Aus Dubai geflüchtet? Anna-Maria Ferchichi über Lage in ehemaliger Heimat
Berlin/München/Dubai - Seit Anfang des Jahres leben Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) mit ihrer Großfamilie wieder in Deutschland. Aber was wäre, wenn sie aktuell noch in Dubai wohnen würden?
Das Emirat wird im Nahost-Krieg auch immer wieder zum Ziel von iranischen Raketen- und Drohnenangriffen.
Nun könnte man meinen, dass die 44-Jährige aus sicherer Entfernung in ihrer Luxusvilla im beschaulichen Grünwald bei München wie viele Dubai-Influencer zurzeit die Sicherheit vor Ort in höchsten Tönen lobt, aber weit gefehlt.
"Lass uns mal bitte die Fakten auf den Tisch bringen und das hat auch nichts mit Überdramatisierung zu tun", betonte die Schwester von Sarah Connor (45) in ihrer Story bei Instagram.
Es sei Fakt, dass Dubai unter Beschuss steht und "ja, das Abwehrsystem ist gut, ABER wer möchte denn jetzt dort sein?", wollte Ferchichi mit Nachdruck wissen.
"Die Lage ist und bleibt gefährlich, solange der Konflikt besteht", unterstrich die Promi-Dame, bevor sie eine klare Ansage machte: "Ich habe Kinder und natürlich hätten wir alles daran gesetzt, jetzt von dort wegzukommen."
Fiona Erdmann flieht aus Dubai, Julian Zietlow bleibt für seine Kinder
Damit spricht sie einer anderen Mutter aus dem Herzen, die sich entschlossen hat, ihrer Wahlheimat nach den ersten Angriffen den Rücken zu kehren. Fiona Erdmann (37) ist mit ihrem Mann und den drei Kindern kurzerhand in den Nachbarstaat Oman geflüchtet, auch wenn sie die Sicherheit in höchsten Tönen lobte.
"Hätte ich keine Kinder, wäre ich zu Hause geblieben. Mit einem Baby und zwei wilden Kindern fühlt es sich einfach besser an", bekräftigte die 37-Jährige.
Genau andersherum sieht die Lage bei Fitness-Influencer Julian Zietlow (42) aus, der nur in Dubai bleibt, um bei seinen Kindern sein zu können, denn sonst wäre er "schon längst weg", wie er in seiner Story bei der Social-Media-Plattform bestätigte.
"Hier ist halt wirklich Action um mich herum, ich bin hier eigentlich unter Spannung, auch wenn ich mich relativ sicher fühle. Es ist trotzdem so: Alle hauen ab, alle gehen aus dem Land und ich würde es auch gern machen, aber natürlich werde ich hier nicht ohne meine Kids gehen", stellte der 42-Jährige klar.
Titelfoto: Fatima Shbair/AP/dpa, Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)