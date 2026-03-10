GZSZ: Maren überrascht Julian mit einer unerwarteten Frage
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" stehen die Zeichen überraschend auf Liebes-Comeback, denn nach langer Eiszeit nähern sich Maren und Julian wieder an.
Lange Zeit hat die Seefeld jegliche Annäherungsversuche von ihrem Ex-Lover abgeblockt, doch spätestens seitdem Lilly jegliche Gefühle für Julian abgestritten hat, scheinen bei ihrer Mutter selbige wieder ins Spiel zu kommen.
Bei jeder Begegnung schlägt ihr Herz etwas höher und beinahe hätte sie sich auch auf einen heimlichen Kuss mit ihm eingelassen. Schließlich entscheidet sie sich dazu, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Der Gerner-Sohn kommt mit einem großen Rucksack in den Kiez-Kauf: "Wo geht's hin?", will die Chaos-Blondine wissen. "Nach Indonesien", entgegnet er zu ihrer Überraschung. "Du hast gar nichts davon erzählt", hakt sie nach.
"Ich treffe mich mit Vertretern des Volkes, dem wir das Pfeilgift zu verdanken haben", klärt er seine Gesprächspartnerin auf, "wir wollen sie an der Investition beteiligen, also mehr Business als Bali."
Maren fragt Julian nach einem Date: Wird Lillys Zustand darauf Einfluss nehmen?
"Ja, vor Traumstrand-Kulisse, das ist natürlich echt hart", witzelt Maren. "Ich werd's überleben", kontert der Backpacker und zaubert ihr ein Lächeln ins Gesicht.
Dann fasst sich Lillys Mutter ein Herz: "Wenn Du wieder da bist, wollen wir dann vielleicht mal was trinken gehen?", fragt sie ihn vollkommen überraschend.
Darauf hat Julian eigentlich schon die ganze Zeit gewartet, er hat förmlich um eine zweite Chance bei seiner Herzdame gebettelt, ist aber ständig bei ihr abgeblitzt, auch aufgrund seiner Affäre mit Lilly.
Zu diesem Zeitpunkt ahnt Maren jedoch noch nicht, dass ihre Tochter an ihrer psychischen Belastungsgrenze angelangt und wieder in die Bulimie abgerutscht ist. Dieser Rückfall könnte natürlich auch ihre neu aufgeflammten Gefühle für Julian beeinflussen, denn es ist nicht davon auszugehen, dass ihre Mutter ihr eigenes Wohl über Lillys stellt, da die zwei erst kürzlich eine schwere Phase durchgemacht hatten.
Wie Julian auf die unerwartete Einladung reagieren wird, erfährst Du montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner