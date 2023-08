Anna-Maria Ferchichi offen wie nie: "Bist du glücklich?"

Auf Instagram präsentiert sich Anna-Maria Ferchichi (41) meist als stolze Mama von acht Kindern. Nun hat sie offen auf die schweren Zeiten der vergangenen Jahre zurückgeblickt. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

In den sozialen Medien lässt Anna-Maria Ferchichi ihre Fans nahezu täglich am Luxus-Leben mit ihrer Rasselbande im noblen Dubai teilhaben. Doch dass nicht alles Gold ist, was glänzt, haben auch die Anhänger der 41-Jährigen längst vermutet.

Schließlich bleibt einer Mutter von acht Kindern nur wenig Zeit für anderes - geschweige denn für sich selbst. Nicht zu vergessen, dass der Umzug ins ferne Dubai zunächst dem Umstand geschuldet war, dass sich die Familie angesichts des Dauer-Beefs von Bushido mit Ex-Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker (47) in Deutschland nicht mehr sicher fühlte.

Und so stellte ein Fan in einer Fragerunde auf Instagram die entscheidende Frage: "Bist du glücklich, so wie es ist?"

"Ich bin mal ganz ehrlich", beginnt Anna-Maria Ferchichi ihre offenherzige Antwort. "Ich hatte Montry, dann kamen auf einmal vier Kinder in drei Jahren hinterher. Unsere Ehe und alles drumherum war extrem belastend. Tod von Anis' beider Elternteile, bei uns zu Hause, durch Krankheit."

Zu diesen familiären Problemen seien die Schwierigkeiten hinzugekommen, die sich aus den geschäftlichen Verstrickungen mit Abou-Chaker ergaben: "Finanzamt, Hausdurchsuchungen, Umfeld. Ich glaube, ich war zu schockiert, um das alles zu verstehen."