Bei GZSZ verschwimmen die moralischen Grenzen
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" spitzt sich der Konflikt zwischen Zoe, Laura und John weiter zu und mittendrin: Yvonne, die zwischen Mutterinstinkt, Moral und Gefühlschaos zerrissen ist.
Lauras Mutter wurde in der Auseinandersetzung schon früh zum unbeteiligten Opfer, nachdem die Ex-Agentin sie vergiftet hatte, um ihrer Kontrahentin zu zeigen, wozu sie in der Lage ist.
Aus Angst um ihre Familie wandte sich Yvonne an Joachim, wohl wissend, dass sie seine zum Teil rücksichtslosen Methoden in Kauf nehmen muss, aber ihr ist klar, dass ihre Tochter den Kampf gegen Zoe nicht allein gewinnen kann.
Achtung, Spoiler!
Und sie soll recht behalten, denn "als die Ereignisse eine dramatische Wendung nehmen und sogar jemand im Krankenhaus landet, wird klar: Yvonnes Sorge war mehr als berechtigt", deutet Gisa Zach (51) in einem RTL-Interview an, ohne zu verraten, wen es erwischen wird.
"Die nächsten Wochen werden intensiv, emotional und brandgefährlich", kündigt die Schauspielerin an. Yvonne sei zwar absolut kein Fan von dunklen Spielchen, aber "wenn es um ihr Kind geht, verschiebt sich ihre moralische Grenze".
Yvonnes Zusammenarbeit mit Gerner stellt Beziehung mit Michi auf die Probe
Allerdings hat ihr Vorgehen auch Auswirkungen auf die Beziehung zu Michi, denn als Yvonne erfährt, dass Gerner und Laura hinter Claras Verschwinden stecken, steht sie zu ihrem Wort und billigt Jos Methoden, wofür Michi absolut kein Verständnis hat.
Er zeigt seinem Yvönnchen fortan immer wieder die kalte Schulter, wodurch sie ahnt, dass mehr hinter seinem Verhalten steckt. "Alte Gefühle flammen auf, neue Fronten entstehen, und sie gerät zwischen die Männer, die ihr nahestehen", blickt die 51-Jährige in die Zukunft ihrer Figur.
Gibt es also womöglich ein Liebes-Comeback bei dem einstigen Traumpaar? "Nach ihrer Trennung haben Yvonne und Jo wieder zu einer respektvollen, vertrauten Ebene gefunden. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich: Diese Verbindung ist noch da", erklärt der GZSZ-Star.
Das bleibt natürlich auch dem Michi-Man nicht verborgen. "Ist die alte Vertrautheit zum Ex eine Gefahr für die Liebe zwischen Michi und Yvonne?", stellt die Promi-Dame in den Raum. "Ein falscher Schritt und alles könnte explodieren. Mit Entwicklungen, die wirklich niemand kommen sieht."
Wie sich der Kampf gegen Zoe weiterentwickelt und ob Michi um seine Liebe zu Yvonne fürchten muss, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner