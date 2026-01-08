Auch Tokio-Hotel-Star ist dabei! RTL gibt nächste "Let's Dance"-Kandidaten bekannt
Köln - Der "Let's Dance"-Cast füllt sich immer weiter: Am Donnerstag wurden die nächsten beiden Promi-Kandidatin offiziell vorgestellt. Mit dabei sind zwei waschechte Musik-Profis.
In zwei kurzen Videos auf dem offiziellen "Let's Dance"-Instagramkanal hat TV-Sender RTL offenbart, dass Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) und Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) das prominente Tanzparkett betreten werden.
"Ich bin Anna-Carina Woitschack. Man kennt mich als Schlagersängerin. In den letzten Jahren durfte ich auch so ein bisschen Reality-Luft schnuppern", sagt die 33-Jährige in einem der Clips und spielt damit auf ihre Teilnahmen an den RTL-Shows "Die Verräter" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" an.
Zwar habe sie gehörigen Respekt vor den anstehenden Aufgaben und den manchmal harten Urteilen der Juroren Joachim Llambi (61), Motsi Mabuse (44) und Jorge González (58). Schließlich habe sie bislang "noch nie irgendwas mit professionellem Tanzen am Hut gehabt."
Dennoch freue sie sich in allererster Linie, nun auch bei "Let's Dance" dabei sein und sich "selbst challengen" zu dürfen, an ihre Grenzen zu kommen und "vielleicht auch über diese Grenzen hinauszugehen."
Für ihre Zeit bei der Show hat sie sich zudem viel vorgenommen: Die 33-Jährige verspricht, Woche für Woche "wirklich alles zu geben und mich auch weiterzuentwickeln, mich zu steigern und dabei vor allem niemals den Spaß zu verlieren."
Das sagen Anna-Carina Woitschack und Gustav Schäfer zu ihrer "Let's Dance"-Teilnahme
Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer hat "viel Respekt" vor den kommenden Aufgaben
Auch Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer hat ein wenig Muffensausen wegen der Teilnahme an der Tanzshow.
Zwar habe er als Schlagzeuger den Rhythmus im Blut. "Die Frage ist aber, ob ich das, was ich sonst im Sitzen kann - nämlich den ganzen Körper zu benutzen -, auch im Stehen kann?", so der 37-Jährige.
Daher habe er insbesondere vor der ersten Show "ganz viel Respekt" - ebenso wie vor seinem eigenen Körper und der Frage, "ob der einfach die Sachen verweigert, die er vorher gelernt hat. Das wird eine Überraschung für alle", meint der Musiker.
Darüber hinaus verrät er, welches Ziel er hat: "Ich habe mir vorgenommen, einfach Spaß zu haben und was Neues zu erleben." Das größte Kompliment für ihn wäre, "wenn irgendjemand zu mir sagt: 'Mensch, der hat sich entwickelt."
Zuvor hatte der Kölner TV-Sender bereits sechs andere Promi-Teilnehmer enthüllt. Neben Comedian Simon Gosejohann (49) und GZSZ-Star Jan Kittmann (42) werden sich auch die Schauspielerinnen Esther Schweins (55) und Sonya Kraus (52), Sängerin Nadja Benaissa (43) sowie Reality-Sternchen Vanessa Borck (29) auf dem Tanzparkett versuchen.
Erstmeldung: 8. Januar, 14.37 Uhr; zuletzt aktualisiert: 8. Januar, 15.52 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Frank W. Hempel/RTL+ /dpa