Antisemitisches Symbol: Greta Thunberg löscht Pro-Palästina-Post!

Stockholm (Schweden) - Klima-Krise war gestern. Jetzt mischt sich Greta Thunberg (20) in den Konflikt in Israel ein und forderte in einem neuen Social-Media-Post die Befreiung von Palästinensern. Doch ein Detail in dem Foto, in dem sie und andere Aktivistinnen Plakate in die Kamera halten, zwang sie dazu das Bild zu bearbeiten.