GZSZ: Lässt Matilda Erik fallen, um sich selbst zu schützen?

Berlin - Bei der Suche nach Zoes Mörder oder Mörderin gerät bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " auch Matilda in den Fokus der Ermittlungen und in Tonis Visier.

Matilda wird im Verhör ordentlich von Toni durch die Mangel gedreht. © RTL

Dabei kann die Polizistin ihre persönlichen Gefühle nur schwer von ihrem Beruf trennen, denn schließlich ist Matilda mit Schuld daran, dass ihre Ehe mit Erik in die Brüche gegangen ist.

Als die Kommissarin ein Video auf Zoes Laptop entdeckt, das ihre Nebenbuhlerin schwer belastet, bestellt sie sie zum Verhör ein und nimmt sie dabei so richtig in die Mangel.

Das Problem: Matildas Alibi für die Mordnacht ist ausgerechnet ein letztes Schäferstündchen mit Erik und um ihm die womöglich allerletzte Chance auf eine Versöhnung mit seiner Frau nicht zu verbauen, greift sie zu einer Notlüge.

Allerdings steht sie unter großem Druck, denn wenn der Verdacht öffentlich wird, könnte das ihr Ende bei der Bank bedeuten. Um den Koch nicht ins offene Messer laufen zu lassen, warnt sie ihn vor, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Matilda und Erik laufen sich auf dem Kiez über den Weg. "Hast Du kurz?", spricht sie ihren Ex-Liebhaber an und setzt ihn ins Bild. "Deine Frau hat mich vernommen und mir eine Kampfansage gemacht", erklärt sie ihm.