remus (89.).
11. Juli, 16.19 Uhr: Dynamo führt dank Nachwuchsmann mit 1:0 gegen Hessen Kassel
Pause in Großenhain! Dynamo führt durch ein Tor von Nachwuchsmann Nico Künzel (38.) mit 1:0. Einen langen Ball von Rückkehrer Thomas Keller legte Niklas Hauptmann per Kopf auf Künzel, der ins leere Tor traf.
Die ersten Minuten gehörten Kassel, nach zehn Minuten kam Dresden gegen einen kernigen Gegner besser ins Spiel und führt verdient. In der zweiten Hälfte wird Trainer Thomas Stamm erneut komplett tauschen. (nahro)
11. Juli, 15.37 Uhr: Das Dynamo-Testspiel in Großenhain gegen Hessen Kassel läuft
Das Testspiel von Dynamo Dresden gegen Hessen Kassel läuft.
11. Juli, 14.25 Uhr: Testspiel gegen Kassel! Wiedersehen für Dynamo Dresden mit Tim Knipping
Heute heißt es ein letztes Mal vor dem Trainingslager: Testspiel für Dynamo Dresden! 90 Minuten vorm Spiel ist die Anlage in Großenhain schon gut besucht.
Hessen Kassel reist mit SGD-Ex-Kapitän Tim Knipping an, der im Winter zu den Hessen gewechselt ist. Er ist in Dresden nicht vergessen, musste vorm Warmmachen viele Autogramm- und Selfiewünsche erfüllen.
Dynamo startet gleich mit Thomas Keller in der Startelf. Erst gestern wurde die fest Verpflichtung des Innenverteidigers bekannt. Im Tor steht Elias Bethke, Daniel Mesenhöler sitzt auf der Bank. Tim Schreiber und Lennart Grill sind nicht im Kader. Ebenso fehlen die noch angeschlagenen Tobias Raschl (Schlag auf den Knöchel) und Luca Herrmann (muskuläre Probleme). (nahro)
7. Juli. 17.40 Uhr: Ex-Dynamo Faber zieht es zum VfL Osnabrück
Die Zukunft von Konrad Faber (28) ist geklärt!
Nach seiner Leihe bei Dynamo in der vergangenen Saison geht es für den 28-Jährigen nicht zurück in die Schweiz zum FC St. Gallen. Der Rechtsaußen bleibt stattdessen in der 2. Bundesliga.
Der VfL Osnabrück hat nämlich zugeschlagen und sich Fabers Dienste gesichert. Am späten Dienstagnachmittag machte der Aufsteiger den Transfer offiziell, verriet aber keine Details zum unterschriebenen Arbeitspapier.
Ein Wiedersehen mit den Schwarz-Gelben gibt es für Faber damit schon in der kommenden Spielzeit, diesmal dann allerdings im Trikot des Gegners.
7. Juli. 15.30 Uhr: Öffentliche Dynamo-Einheit ohne Herrmann und Raschl
Graue Wolken, aber kein Regen in Sicht: Bei bewölktem Wetter bitten die Dynamos auf dem Trainingsgelände zur öffentlichen Einheit.
Auf zwei SGD-Profis müssen die vor Ort anwesenden Fans und Interessierten allerdings verzichten. Luca Herrmann (27, muskuläre Probleme) und Neuzugang Tobias Raschl (26, Schlag auf den Fuß) fehlen nämlich verletzungsbedingt. Ansonsten sind alle dabei.
6. Juli, 12.09 Uhr: So sieht die neue Woche bei Dynamo Dresden aus
Nach den beiden Testspiel-Erfolgen haben die Profis von Dynamo Dresden heute frei. Ab morgen bereitet sich das Team von Trainer Thomas Stamm wieder auf die neue Saison in der 2. Bundesliga vor.
Am Dienstag um 15 Uhr dürfen die Fans wieder in der Walter-Fritzsch-Akademie zum öffentlichen Training vorbeischauen. Am Mittwoch steigt ab 19 Uhr der Fanabend in der Beachbar Meißen, um eine Anmeldung wird gebeten. Die beiden Neuzugänge Simon Straudi und Kaan Inanoglu stehen dabei in einem Talk mit Moderator Jens Umbreit Rede und Antwort.
