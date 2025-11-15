Maren lässt bei GZSZ die Bombe platzen: "Die andere Frau, das bin ich"

Berlin - Das musste ja so kommen: Lange hat Maren bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " mit sich gerungen und versucht, ihre Tochter vor Julian zu warnen - die hat sich inzwischen aber vollkommen verrannt.

Maren (r.) weiß sich nicht mehr anderes zu helfen und erzählt Lilly von ihrem Verhältnis mit Julian. © RTL / Rolf Baumgartner

Also sieht die Chaos-Blondine letztlich nur noch eine Möglichkeit: Sie muss Lilly endlich die Wahrheit gestehen, auch wenn ihr das sichtlich schwerfällt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Weil es für solch eine vertrackte Situation keine schonende Erklärung gibt, entscheidet sich Mutter Seefeld für die Holzhammermethode: "Die andere Frau, das bin ich", knallt sie ihrer Tochter auf der Toilette im "Mauerwerk" schonungslos vor den Latz.

Diese Worte sind ein Schock für die hübsche Ärztin, die (bislang) stets ein sehr inniges und herzliches Verhältnis zu ihrer Mutter hatte. Wie konnte sie ihr Vertrauen dermaßen missbrauchen?

Schließlich kennt Maren bereits seit Wochen die Wahrheit. Sie hatte vor ihrem Sprössling ein lockeres Verhältnis mit dem Gerner-Sohn. Der wollte eigentlich mehr, doch darauf wollte sie sich nicht einlassen.

Also landete er schließlich bei ihrer Tochter. Maren versuchte zwar, dieser Liaison entgegenzuwirken, brachte jedoch zunächst nicht den Mut auf, Lilly reinen Wein einzuschenken, während Julian sich wissentlich auf Mutter und Tochter einließ.