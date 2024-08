"Komplett anders": Fritz Meinecke leakt neue "7 vs. Wild"-Infos!

In einem gemeinsamen Stream mit Moderator und "7 vs. Wild"-Dauerkandidat Jens "Knossi" Knossalla (38) gab Fritz Meinecke jetzt erstmals die genaue Location der kommenden Staffel bekannt.

Wo, wann, wer und was genau - diese Fragen stellen sich aktuell alle "7 vs. Wild"-Fans. Denn die Show-Erfinder rund um den Magdeburger Abenteurer halten sich über Details zur neuen Staffel sehr bedeckt.

Moderator und "7 vs. Wild"-Dauerkandidat Jens "Knossi" Knossalla (38) hatte eine vierte Staffel der Kult-Sendung geleakt. © Screenshot/Instagram/knossi

Wie jedes Jahr ranken sich zahlreiche Spekulationen um das Show-Phänomen. So wollen auch schon fast alle Teilnehmer identifiziert worden sein.

Knossi selbst wird in der aktuellen Staffel wohl nicht dabei sein. Neben selbstverständlich Fritz Meinecke sollen wohl Internet-Größen wie "Julia Beautx" (Julia Willecke, 25) oder "Selfiesandra" (Sandra Safiulov, 25) für die sieben Tage ums Überleben kämpfen.

Streamer Hugo Goedert (21) alias "Letshugo" und Outdoor-Profi Stefan Hinckelmann vom Kanal "Survival_Deutschland" seien ebenfalls mit von der Partie - zumindest haben alle diese Online-Persönlichkeiten zur gleichen Zeit eine mysteriöse Internetpause eingelegt.

Um die zwei übrigen Kandidaten steht noch das große Rätselraten an. Könnte es sich um Show-Veteran Joey Kelly (51) und Survival-Experte Joe Vogel (40) handeln? Immerhin soll Fritz Meinecke den Drehort in einem Video des Überlebenskünstlers entdeckt haben.

Da die vorherigen Staffeln mit großen Leak-Problemen zu kämpfen hatten, hält sich das Produktionsteam in diesem Jahr extra bedeckt. Wer genau dabei ist, wo sie ausgesetzt werden und was an dieser Staffel so anders werden soll, das werden Zuschauer wohl erst im Herbst erfahren. Eins steht jedoch fest: Die Sendung soll wie immer zunächst auf Amazon-Freevee und danach auf YouTube ausgestrahlt werden.