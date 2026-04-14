Blutiger Mord im GZSZ-Kiez: Sie stirbt den Serientod

Berlin - Bereits im September 2023 hatte Zoe bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " scheinbar das Zeitliche gesegnet, tauchte dann aber plötzlich wieder auf - nur um ein weiteres Mal zu sterben.

Kurz vor ihrem Tod hat Zoe (l.) eine erneute Konfrontation mit Laura - ist sie ihre Mörderin? © RTL / Rolf Baumgartner

Achtung, Spoiler!

Sie liegt auf dem Bauch in einer großen Blutlache, ein Armband mit dem Namen ihrer Tochter in der Hand haltend: Zoe Vogt ist tot, und diesmal ist ihr Ableben endgültig!

Konnte sie nach ihrem vermeintlich ersten Serientod gut ein halbes Jahr später doch noch einmal zurückkehren - sie wurde bei einer Geiselnahme vom SEK schwer, aber nicht tödlich verwundet -, wird es jetzt also keine Wiederauferstehung der Ex-Agentin geben.

Damit ist nun also auch endlich klar, wer in dem lange angekündigten Mordfall das Opfer ist. Allerdings wird Zoe vorerst noch nicht ganz von der Bildfläche verschwinden.

Denn GZSZ läutet jetzt "Mörderische Zeiten" ein. "Noch wissen die Zuschauer:innen nicht, wer Zoe ermordet hat, und Zoe begleitet Carlos auch in seinen Träumen", erklärt Darstellerin Lara Dandelion Seibert (33) in einem RTL-Interview.

Mit Zoes Tod endet die Geschichte also noch lange nicht. "Ein Twist, den man so nicht erwartet", blickt der GZSZ-Star voraus, dem der Abschied sehr schwergefallen ist: "Als ich erfahren habe, dass meine Rolle Zoe stirbt, habe ich geweint."