Heftige Reaktionen wegen Habeck-Spruch: "Gelumpe"-Markus reagiert mit Aluhut-Video

Gera - TikTok-Star Markus Hanschke (38) alias dr.emkus aus Gera hat sich in einem seiner Kochvideos kritisch zum grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (54) geäußert. Heftige Reaktionen folgten! Markus antwortete mit einem Aluhut-Video. Zudem bekräftigte er: "Das ist halt einfach meine Meinung."

Coole Reaktion von Markus Hanschke (38) alias dr.emkus: Anderer Meinung zu sein und andere Meinungen auch auszuhalten, bedeutet nicht gleich ein Aluhut-Träger zu sein oder ein Nazi. © dr.emkus/Facebook/Screenshot/Montage

"AfD-Dulli?", "Was ein dummes Geseier. Kochste den Rotz für deine Traktorkumpels?", "Und vielleicht lernst du auch noch mal deutsch zu sprechen, Habeck kann es perfekt!", lauten Kommentare mit denen der Content-Creator mit dem Gerschen Dialekt konfrontiert wurde. Zudem wurde ihm erklärt, dass man ihm wegen des Videos entfolgt.

Hintergrund dieser heftigen Reaktionen ist ein Spruch, den der 38-Jährige über Habeck gelassen hat. In einem am gestrigen Mittwoch veröffentlichten Kochvideo sagte er: "Lasagne-One-Pot hat mit Lasagne genau so viel gemeinsam wie Robert Habeck mit guter Politik. Dafür schmeckt er aber besser."

Markus antwortete mit einem am Donnerstag veröffentlichten Satire-Video auf die heftigen Reaktionen, in dem er nichts sagt. Stattdessen wurden Kommentare eingeblendet. Ab und zu nickt er desinteressiert - nach dem Motto: "Ja, ja".

Am Ende setzt der Ostthüringer sein Basecap ab und stattdessen einen Aluhut auf, grinst und hebt beide Daumen. In seiner Facebook-Story bekräftigte Markus erneut, dass er nicht finde, dass Robert Habeck gute Politik mache. "Das ist halt einfach meine Meinung." Dazu müsse er nicht am rechten Rand "fischen". Und: "Dazu muss ich kein Nazi sein!"