Richtig mies! Das waren unsere Flop-Games des Jahres

Wie die meisten Walking-Simulatoren setzt auch "Still Wakes the Deep" auf Atmosphäre. Dabei gibt es für unseren Tester Michi jedoch noch Luft nach oben. © The Chinese Room

Ehrlich gesagt kam ich dieses Jahr recht gut durch, was Spiele-Flops angeht. Es war nichts so wirklich dabei, was mir richtig zugesetzt hat.

Wenn ich aber einen Titel nennen müsste, dann wäre es "Still Wakes the Deep", einfach aus dem Grund, weil ich deutlich mehr erwartet hatte.

"Everybody’s Gone to the Rapture" vom gleichen Entwicklerteam The Chinese Room hatte mich besonders musikalisch und erzählerisch so abgeholt, dass die Messlatte hoch war.

Und da kam der Ausflug auf eine Bohrinsel, bei der offenbar ein Alienparasit sein Unwesen treibt, einfach nicht ran.

Schon allein deshalb nicht, weil viel zu viele Fragen offen bleiben, man nicht im Geringsten eine emotionale Bindung zu den Charakteren aufbaut und auch atmosphärisch (bis auf die tolle Soundkulisse) noch Luft nach oben gewesen wäre. Sehr schade.