Dynamo Dresden: Was wird aus Ahmet Arslan?

Alles dreht sich aktuell nach dem Saisonende um Ahmet Arslan. Der 25-Tore-Mann von Dynamo Dresden könnte gekauft, aber gewinnbringend weiterverkauft werden.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Jens Maßlich

Dresden - Sie haben den nötigen Sieg geholt, doch am Ende hat keiner der Konkurrenten gepatzt. Dynamo Dresden verpasst nach einem 2:1-Erfolg am letzten Spieltag der 3. Liga gegen den VfB Oldenburg den Aufstieg und auch die Qualifikation für den DFB-Pokal.

Stefan Kutschke verbirgt sein Gesicht: Er und sein Team haben den Aufstieg und auch die Qualifikation für den DFB-Pokal verpasst. © DPA/Robert Michael Der VfL Osnabrück steigt nach einem Herzschlagfinale gegen den BVB II (2:1) direkt auf, der SV Wehen Wiesbaden geht in die Relegation (1:0 gegen den Halleschen FC). Der 1. FC Saarbrücken (2:1 gegen Viktoria Köln) und Dynamo Dresden gehen leer aus. Während Saarbrücken aber kommende Saison im DFB-Pokal spielen darf, verpasst Dynamo auch diese Qualifikation. Dabei hatten die Schwarz-Gelben noch einmal alles gegeben und mit 2:1 gewonnen. Ahmet Arslan (45./87. Minute) machte beide Tore, doch die reichten am Ende nicht. Dynamo Dresden Dynamo-Trainer Anfang zieht Bilanz: Aufstieg scheiterte an Hinrunde - und Chancenverwertung! Dafür bekam der Top-Torschütze mit seinen 25 Saisontreffern aber nach der Begegnung noch die Torjägerkanone. Alle Infos lest Ihr hier in unserem Update-Artikel.

31. Mai, 9.40 Uhr: Was wird aus Ahmet Arslan?

Was wird aus Dynamo Dresdens 25-Tore-Mann Ahmet Arslan? Die Lage ist klar: Der Goalgetter ist nur von Holstein Kiel ausgeliehen. Allerdings soll der Klub eine Kaufoption besitzen. Da Arslan wohl kaum noch ein weiteres Jahr in der 3. Liga kicken möchte, wäre es auch denkbar, dass der Verein Arslan kauft, dann aber gewinnbringend weiterverkauft. Die Erlöse aus einem Transfer könnten die Schwarz-Gelben in einem weiteren Drittliga-Jahr und nach der verpassten Qualifikation für den DFB-Pokal sicher gut gebrauchen. Mehr dazu in unserem Artikel: "Bei Dynamo-Knipser Arslan stehen die Zeichen auf Abschied: "Es war ein unfassbar geiles Jahr".

Zieht Dynamo Dresden bei Ahmet Arslan (29) die Kaufoption und verkauft den 25-Tore-Mann gewinnbringend weiter? © Lutz Hentschel

30. Mai, 20 Uhr: Dynamo Dresden vor erstem Neuzugang für die neue Saison?

Nach dem verpassten Aufstieg heißt es für die SGD Mund abputzen und neu angreifen. Einer, der die entsprechenden Tore beisteuern könnte, soll nun unmittelbar vor einem Engagement bei den Schwarz-Gelben stehen: Tom Zimmerschied (24) vom Halleschen FC. Nach Informationen der Bild-Zeitung liegt dem sowohl auf den Außen als auch im Zentrum einsetzbaren Offensivakteur ein "unterschriftsreifes Angebot" vor. Demnach wird der gebürtige Koblenzer den Stift auch noch in dieser Woche in die Hand nehmen. Der 24-jährige Rechtsfuß war in der soeben abgelaufenen Saison mit zehn Treffern der beste Torschütze bei den Sachsen-Anhaltinern und steuerte zudem drei Vorlagen bei. Sein Vertrag beim HFC läuft aus, Zimmerschied wäre also sogar ablösefrei. Auch Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg, der FC Ingolstadt und 1860 München sollen interessiert gewesen sein, der wieselflinke und technisch versierte Angreifer habe sich aber trotzdem für die Schwarz-Gelben entschieden. Eine offizielle Bestätigung von Dynamo steht noch aus.

Schon bald Teamkollegen? Tom Zimmerschied (24, l.) im Zweikampf mit Niklas Hauptmann (26). © Lutz Hentschel

30. Mai, 15.31 Uhr: Dynamo-Coach Markus Anfang nennt zwei Gründe für verpassten Aufstieg

Der Traum von der 2. Bundesliga ist vorerst passé, dafür hat die Fehleranalyse in Dresden begonnen. Damit es in der kommenden Saison endlich klappt, muss an einigen Stellschrauben gedreht werden. Mehr dazu lest Ihr im TAG24-Artikel: "Dynamo-Trainer Anfang zieht Bilanz: Aufstieg scheiterte an Hinrunde - und Chancenverwertung!"

28. Mai, 18.53 Uhr: Ex-Dynamo Dzenis Burnic steigt mit dem 1. FC Heidenheim auf

Ex-Dynamo Dzenis Burnic ist mit dem 1. FC Heidenheim in die Bundesliga aufgestiegen. Allerdings stand der Mittelfeldspieler nicht im Kader beim 3:2-Spektakel in Regensburg. In die Relegation muss nun Ransford-Yeboah Königsdörffer mit dem HSV. Cristian Fiel und Christoph Daferner sind mit dem 1. FC Nürnberg gerettet. Im Frankenland wird Fiel sogar als neuer, fester Chefcoach ab der kommenden Saison gehandelt.

28. Mai, 15.05 Uhr: Muss ein Ex-Dynamo in die Abstiegsrelegation der 2. Bundesliga?

Auch in Sachen Relegation sind Ex-Dynamos im Spiel. Aktuell steht da Arminia Bielefeld. Es könnte aber auch noch den 1. FC Nürnberg mit Co-Trainer Cristian Fiel (43) und Stürmer Christoph Daferner (25) oder Eintracht Braunschweig mit Jannis Nikolaou (29) treffen. Gegner wäre der SV Wehen Wiesbaden. Alle Infos zu den Spielen in unserem Liveticker zur 2. Bundesliga.

28. Mai, 15 Uhr: Ein Ex-Dynamo steigt heute in die Bundesliga auf!

Ein Ex-Dynamo wird heute auf jeden Fall in die Bundesliga aufsteigen. Schafft es Dzenis Burnic (25) mit dem 1. FC Heidenheim oder Ransford-Yeboah Königsdörffer (21) mit dem HSV? Beide kämpfen im Fernduell um den direkten Aufstieg. Einer wird es schaffen, einer geht in die Relegation gegen den VfB Stuttgart.

28. Mai, 14 Uhr: Diese Spieler besitzen bei Dynamo Dresden keinen Vertrag mehr

Am Sonntag traf sich die Mannschaft gemeinsam mit Trainerteam und Staff noch einmal zum Brunch. Dabei wurden auch die Spieler verabschiedet, sie keinen Vertrag mehr bei Dynamo haben. Das sind: Ahmet Arslan (29/ausgeliehen von Holstein Kiel), Kyu-Hyun Park (22/ausgeliehen von Werder Bremen), Dennis Borkowski (21, ausgeliehen von RB Leipzig) und Christian Conteh (23, ausgeliehen von Feyenoord Rotterdam), Tim Knipping (30), Robin Becker (26), Michael Akoto (25), Max Kulke (22), Patrick Weihrauch (29). Allerdings soll es in den nächsten Tagen noch Gespräche geben, nicht ausgeschlossen also, dass doch noch jemand zurückkehrt.

Ahmet Arslan (29) und Christian Conteh (23) waren beide ausgeliehen und besitzen keinen Vertrag mehr bei Dynamo Dresden. © Lutz Hentschel

28. Mai, 7.19 Uhr: Was wird aus Tim Knipping?

Noch immer ist völlig unklar, ob der 2:1-Sieg gegen den VfB Oldenburg vom gestrigen Samstag Tim Knippings letztes Spiel im schwarz-gelben Trikot war. "Ich weiß es nicht, das macht es umso schwerer. Wie es weitergeht, keine Ahnung. Ich kann nichts sagen, weil es noch keine Gespräche gab. Stand jetzt bin ich einfach nur leer gerade", so der Kapitän nach dem Spiel. Mehr dazu im Artikel: "Wo liegt die Zukunft von Dynamo-Kapitän Knipping?"

27. Mai, 22 Uhr: Für Ahmet Arslan ist die Torjäger-Kanone nur ein schwacher Trost

Auch Ahmet Arslan richtet Worte an Mannschaft, Trainer und Fans: "DANKE! Danke an meine Jungs, danke an das Trainerteam, danke ans Team hinter den Kulissen und vor allem ein RIESEN Dankeschön an die Fans. Momentan ist es vielleicht nur ein kleiner Trostpreis, aber ich bin mir sicher, irgendwann werde ich voller Stolz darauf blicken und immer wissen, dass ich das ohne euch nicht geschafft hätte." Der 25-Tore-Mann ist nur von Holstein Kiel ausgeliehen. Dynamo besitzt zwar eine Kaufoption, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie SGD den 29-Jährigen halten kann.

27. Mai, 21.30 Uhr: Niklas Hauptmann meldet sich auf Instagram zu Wort

Wenige Stunden nach dem dramatischen Saisonfinale melden sich die Spieler von Dynamo Dresden bei Instagram zu Wort. Niklas Hauptmann, der kurz vorm Ende der Sommertransfer-Periode 2022 nach sechs Jahren vom 1. FC Köln zu Dynamo zurückgekehrt war, bringt seine Emotionen zum Ausdruck: "Pure Enttäuschung. Was bleibt, ist Danke zu sagen für eine unfassbare Unterstützung über die ganze Saison. Leider haben wir am Ende nicht das geschafft, was ihr so sehr verdient hättet. Jetzt heißt es durchatmen und dann greifen wir in der nächsten Saison wieder zusammen an!🖤💛

27. Mai, 16.32 Uhr: Markus Anfang mitgenommen: "Es gab viele Tränen!"

"Ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Aber insgesamt überwiegt natürlich die Enttäuschung. Es gab viele Tränen in der Kabine. Es schmerzt sehr, trotzdem vielen Dank an die Fans. Mit dieser Wucht wollen wir in die neue Saison gehen. Aber es wird dauern, bis ich das verarbeitet habe", sagt ein sichtlich mitgenommener Dynamo-Trainer Markus Anfang auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.