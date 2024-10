Gewalt-Eklat um Pietro Lombardi: Amazon zieht die Reißleine, Laura Maria zeigt sich!

Weiter steht in der elektronischen Post nämlich geschrieben: "Angesichts der aktuellen medialen Lage ist es uns ein Anliegen, sowohl die Show als auch alle Teilnehmenden vor negativem Echo oder fehlgeleitetem Fokus in der Berichterstattung zu bewahren."

Darin heißt es: "Nach langer Prüfung und Abwägung haben wir uns schweren Herzens dafür entscheiden müssen, die Premiere zu 'Licht aus' am 30. Oktober in Berlin abzusagen." Laut Insider-Informationen soll Pietro der Grund für das kurzfristige Aus sein.

Noch ist unklar, was genau sich in der Nacht zum 7. Oktober in der Villa des früheren Pizzabäckers aus Karlsruhe zugetragen hat. Im Raum steht der Verdacht der häuslichen Gewalt gegen seine Verlobte Laura Maria Rypa (28). Die Polizei ermittelt.

Laura Maria Rypa (28) hat sich erstmal nach der Skandal-Nacht wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

RTL hatte in einer Stellungnahme zuvor erklärt, in der Causa Pie vorerst nicht tätig werden zu wollen. "Sollte sich keine neue Faktenlage ergeben, wird RTL etwaige Ermittlungen und Ergebnisse der Staatsanwaltschaft Köln als Grundlage für das weitere Vorgehen abwarten", stellte der Sender klar.

Demnach wird Pietro also auch am Samstagabend wieder fröhlich ab 20.15 Uhr in die Kamera lächeln und an der Seite von Poptitan Dieter Bohlen (70) wie gewohnt über das Wohl und Weh der Gesangstalente bei "DSDS" richten.

Und Laura? Wie Fotos der "Bild" zeigen, wurde die Zweifach-Mama jetzt erstmals nach dem Gewalt-Eklat in der Öffentlichkeit gesichtet. Gemeinsam mit Söhnchen Amelio (6 Wochen) tauchte sie vor einem Ärzte- und Anwaltshaus auf.

Die Influencerin soll dort mutmaßlich nur einen Termin mit ihrem Säugling beim Osteopathen wahrgenommen haben. Auf den Aufnahmen wirkt die 28-Jährige äußerst angespannt - kein Wunder bei den jüngsten Schlagzeilen.