Auch am Dienstag (10 Uhr) startet der Mitglieder-Vorverkauf für die Generalprobe gegen Union Berlin am 1. August (14 Uhr) im Rudolf-Harbig-Stadion. Ab Mittwoch um 10 Uhr gehen die Tickets dann in den freien Verkauf.
4. Juli, 15.29 Uhr: Dynamo Dresden siegt wieder mit 14:0
Was im ersten Durchgang noch verhalten begonnen hatte, entwickelte sich nach dem Wechsel zum nächsten Torspektakel! Wie schon am Vortag gegen Budissa Bautzen stand auch gegen den LSV Neustadt/Spree am Ende ein 14:0 auf der Anzeigetafel.
In der zweiten Hälfte trugen sich Jonas Oehmichen (52., 82.), Niklas Hauptmann (58., 70., 78.), Nicolai Rapp (63.), Jakob Lemmer (66., 84.), Christoph Daferner (68., 79., 88.) und Aaron Riedel (87.) in die Torschützenliste ein.
Für das Team der zweiten Halbzeit bedeutet das Offensivfeuerwerk auch noch einen Sieg im internen Wettbewerb. Was es damit auf sich hat, lest Ihr hier: "28 Tore in 21 Stunden! Dynamo-Schützenfeste machen Niklas Hauptmann zum doppelten Sieger".
4. Juli, 14.34 Uhr: Dynamo Dresden führt zur Pause mit 2:0 gegen den LSV Neustadt/Spree
Nicht ganz so torreich wie am Vortag, trotzdem erfolgreich geht es in die Kabine. Die SGD führt nach Treffern von Remus (20.) und Sterner (25.) mit 2:0.
In der Halbzeitpause tauscht Thomas Stamm dann komplett durch. Damit stehen jetzt auf dem Platz: Maximus Fritzsche - Simon Straudi, Alexander Rossipal, Ahmet Muhamedbegovic, Lukas Boeder, Nicolai Rapp, Aaron Riedel, Niklas Hauptmann, Jonas Oehmichen, Jakob Lemmer, Christoph Daferner.
4. Juli, 13.01 Uhr: Nächstes Testspiel für Dynamo Dresden
Auf geht's ins nächste Testspiel für Dynamo Dresden! Heute ist die SGD zu Gast beim LSV Neustadt/Spree, Anpfiff ist um 13.30 Uhr.
Kann Schwarz-Gelb gleich das nächste Schützenfest folgen lassen? Zum ersten Mal in der noch jungen Vorbereitung darf heute Tim Schreiber ran, die Kapitänsbinde trägt Vincent Vermeij. Die restlichen neun Spieler sind Kaan Inanoglu, Brooklyn Ezeh, Nils Fröling, Robert Wagner, Jonas Sterner, Friedrich Müller, Quentin Enold, Jonas Böhmert und Niklas Remus.
3. Juli, 20.26 Uhr: Schützenfest im ersten Dynamo-Testspiel
Einstand nach Maß für Dynamo!
Im ersten Testspiel der neuen Saison zeigten sich die Schwarz-Gelben bestens aufgelegt, fertigten Oberligist Budissa Bautzen am Ende mit 14:0 ab.
Alles, was Ihr zur Partie im Stadion Müllerwiese wissen müsst, findet ihr hier: "Dynamo feiert Schützenfest: Emotionale Geste für erkrankten Bünning"
3. Juli, 18.32 Uhr: Anpfiff im Stadion Müllerwiese
Es geht los vor geschätzten 4000 Zuschauern.
2500 Karten wurden schon im Vorverkauf abgesetzt.
3. Juli, 18.04 Uhr: Dynamo-Testspiel gegen Budissa Bautzen
Gleich steigt das erste Testspiel der Saison.
Dynamo ist zu Gast bei Oberligist Budissa Bautzen. Mit dieser Aufstellung geht Trainer Thomas Stamm in die Partie.
1. Juli, 13.31 Uhr: Dynamo Dresden muss für Pyro gegen Darmstadt und Elversberg blechen
Dynamo ist vom DFB zu zwei Geldstrafen wegen des Abbrennens von Pyrotechnik verdonnert worden. Insgesamt muss die SGD 16.200 Euro zahlen.
In den Heimspielen am 14. Februar gegen die SV Elversberg und am 27. Februar gegen den SV Darmstadt 98 brannten im K-Block diverse bengalische Feuer. Gegen Elversberg brannten 13 Bengalos, die insgesamt 7800 Euro kosten. Gegen Darmstadt waren es 14, das kostet 8400 Euro.
Heißt im Klartext, dass eine Fackel 600 Euro an Strafe kostet. Dynamo hat den Urteilen bereits zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig. (th)
1. Juli, 12.07 Uhr: Letzte Tickets vergriffen! Dynamo Dresden stoppt den Jahreskartenverkauf
Nach der Verlängerungsphase der Jahreskarten aus der Vorsaison gab es bei Dynamo Dresden am Dienstag noch wenige Jahreskarten für Mitglieder, doch auch die waren nach einer Stunde vergriffen.
Somit stoppt die SGD den Verkauf bei der Zahl von 15.000 verkauften Dauertickets. Nicht-Mitglieder haben somit gar keine Chance auf deine Dauerkarte. (th)
1. Juli, 11.13 Uhr: Dennis Duah verlässt Dynamo Dresden endgültig und wechselt in die 3. Liga
Innenverteidiger Dennis Duah (22) verlässt Dynamo Dresden endgültig. Der Abwehrspieler kam 2024 vom HSV II zur SGD, bestritt in zwei Jahren aber keine einzige Partie für die Schwarz-Gelben.
Im vergangenen Sommer wechselte Duah zunächst auf Leihbasis zu Energie Cottbus, im Winter verlieh ihn die SGD dann aber zum TSV Havelse. Mit dem Verein stieg Duah eigentlich aus der 3. Liga ab, doch aufgrund des Faktes, dass 1860 München keine Lizenz erhielt, bleibt Havelse in der Liga.
Nun wechselt Duah fest zu dem Verein. "Nach gemeinsamen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es für beide Seiten die beste Entscheidung ist, nach der Saison getrennte Wege zu gehen. Dennis hat sich in seiner Zeit hier jederzeit vorbildlich verhalten. Trotzdem können wir ihm sportlich keine Perspektive anbieten, die seiner Vorstellung entspricht. Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles erdenklich Gute", erklärte SGD-Sportchef Sören Gonther (39). (th)
30. Juni, 17.03 Uhr: Dynamos "U21" setzt auf Eigengewächse
Sieben Abgänge und fünf Neuzugänge hat die "U21" der SG Dynamo für die erste Saison in der Oberliga zu verzeichnen.
Der prominenteste Neue: Justin Schau vom FC Carl Zeiss Jena. ER absolvierte bislang insgesamt 50 Spiele in der 3. Liga sowie 136 Spiele in der Regionalliga Nordost. Der 27-Jährige spielte bereits in der "U19" für Schwarz-Gelb und soll die entstandene Lücke nach dem Abgang von Paul Milde schließen.
Der 31-Jährige und die SGD trennen sich in beiderseitigem Einvernehmen. Maximus Fritzsche, Nick Birnstein, Marc Fischer und Niklas Remus rücken aus der "U19" auf. (nahro)
29. Juni, 22.03 Uhr: Jan-Hendrik Marx wechselt in die Regionalliga
Jan-Hendrik Marx hat einen neuen Verein gefunden. Der 31-Jährige wechselt zu den Kickers Offenbach in die Regionalliga Südwest.
Der gebürtige Hesse spielte bereits von 2016 bis 2019 in der ersten Mannschaft der Kickers. "Für mich ist es natürlich etwas ganz Besonderes zurückzukommen zum OFC, ich hatte hier eine lange und wirklich schöne Zeit mit tollen Erinnerungen", erklärt der Verteidiger.
