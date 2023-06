GZSZ: John bricht nach Gedenkfeier für Laura zusammen und ruft sie an

John bricht nach der Gedenkfeier für Laura zusammen. © RTL / Rolf Baumgartner

Dann stoßen sie gemeinsam auf sie an und John versucht erneut stark zu bleiben, als er den trauernden Moritz in den Arm nimmt.



Wieder zu Hause zeigt sich, wie es tatsächlich in John steht. In der leeren Wohnung lehnt er sich an einen Türrahmen und rutscht diesen langsam hinunter. Am Boden sitzend greift er zu seinem Handy und wählt eine Nummer.

"Hi, hier ist die Mailbox von Laura Lehmann, sprecht einfach nach dem Piep", ertönt die Stimme seiner Freundin vom Band. Sofort wird John von seiner Trauer überwältigt. Er ruft ihre Mailbox erneut an und bricht verzweifelt in Tränen aus.

John weiß noch nicht, dass Laura den Absturz aber tatsächlich überlebt hat oder möglicherweise gar nicht an Bord des Fliegers war. Eine neue Spur von Sascha könnte dem Event-Manager aber schon bald wieder Hoffnung geben.

Wie sich das Familiendrama weiter zuspitzt, bis Yvonne und John erfahren, dass Laura doch noch am Leben ist und warum sie sich nicht bei ihren Liebsten meldet, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.