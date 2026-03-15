GZSZ: Sie ist Jo Gerners Trumpf im Kampf gegen Zoe

Berlin - Jo Gerner hat sich bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " vorgenommen, Zoe ein für allemal zu Fall zu bringen und findet im Kampf gegen seine Erzfeindin eine neue Verbündete.

Jo Gerner hat den Kampf gegen Zoe längst nicht aufgegeben. © RTL / Rolf Baumgartner

Gemeinsam mit Laura hatte er einen perfiden Plan ausgeheckt, um die Ex-Agentin in eine Falle zu locken, aber Zoe entschied sich in letzter Sekunde dagegen, den eingefädelten Auftragsmord zu begehen und entging so ihrer Verhaftung.

Dennoch lässt der gerissene Geschäftsmann nicht locker und da kommt es ihm gerade gelegen, dass Katrin ihn darauf aufmerksam macht, dass Carlos ein starkes Motiv hatte, Rache an Alvaro zu üben.

Gerner leckt sofort Blut und holt John mit ins Boot. Die beiden treffen sich mit Alvaros Witwe, um herauszufinden, was an ihrer Theorie dran sein könnte. Es gelingt ihnen, sie für ihre Zwecke einzuspannen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Isabella Castillo wird von Joachim verkabelt und soll Carlos bei einem Gespräch aus der Reserve locken, während er das Treffen aus seinem Auto beobachtet und die beiden aus der Ferne belauscht.

"Es ist echt traurig, Alvaro und ich - wir hätten uns gerne wieder gesehen, aber wie es so ist: Man schafft es nicht mehr", bemerkt Carlos und wird von Isabella bestätigt: "Ja, man denkt immer, man hat noch ewig Zeit."