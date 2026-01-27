Es is(s)t wieder so weit: GZSZ-Rückfall nach 13 Jahren

Berlin - Lilly musste bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " zuletzt einige heftige Schicksalsschläge verarbeiten und das geht nicht spurlos an ihr vorüber, wie eine neue (alte) Storyline zeigt.

Lilly entwickelt durch den vielen Stress erneut eine Bulimie. © RTL

Nach dem Verlust ihres Babys, der Trennung von Nihat und dem Familiendrama um Mutter Maren und Lover Julian verliert die Ärztin immer mehr die Kontrolle über ihr Leben.

Um sich davon abzulenken, stürzt sich die Oberärztin voll in ihre Arbeit, doch das bleibt nicht ohne Folgen: Schlaflose Nächte, Albträume und wachsende Überforderung führen zu einer Abwärtsspirale, an deren Ende alte Verhaltensmuster wieder aufbrechen.

Bereits Anfang des Jahres wurde im Zusammenhang mit Lilly ein "schrecklicher Rückfall" angekündigt und jetzt ist klar: Die Bulimie kehrt zurück!

"Ich finde es sehr wichtig, dass wir dieses Thema erneut aufgreifen. Essstörungen betreffen unglaublich viele Menschen - auch in meinem eigenen Umfeld", erklärt Iris Mareike Steen (34) in einem RTL-Interview.

Es sei ihr ein Anliegen zu zeigen, "dass alte Muster selbst nach vielen Jahren in extremen Situationen wieder auftreten können".