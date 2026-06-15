GZSZ: Laura hat nach ihrer Freilassung einen schweren Verdacht
Berlin - Die Wochen der Knast-Hölle haben für Laura bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" endlich ein Ende - zurück in Freiheit warten aber neue Probleme auf sie.
Der Mord an Carlos entlastet die Tatverdächtige, denn er wurde mit derselben Waffe erschossen, wie Zoe und zum Tatzeitpunkt saß sie schon längst hinter Gittern.
Die Erleichterung bei John und Yvonne ist riesengroß, als Laura endlich aus dem Gefängnis freikommt. Zunächst benötigt sie einige Zeit, um sich von den Strapazen zu erholen, doch dann will sie auch wieder im Alltag Fuß fassen.
Ihr Ziel ist es, so schnell wie möglich zu "Female³" zurückzukehren. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn um Schaden von der Firma abzuwenden, wurde die Mitinhaberin kurzerhand abgesägt und das will Katrin nur widerwillig rückgängig machen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Die beiden Frauen begegnen sich auf dem Kolle-Kiez vor der Kita. "Oh schön, dass Du wieder da bist", begrüßt Katrin ihre ehemalige Geschäftspartnerin, die dahinter nur Heuchelei vermutet. "Ich muss in die Agentur", versucht Flemming sich sofort einem Gespräch zu entziehen.
"Wann können wir reden?", will Laura wissen, woraufhin ihr Gegenüber anmerkt, dass es gerade schlecht sei. "Ich weiß, Ihr habt viel zu tun", stellt Johns Frau fest, "aber darum geht es auch."
Katrin verweigert Laura die Rückkehr zur Agentur: "Das ist keine gute Idee"
Katrin versteht nicht gleich, was sie damit sagen will. "Ich kann sofort wieder einsteigen", bietet Laura an. Das hält ihre Gesprächspartnerin aber für verfrüht: "Bevor die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind, ist das keine gute Idee, tut mir leid."
"Ich bin unschuldig, sonst hätten sie mich ja nicht entlassen", beteuert Moritz' Schwester, der wie sie auf ihr schnelles Comeback bei "Female³" hofft. "Ja, aber bevor die Polizei den Täter nicht hat", wirft Katrin ein.
"Warum tust Du das?", hakt Laura entschieden nach. "Laura, das ist nichts Persönliches, mir geht's nur um die Agentur", versichert ihr die Finanzchefin der Firma, was die Mitgründerin mit ungläubiger Miene zur Kenntnis nimmt. "Emily wird das genauso sehen", merkt Katrin an.
"Dein Name wird immer noch mit einem Mord in Verbindung gebracht", betont sie. Diese Tatsache kommt ihr freilich ganz recht, denn so gerät sie selbst nicht in Verdacht. Schließlich wollte Katrin nach Zoes gescheitertem Bombenattentat einen Killer auf die Ex-Agentin ansetzen. "Ich habe damit nichts zu tun", schwört Laura noch einmal hoch und heilig.
Nach diesem Zusammentreffen fühlt sie sich in ihrem Baugefühl bestätigt, dass Katrin sie loswerden will. Ob Laura damit recht hat, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner