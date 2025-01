26.01.2025 06:46 701 Musk und Weidel zu Gast im Axel-Springer-Haus: Letzte Generation kündigt Protest an

Die Letzte Generation will am kommenden Montag vor dem Axel-Springer-Haus in Berlin gegen den Wirtschaftsgipfel der Zeitung "Die Welt" demonstrieren.

Von Christoph Carsten

Titelfoto: Carsten Koall/dpa, Fabian Sommer/dpa (Bildmontage)