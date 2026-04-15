GZSZ läutet "Mörderische Zeiten" ein: Wer hat Zoe umgebracht?
Berlin - Die Katze ist aus dem Sack: Mit Zoe Vogt wird bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" eine der prägenden Figuren der jüngeren Soap-Vergangenheit das Zeitliche segnen.
Achtung, Spoiler!
Und das schon bald, denn die Ex-Killerin wird bereits in der TV-Episode vom 22. April selbst ins Gras beißen müssen. Allerdings wird sie damit nicht gleich für immer von der Bildfläche verschwunden sein.
"Es ist sehr besonders, dass ich nach Zoes Tod noch weitergedreht habe", erklärt Darstellerin Lara Dandelion Seibert (33) in einem RTL-Interview, "ein Twist, den man so nicht erwartet". Ihre Geschichte endet also nicht mit dem Tod. "Da gibt's noch ein paar emotionale und dramatische Geschichten zu erzählen", kündigt der GZSZ-Star an.
Ihr Tod ist vielmehr erst der Anfang einer spannenden Crime-Story, mit der bei der beliebten Vorabendserie "Mörderische Zeiten" eingeläutet werden. Und die werden sich noch über Wochen hinziehen, denn die Aufklärung kündigen die Macher erst für den Sommer an.
Die Zuschauer bekommen nämlich nicht unmittelbar zu sehen, wer das Serienbiest ermordet hat, sondern begleiten die Ermittler Stück für Stück bei ihrer Arbeit und schauen ihnen dabei über die Schulter.
GZSZ-Zuschauer können abstimmen: Wer hat Zoe umgebracht?
Die Ermittlungen in dem Mordfall werden von Toni geführt, die dabei Unterstützung von ihrem Kollegen Holger Schmitt erhält. Dabei taucht die Soap deutlich tiefer in die Arbeit der Kommissarin ein als bisher. "Verhöre, Wendungen, falsche Fährten. Nichts ist sicher. Und niemand", deutet Schauspielerin Olivia Marei (36) an. Hierfür wurden auch eigens neue Sets eingerichtet.
Das Besondere: Die Zuschauer können daran auch direkt teilhaben und bei einer Abstimmung den mutmaßlichen Mörder wählen. Dabei dürfte sich das Ergebnis mit jeder Folge, jeder Theorie und jedem neuen Hinweis verändern.
War es Carlos, der sich dafür rächen wollte, dass ihn seine eigene Frau verraten hat, oder Laura, die kurz vor ihrem Tod noch eine Auseinandersetzung mit ihrer Erzfeindin hatte? Oder ist es am Ende doch Jo Gerner gewesen, der zur Waffe gegriffen hat, um seine Familie zu beschützen?
Die Frage "Wer hat Zoe umgebracht?" wird die GZSZ-Zuschauer noch länger beschäftigen - immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL