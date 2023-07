Kader fast komplett! Das ist die neue Zuspielerin des DSC

Dresden - Lange hat der DSC mit der Veröffentlichung gewartet, doch die Spatzen pfiffen es eigentlich schon von den Dächern: Der Klub wird in der kommenden Saison das erste Mal seit vielen Jahren wieder mit einem Zuspiel-Duo aus dem eigenen Nachwuchs an den Start gehen.

Larissa Winter (19) erhält einen Profi-Vertrag und wird mit der Rückennummer zwei auflaufen. © Lutz Hentschel

Larissa Winter (19) unterschrieb beim Bundesligisten einen Profi-Vertrag bis 2024, wie der Verein am Montag mitteilte. Ganz neu ist die Ballverteilerin aber nicht.

In der vergangenen Saison durfte und musste sie in die Bresche springen, als sich Sarah Straube (21) eine schwere Knieverletzung zuzog und bis zum Ende der Spielzeit ausfiel.

Winter erledigte den Job neben Kvêta Grabovksá (21, nach Aachen gewechselt) völlig unaufgeregt, lief am Tag ihres Abiturs sogar im entscheidenden Halbfinale gegen Stuttgart auf.

Nun wird Winter, die seit 2016 beim VC Olympia Dresden ausgebildet wurde, fester Teil des Teams.

"In der vergangenen Saison hat sie uns unter schwierigsten Umständen hervorragend geholfen. Es war für mich keine Frage, dass wir sie gern an die Seite von Sarah Straube stellen wollen. Larissa ist eine Sportlerin, die sich sofort in unserem Team zurechtgefunden hat und die mit starker Persönlichkeit eine tolle Rolle in unserer Mannschaft spielen wird", sagt Chef-Trainer Alexander Waibl (55).