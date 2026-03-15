GZSZ: Sie ist Jo Gerners Trumpf im Kampf gegen Zoe
Berlin - Jo Gerner hat sich bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vorgenommen, Zoe ein für allemal zu Fall zu bringen und findet im Kampf gegen seine Erzfeindin eine neue Verbündete.
Gemeinsam mit Laura hatte er einen perfiden Plan ausgeheckt, um die Ex-Agentin in eine Falle zu locken, aber Zoe entschied sich in letzter Sekunde dagegen, den eingefädelten Auftragsmord zu begehen und entging so ihrer Verhaftung.
Dennoch lässt der gerissene Geschäftsmann nicht locker und da kommt es ihm gerade gelegen, dass Katrin ihn darauf aufmerksam macht, dass Carlos ein starkes Motiv hatte, Rache an Alvaro zu üben.
Gerner leckt sofort Blut und holt John mit ins Boot. Die beiden treffen sich mit Alvaros Witwe, um herauszufinden, was an ihrer Theorie dran sein könnte. Es gelingt ihnen, sie für ihre Zwecke einzuspannen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Isabella Castillo wird von Joachim verkabelt und soll Carlos bei einem Gespräch aus der Reserve locken, während er das Treffen aus seinem Auto beobachtet und die beiden aus der Ferne belauscht.
"Es ist echt traurig, Alvaro und ich - wir hätten uns gerne wieder gesehen, aber wie es so ist: Man schafft es nicht mehr", bemerkt Carlos und wird von Isabella bestätigt: "Ja, man denkt immer, man hat noch ewig Zeit."
Treffen mit Alvaros Witwe verunsichert Carlos
"Ich weiß nicht, wie viel ihnen Alvaro von mir erzählt hat, aber ich bin sicher, er hätte mich gerne noch mal getroffen", versucht Zoes Mann herauszufinden, was die Witwe weiß. "Er war nervös vor seiner Premiere und ein bisschen abergläubisch - ihr Wiedersehen hat ihn beruhigt, er meinte, es ist ein gutes Zeichen", deutet Castillo an.
Carlos erklärt ihr daraufhin, dass er das sehr schätze. "Danke, ich hoffe, Sie behalten ihn im Herzen", beteuert Isabella, was Carlos bestätigt und sich von ihr verabschieden will.
"Ich muss arbeiten, es tut mir leid", teilt er ihr beim Blick auf seine Uhr mit, "es war nett, sie kennenzulernen", lässt er sie wissen und geht seiner Wege.
Allerdings hat dieses Zusammentreffen seine Wirkung nicht verfehlt, denn Carlos bleibt kurz darauf noch einmal stehen und blickt verunsichert zurück: Was weiß Isabella?
Währenddessen huscht Gerner ein siegesgewisses Grinsen übers Gesicht: Die Saat der Verunsicherung ist gesät. Ob es ihm gelingt Carlos zu einem entscheidenden Fehler zu provozieren, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner