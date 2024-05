GZSZ: Flo und Jonas im siebten Himmel, doch schon droht eine neue Krise

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " stehen Flo und Jonas nach langem Hin und Her endlich zu ihren Gefühlen. Gibt es also ein Happy End für die beiden?

Pauline Afaja (33) hat in einem Interview eine finanzielle Krise für ihre Figur Flo angekündigt. © RTL / Anna Riedel

Die Security-Chefin sehe in Jonas mehr als einen querschnittgelähmten jungen Mann und Jonas nehme sie schon lange nicht mehr nur als die hübsche Frau wahr, in die er sich schockverliebt hatte.

"Sie können miteinander lachen und sich gleichzeitig verletzlich zeigen, auch wenn das manchmal Überwindung braucht", schilderte Afaja das Verständnis der beiden füreinander.

Klingt also alles nach einem Himmel voller Geigen. Allerdings ziehen am Horizont auch schon wieder dunkle Wolken auf, die bald über dem Paar schweben werden.

"Unabhängig von Jonas wird noch einiges mit Flo passieren", deutete Afaja an, denn ihre Figur wird mit ihrer Sicherheitsfirma in eine ziemliche Krise schlittern, "in der sie große Summen an Schulden anhäuft", blickte die Promi-Dame voraus. Dass so etwas eine Beziehung belastet, dürfte wohl klar sein.

Wann es mit der Unbeschwertheit von Flo und Jonas vorbei sein wird, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.