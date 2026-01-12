GZSZ: Als Jo Gerner das hört, fällt er aus allen Wolken

Berlin - "Female³" steht bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " kurz vor dem Aus. Emily setzt alles dran, ihre Agentur zu retten und schießt dabei deutlich übers Ziel hinaus. Sie erpresst Gerner.

Emily versucht, nach dem Skandal neue Investoren für die Agentur zu finden. © RTL / Rolf Baumgartner

Alicias Kampagne für "Hauptstadtbrause" hat eine Urheberrechtsklage aus den USA zur Folge. Das kostet die Projekt‑Managerin nicht nur den Job, sondern die Agentur auch ihren guten Ruf.

Emily und Laura kämpfen mit allen Mitteln, um den drohenden Konkurs noch abzuwenden und neue Investoren ins Boot zu holen. In ihrer Verzweiflung wendet sich Johns Schwester an Jo Gerner, um seine Bank als neuen Geldgeber zu gewinnen.

Der gerissene Geschäftsmann lässt die verzweifelte Event-Managerin jedoch abblitzen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Frau Wiedmann, so sehr ich das auch bedauere, aber sie müssen der Realität ins Auge sehen. Das Investment wäre für unsere Bank ein Minusgeschäft. Bei den Klagen ist eine schnelle Insolvenz sogar ratsam", schlägt der Anwalt Emily vor.

"Spätestens Morgen hat die nächste Agentur den nächsten Skandal", versucht sie daraufhin abzuwiegeln. Gerner bleibt jedoch hart: "Darüber hinaus passt ihre Agentur nicht in das Portfolio der Bank", erklärt er ihr.