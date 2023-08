GZSZ: Yvonne kann Lauras Tod nicht verkraften und will sich einen Wunsch erfüllen

Katrin (l.) denkt, dass Yvonne mit der Pflegschaft die Leere ausfüllen will, die der Tod von Laura hinterlassen hat. © RTL / Rolf Baumgartner

Diese Pein hat deutliche Spuren bei der Physiotherapeutin hinterlassen, die die Schreckensnachricht noch immer nicht verarbeitet hat.

"Alle sagen immer, es wird besser mit der Zeit, aber ich merke ehrlich gesagt noch nichts davon", gewährte sie Emily, Philip und Sascha einen Einblick in ihr Seelenleben. Sie komme sich vor, wie in einer Zeitschleife, aus der es kein Entkommen gibt.

Um die große Leere zu füllen, fasst Yvonne einen Entschluss: Sie will ein Pflegekind bei sich aufnehmen. Katrin sieht darin zwar nur den Versuch, Lauras "Tod" zu kompensieren, doch ihre Freundin will das Vorhaben unbedingt in die Tat umsetzen.

Jetzt muss sie nur noch Joachim von dieser Idee überzeugen und der fühlt sich davon ziemlich überrumpelt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.