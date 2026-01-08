Auch Tokio-Hotel-Star ist dabei! RTL gibt nächste "Let's Dance"-Kandidaten bekannt

Köln - Der " Let's Dance "-Cast füllt sich immer weiter: Am Donnerstag wurden die nächsten beiden Promi -Kandidatin offiziell vorgestellt. Mit dabei sind zwei waschechte Musik-Profis.

Nehmen auch in diesem Jahr die Kandidatinnen und Kandidaten ganz genau unter die Lupe (v.l.n.r.): die "Let's Dance"-Juroren Jorge González (58), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61). © Frank W. Hempel/RTL+ /dpa

In zwei kurzen Videos auf dem offiziellen "Let's Dance"-Instagramkanal hat TV-Sender RTL offenbart, dass Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) und Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) das prominente Tanzparkett betreten werden.

"Ich bin Anna-Carina Woitschack. Man kennt mich als Schlagersängerin. In den letzten Jahren durfte ich auch so ein bisschen Reality-Luft schnuppern", sagt die 33-Jährige in einem der Clips und spielt damit auf ihre Teilnahmen an den RTL-Shows "Die Verräter" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" an.

Zwar habe sie gehörigen Respekt vor den anstehenden Aufgaben und den manchmal harten Urteilen der Juroren Joachim Llambi (61), Motsi Mabuse (44) und Jorge González (58). Schließlich habe sie bislang "noch nie irgendwas mit professionellem Tanzen am Hut gehabt."

Dennoch freue sie sich in allererster Linie, nun auch bei "Let's Dance" dabei sein und sich "selbst challengen" zu dürfen, an ihre Grenzen zu kommen und "vielleicht auch über diese Grenzen hinauszugehen."

Für ihre Zeit bei der Show hat sie sich zudem viel vorgenommen: Die 33-Jährige verspricht, Woche für Woche "wirklich alles zu geben und mich auch weiterzuentwickeln, mich zu steigern und dabei vor allem niemals den Spaß zu verlieren."