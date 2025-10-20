Promi Big Brother: Nach nur 7 Minuten fliegt ER raus

Köln - Der zweiwöchige Knast lässt seine Gefangenen frei! Kurz nach dem Sendestart von " Promi Big Brother " am Montagabend war für einen der Insassen auch schon Schluss.

Andrej Mangold (38, r.) ist Sechster geworden. © Joyn

Nur sieben Minuten nach Beginn der Primetime-Sendung bei SAT.1 musste Andrej Mangold (38) auch schon ausziehen. Für ihn bleibt die Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro ein unerreichter Traum.

Die fünf weiteren Bewohnerinnen und Bewohner werden nach und nach ausgesiebt, bis am Ende der Show gegen 23 Uhr eine Siegerin oder ein Sieger feststeht.

Der Ex-Bachelor wurde schon in der Nacht zu Sonntag rausgewählt. Aufgrund eines technischen Problems beim Voting, das ein reibungsloses Auszählen nicht mehr garantierte, durfte er wieder einziehen.