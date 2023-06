Dieser GZSZ-Star kehrt ans Set zurück und ist nicht nur optisch verändert

Chryssanthi Kavazi (34) steht nach einer längeren Auszeit wieder für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera. © RTL / Rolf Baumgartner

Ihre Figur Laura Lehmann war nach einem Flugzeugabsturz über dem Mittelmeer verschollen, doch mittlerweile ist klar, dass sie überlebt hat und wieder auftaucht.

In einem RTL-Interview gibt die Schauspielerin einen kurzen Ausblick auf Lauras Rückkehr: "Laura ist mit einem Knall gegangen und wird mit einem Knall zurückkehren", kündigt die 34-Jährige an.

Dabei sei sie "verändert, auch optisch, und verunsichert", stellt der GZSZ-Star fest. Soll es der sonst so toughen Laura plötzlich an Selbstbewusstsein mangeln? Wie kann das sein?

"Wie wird ihr Umfeld auf sie reagieren? Sie weiß nicht, was sie erwartet und vor allem, ob jemand auf sie wartet. John?", stellt Kavazi fragend in den Raum.

In einem GZSZ-Spoiler ist Laura bereits in einem Hotelzimmer im arabischen Raum zu sehen, während sich ihre Liebsten in Berlin mit dem leidvollen Gedanken befassen müssen, dass sie tot sein könnte.