GZSZ: Laura hat nach ihrer Freilassung einen schweren Verdacht

Berlin - Die Wochen der Knast-Hölle haben für Laura bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " endlich ein Ende - zurück in Freiheit warten aber neue Probleme auf sie.

Laura findet nach ihrer Freilassung Halt in Johns Armen. © RTL / Rolf Baumgartner

Der Mord an Carlos entlastet die Tatverdächtige, denn er wurde mit derselben Waffe erschossen, wie Zoe und zum Tatzeitpunkt saß sie schon längst hinter Gittern.

Die Erleichterung bei John und Yvonne ist riesengroß, als Laura endlich aus dem Gefängnis freikommt. Zunächst benötigt sie einige Zeit, um sich von den Strapazen zu erholen, doch dann will sie auch wieder im Alltag Fuß fassen.

Ihr Ziel ist es, so schnell wie möglich zu "Female³" zurückzukehren. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn um Schaden von der Firma abzuwenden, wurde die Mitinhaberin kurzerhand abgesägt und das will Katrin nur widerwillig rückgängig machen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Die beiden Frauen begegnen sich auf dem Kolle-Kiez vor der Kita. "Oh schön, dass Du wieder da bist", begrüßt Katrin ihre ehemalige Geschäftspartnerin, die dahinter nur Heuchelei vermutet. "Ich muss in die Agentur", versucht Flemming sich sofort einem Gespräch zu entziehen.

"Wann können wir reden?", will Laura wissen, woraufhin ihr Gegenüber anmerkt, dass es gerade schlecht sei. "Ich weiß, Ihr habt viel zu tun", stellt Johns Frau fest, "aber darum geht es auch."