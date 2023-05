Playboy-Fotos von Cathy Hummels sorgen bei Oliver und Amira Pocher für Wortgefecht

Im Rahmen ihres Podcasts "Die Pochers!" kamen Olli und Amira jüngst ebenfalls auf dieses Thema zu sprechen, welches in der vergangenen Woche für reichlich Schlagzeilen sorgte. Der RTL -Moderator und die Unternehmerin nahmen auch diesmal kein Blatt vor den Mund, auf einen gemeinsamen Nenner kamen sie in ihrer Meinung allerdings nicht.

Die Ex-Frau von BVB-Star Mats Hummels (34) zeigt sich seit dem offiziellen Ehe-Aus freizügiger als je zuvor im Netz. © Instagram/cathyhummels (Screenshots, Bildmontage)

Amira sieht das anders: "Es hat mich jetzt nicht wirklich überrascht, muss ich sagen. Ich meine, sie macht doch auch gerne solche Fotos." Außerdem wirke es so, als fühle sich Cathy in dieser Reality-Welt mit Influencern inzwischen pudelwohl.

Und weiter: "Im Prinzip hat sie die besten Voraussetzungen. Sie muss das alles nicht machen, sie macht es, weil es ihr anscheinend Spaß macht." Ihr Fazit lautete deshalb: "Warum nicht?"

Einen kritischen Pfeil hatte die hübsche Österreicherin dann aber doch noch im Köcher. "Ich finde es nur gerade vom Standing her nicht hilfreich, im 'Playboy' zu sein."

Das Magazin habe für sie in den vergangenen Jahren "absolut an Wertigkeit verloren". Zumindest in diesem Punkt mäkelten die Pochers wieder auf einer Wellenlänge.

Auf Cathys Instagram-Profil bekamen die Fans schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie das Endergebnis des Playboy-Shootings aussehen könnte.

Hier teilte die "Kampf der Realitystars"-Moderatorin bereits ein Bild mit ihrer Schwester, auf dem beide nur leicht bekleidet sind.