In Dresden lief sein Vertrag zum Saisonende aus, in der vergangenen Zweitligasaison kam er auf drei Einsätze für die SGD.
28. Juni, 17.18 Uhr: Eigengewächs Paul Lehmann verlässt Dresden endgültig
Nach zwei Leihstationen und nur sechs Kurzeinsätzen für die Profis verlässt Paul Lehmann (21) Dynamo dauerhaft.
Der gebürtige Dresdner wechselst fest und gegen eine Ablöse zum SC Verl, zu dem er diese Saison ohnehin ausgeliehen war (14 Einsätze). Die SGD besitzt nach TAG24-Infos eine Rückkaufoption.
"Paul hatte aufgrund kleinerer Verletzungen in der Saison noch nicht die erhoffte Spielpraxis sammeln können, die er für seine weitere Entwicklung benötigt. Nach intensiven Gesprächen sind wir von beiden Seiten zum Entschluss gekommen, dass für Paul ein dauerhafter Tapetenwechsel die richtige Entscheidung sein kann", so SGD-Sportchef Sören Gonther (39).
25. Juni, 16.36 Uhr: Erstes Dynamo-Training abgeschlossen
Die erste Trainingseinheit ist vorbei.
Insgesamt waren 1200 Fans in Weinböhla mit dabei. Am Freitag geht es für die Profis normal im Trainingszentrum weiter.
25. Juni, 15.18 Uhr: Jetzt geht es los in Weinböhla! Dynamo startet mit acht Neuen ins Training
Jetzt geht es los in Weinböhla. Die SGD hat acht Neuzugänge auf dem Rasen zum Trainingsauftakt. Es fehlen lediglich Neuzugang Kenneth Schmidt (Reha nach Kreuzbandriss) und Innenverteidiger Lars Bünning (fehlt auf noch unbestimmte Zeit nach Hirnblutung).
25. Juni, 14.42 Uhr: Glutofen Weinböhla! Gleich wird es beim Trainingsauftakt von Dynamo Dresden richtig heiß
Die Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportstätte in Weinböhla ist kurz vorm Trainingsauftakt schon gut besucht. Weit mehr als 1000 Dynamo-Fans jeden Alters sind da. Und die schwitzen. Das Thermometer auf dem Rasen zeigt 43,1 Grad an. (nahro)
25. Juni, 13.12 Uhr: Tony Menzel wird zu Rot-Weiss Essen verliehen
Dynamos Riesentalent Tony Menzel (21) wird in die 3. Liga zu Rot-Weiss Essen verliehen. Das teilte die SGD am Donnerstag kurz vor dem offiziellen Trainingsstart mit. Der gebürtige Dresdner besitzt bei den Schwarz-Gelben noch einen Vertrag bis Ende Juni 2028.
"Tony war bereits frühzeitig mit dem Wunsch an uns herangetreten, mehr Spielzeit für sich zu schaffen. Gemeinsam sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass die 3. Liga ihm hierfür eine große Chance bieten kann. Mit Rot-Weiss Essen schließt er sich einem ambitionierten Traditionsverein an und kann dort spielerisch und, aufgrund der Erwartungshaltungen im Umfeld, auch persönlich wichtige Erfahrungen für seinen weiteren Weg sammeln. Wir werden die Saison aufmerksam beobachten und freuen uns schon jetzt, ihn im kommenden Sommer wieder in Dresden zu begrüßen", sagt Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39).
"Ich habe große Vorfreude auf Rot-Weiss Essen. Der Verein ist ein absoluter Traditionsklub mit leidenschaftlichen Fans. Ich habe im Oktober 2023 hier an der Hafenstraße mein Profidebüt gegeben und konnte damals schon die Wucht des Stadions erleben – genau darauf freue ich mich nun besonders. Ich verlasse nun erstmals Dresden und will in Essen meine Stärken einbringen, mich hier persönlich und fußballerisch weiterentwickeln und mit der Mannschaft alles geben", sagte Menzel bei seiner Vorstellung in Essen.
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg