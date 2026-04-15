GZSZ läutet "Mörderische Zeiten" ein: Wer hat Zoe umgebracht?

Berlin - Die Katze ist aus dem Sack: Mit Zoe Vogt wird bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " eine der prägenden Figuren der jüngeren Soap-Vergangenheit das Zeitliche segnen .

Zoe liegt leblos in einer großen Blutlache am Boden. © RTL / Anna Riedel

Achtung, Spoiler!

Und das schon bald, denn die Ex-Killerin wird bereits in der TV-Episode vom 22. April selbst ins Gras beißen müssen. Allerdings wird sie damit nicht gleich für immer von der Bildfläche verschwunden sein.

"Es ist sehr besonders, dass ich nach Zoes Tod noch weitergedreht habe", erklärt Darstellerin Lara Dandelion Seibert (33) in einem RTL-Interview, "ein Twist, den man so nicht erwartet". Ihre Geschichte endet also nicht mit dem Tod. "Da gibt's noch ein paar emotionale und dramatische Geschichten zu erzählen", kündigt der GZSZ-Star an.

Ihr Tod ist vielmehr erst der Anfang einer spannenden Crime-Story, mit der bei der beliebten Vorabendserie "Mörderische Zeiten" eingeläutet werden. Und die werden sich noch über Wochen hinziehen, denn die Aufklärung kündigen die Macher erst für den Sommer an.

Die Zuschauer bekommen nämlich nicht unmittelbar zu sehen, wer das Serienbiest ermordet hat, sondern begleiten die Ermittler Stück für Stück bei ihrer Arbeit und schauen ihnen dabei über die Schulter.