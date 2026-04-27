GZSZ: Wird Matildas Alibi die Ehe von Toni und Erik endgültig zerstören?
Berlin - Matilda wird bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" von Toni zum Verhör einbestellt. Zwar hat sie ein Alibi für die Nacht in der Zoe ermordet worden ist, aber das bringt ein anderes Problem mit sich.
Nach ihrer Rückkehr aus Kanada stürzt sich die Kommissarin voll und ganz in die Aufklärung des Todesfalls - darin ist auch ihre Nebenbuhlerin eine Tatverdächtige.
Schließlich hat sie eine gemeinsame Vorgeschichte mit der Ex-Killerin, die sie einst zu Gerners Vergiftung angestiftet hatte. Außerdem musste auch Matilda im Angesicht von Zoes Bombe dem Tod ins Auge blicken.
Zwar hat die Gerner-Tochter ein wasserdichtes Alibi für die Mordnacht, allerdings wäre ihr neuerliches Schäferstündchen mit Erik wohl der letzte Sargnagel in seiner Ehe mit der Polizistin, die ihm gerade erst wieder ihre Gesprächsbereitschaft signalisiert hat.
Darum ist es kein Wunder, dass die Verdächtige vor ihrem Gespräch mit der Polizei nervös ist und die leitende Ermittlerin um einen Aufschub bittet, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Die beiden begegnen sich im Kiez-Kauf: "Ich wollte fragen, ob wir den Termin kurzfristig verlegen können", will Matilda wissen und begründet ihr Anliegen damit, dass sie aktuell beruflich stark gebunden sei.
Toni droht Matilda: "Weißt doch, dass staatsanwaltliche Vorladung folgen kann"
Das interessiert Antonia aber herzlich wenig: "Bist Du das nicht immer?", entgegnet sie, woraufhin ihre Gesprächspartnerin vorschlägt, dass sie die Fragen auch per Mail beantworten könne.
"Ich bevorzuge eine vollwertige Vernehmung", macht die Kommissarin der Verdächtigen klar. "Soweit ich das Verstanden habe, handelt es sich um eine unverbindliche Einladung - keine Polizeivorladung", merkt Eriks Ex-Affäre an.
"Du weißt doch bestimmt, dass die staatsanwaltliche Vorladung jederzeit folgen kann", spielt Toni ihre Macht aus und scheint das sichtlich zu genießen.
"Nicht nötig, ich werde da sein", versichert der Gerner-Zwilling, was ihr Gegenüber wohlwollend mit einem selbstgefälligen Lächeln zur Kenntnis nimmt.
Ob Matilda Erik mit ihrem Alibi erneut auffliegen lässt und wie Toni darauf reagieren wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner