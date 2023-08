GZSZ: Ein Ex-Knacki sieht Rot! Wird Erik wieder gewalttätig?

Letztendlich gelingt es den Buddys, den Betrüger dank einer List von Paul aufzuspüren und so erhält Erik die Chance, seinen Peiniger zur Rede zu stellen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Als Richard Meyer wollte der Koch seine Toni in den USA besuchen, denn aufgrund seiner Vorstrafen durfte er nicht unter seinem richtigen Namen in das Land einreisen und schmiedete einen riskanten Plan .

Erik steht endlich dem Betrüger, der seine falsche Identität geklaut hat, Auge in Auge gegenüber. © RTL / Rolf Baumgartner

Bei dem Übeltäter handelt es sich offenbar um einen Taxifahrer, von dem sich der Ex-Knacki fahren lässt. "So da sind wa", stellt der Fahrer fest und fragt seinen Kunden nichtsahnend, ob dieser in Bar oder mit Karte zahlen wolle.

"Bar, ick komm' nach vorne", erwidert der "Mauerwerk"-Mitarbeiter und begibt sich zur Fahrerseite. Doch anstatt sein Portemonnaie zu zücken, reißt er plötzlich die Tür auf und zerrt den ahnungslosen Mann aus seinem Wagen.

"So, Du Penner, findest Du nicht, dass Du genug Kohle von mir verzockt hast", schreit Erik ihn an, während er ihn am Kragen packt und gegen eine Mauer drückt. "Du benutzt meinen verdammten Pass, um dit Internet leer zu shoppen", wirft er ihm wütend vor.

Dann verliert der Ex-Knacki vollends die Nerven und holt zum Schlag aus. "Aber damit is' jetz' Schluss", macht der dem Betrüger unmissverständlich klar, der sich einer riesigen bedrohlichen Faust gegenüber sieht.

