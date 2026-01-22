GZSZ: So verlässt Emily den Kolle-Kiez

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " rückt Emilys Abschied unaufhaltsam näher. Warum sie Berlin verlassen wird und wo es sie hinzieht, ist schon länger klar, aber wie wird ihr Abgang konkret aussehen?

Emily begegnet auf der Straße zufällig Tobias. © RTL

Schauspielerin Anne Menden (40) steht seit November nicht mehr für die Daily Soap vor der Kamera, weil sie sich bereits in die Babypause verabschiedet hat und kurz vor der Geburt ihres Sohnes steht.

Nur dank der Vorlaufzeit bei den Dreharbeiten ist Emily überhaupt noch in der Vorabendserie zu sehen, doch auch das wird nicht mehr lange der Fall sein.

Achtung, Spoiler!

Ihre vorerst letzte Szene wird die Designerin mit Tobias haben, wie ein RTL-Spoiler zeigt. Die beiden begegnen sich nach ihrer Trennung zufällig auf der Straße.

Nach kurzem Zögern gehen sie aufeinander zu. "Hey, eigentlich wollte ich gerade zu Dir", begrüßt sie ihren Ex-Freund und holt ein Shirt aus ihrer Tasche hervor, welches sie ihm bringen wollte, "aber dann kann ich es Dir ja auch jetzt geben".

Der Bauleiter nimmt das Kleidungsstück dankend entgegen. Dann eröffnet ihm Emily, dass sie die Stadt schon bald verlassen wird - früher als geplant.