Nichts gelernt! Michael Wendler mit wirrer Stellungnahme zum Aus seiner Doku-Soap

Nächster - und hoffentlich letzter - Akt in der Causa "Wendler-Doku-Soap"! Vor seinem vermeintlichen TV-Comeback hatte der Wendler um eine zweite Chance gebeten. Doch viele Deutsche konnten und wollten ihm sein Geschwurbel während der Corona-Pandemie (noch) nicht vergeben - RTLzwei stampfte die "Babyglück"-Serie über ihn und seine Frau, Laura Müller (22), wieder ein.

Statt Bereitschaft zu zeigen, aus der ganzen Sache zu lernen, reagierte der "Egal"-Interpret fassungslos: "Warum verwehrt man mir die Rehabilitierung, die Möglichkeit, mich für vieles Ausgesprochene zu entschuldigen?", wunderte der Wendler sich auf seinem Twitter-Kanal.

Er könne nicht glauben, dass es hierzulande "so viele hässliche Denunzianten" gebe. "Was habe ich denn so schlimmes getan? Ich habe mich für die Meinungsfreiheit und Grundrechte aller Menschen eingesetzt und vor den nicht nebenwirkungsfreien Corona Spritzen gewarnt."

Der Wendler beweist: Er hat nichts verstanden und nichts gelernt. In seiner "Stellungnahme" bleibt unerwähnt, wie er behauptete, Impfungen könnten für Hodenkrebs sorgen, wie er von "Giftspritzen", "Faschismus", "Fake Pandemie" und "NWO", einer rechten Verschwörungstheorie, sprach.

Er äußerte sich lediglich zu seinem geschmacklosen "KZ"-Vergleich, für den er nun eine krude Erklärung parat hatte...