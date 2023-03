Wendler-Eklat bei RTLZWEI: So sollen die Geissens im Hintergrund für das Doku-Aus gesorgt haben

Auch die Geissens hatten sich in einem Instagram-Statement öffentlich gegen das neue Format "Baby-Glück" ausgesprochen.

So hatte die Nachricht, dass der TV-Sender dem umstrittenen Wendler-Paar im Rahmen der Schwangerschaft eine Plattform und dazu noch eine stattliche Gage geben wollte, einen Mega-Shitstorm losgetreten.

Laura Müller (22) und Michael Wendler (50) wollten es anscheinend mit der Schwangerschaft zurück zu TV-Relevanz schaffen. © Instagram/Laura Müller

So soll es sich bei der Exit-Drohung auf Social Media keinesfalls um leere Worte gehandelt haben. Angeblich gab es mehrere Telefonate mit RTLZWEI-Verantwortlichen, in denen Robert und Carmen gegen die Wendler-Doku interveniert haben sollen.

"Im schlimmsten Fall hätten wir unsere Konsequenzen ziehen müssen", zitiert Bild die Geissens, die den Wendler-Verfechtern offenbar ein Ultimatum setzten.

"Es war uns sehr wichtig, eine klare Kante zu zeigen und uns deutlich zu distanzieren. Nicht ohne Grund hatte sich RTL damals von ihm getrennt und wir hätten wenig Verständnis gehabt, wenn er nun auf unserem Heimatsender eine neue Plattform erhalten hätte", ließen die Geissens weiter verlauten.

Via Instagram bestätigte Carmen am heutigen Donnerstag: "Wir stehen in Kontakt mit dem Senderchef und den Kollegen." Die Geissens würden es begrüßen, "dass der Sender den Mut bewiesen hat, seine Entscheidung rückgängig zu machen. (...) Wir sind froh, dass hier Verantwortung übernommen wurde."

Inwiefern die Geiss'sche Einmischung hinter den Kulissen wirklich ausschlaggebend für das Absägen der Wendler-Show war oder schon alleine der Gegenwind aus der Öffentlichkeit gereicht hätte, können abschließend wohl nur die Senderchefs sagen.