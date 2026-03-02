Lindsey Vonn ist wieder zu Hause, aber eine "harte Realität" macht ihr zu schaffen

USA - Anders als auf der Piste geht es bei Lindsey Vonn (41) bergauf. Die US-amerikanische Skirennläuferin ist nach ihrem schweren Olympia-Sturz und mehreren Operationen endlich aus dem Krankenhaus entlassen worden und wieder zu Hause. Jetzt möchte sie das Geschehene verarbeiten.

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 stürzte Lindsey Vonn (41) nach wenigen Sekunden und verletzte sich schwer. © HANDOUT / VARIOUS SOURCES / AFP

"Home sweet home" schrieb die 41-Jährige zu zwei Fotos gemeinsam mit ihrer Hündin Chance auf der Couch. Auch ihr lädiertes Bein ist dabei zu sehen.

Die Ski-Queen hatte sich am 8. Februar bei der Abfahrt in Cortina einen komplexen Schienbeinbruch zugezogen. Seitdem wurde Vonn in Italien und später in den USA mindestens fünfmal operiert.

Bei der Rückkehr in die eigenen vier Wände rückte das jedoch schnell in den Hintergrund, denn nur einen Tag nach ihrem heftigen Unfall starb auch noch ihr Hund Leo.

"Es fühlt sich gut an, in meinem eigenen Bett zu schlafen, aber durch die Tür zu rollen, ohne dass Leo mich wie sonst begrüßt, war eine harte Realität", schrieb die vierfache Gesamtweltcup-Siegerin.

Bei dem Vierbeiner war kürzlich Lungenkrebs diagnostiziert worden, im Kampf gegen die Krankheit versagte schließlich sein Herz.

Nach all den Hiobsbotschaften der vergangenen Wochen möchte sich Vonn nun etwas Zeit für sich selbst nehmen und sich voll und ganz auf ihren Genesungsprozess konzentrieren: "Es wird eine harte und lange Reise, aber ich werde all meine Energie reinstecken, wie ich es immer mache."