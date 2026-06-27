27.06.2026 15:53 Hitzeblog für Chemnitz: Über 30 Grad auf Fichtelberg, am Sonntag Gewitter möglich

Hoch "Hartmut" sorgt für Hitze in Sachsen. In Chemnitz sind am Sonntag bis zu 39 Grad möglich. In unserem Blog halten wir Euch über die Hitze auf dem Laufenden.

Von Victoria Winkel, Sarah Fuchs

Chemnitz - Der Sommer hat Sachsen fest im Griff und es soll noch heißer werden. In unserem Blog halten wir Euch zum Thema Hitze in Chemnitz auf dem Laufenden.

Es ist heiß in Sachsen. Sogar auf dem Fichtelberg sind inzwischen mehr als 30 Grad. © Jan Woitas/dpa So heiß starteten die Sommerferien wohl noch nie. Hoch "Hartmut" lässt uns schwitzen. "Die Aussichten sind wirklich hochsommerlich heiß – und rekordverdächtig heiß noch dazu", sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) dazu. Nach Wetter.de sind am Sonntag in Chemnitz sogar 39 Grad möglich. Damit wäre auch der Chemnitzer Allzeit-Hitzerekord von 37,8 Grad aus dem Jahr 2012 geknackt. Aber auch erste Gewitter sind möglich. Am heutigen Samstag sollen die Höchsttemperaturen bei viel Sonnenschein auf 34 bis 38 Grad steigen. Chemnitz Lokal Dürregefahr in Chemnitz: Auf Wasserentnahme aus Gewässern soll verzichtet werden Auch in den Nächten kühlt es weiterhin nur bedingt ab. Während es in den Nächten unter der Woche zuvor noch auf bis zu 15 Grad herunterkühlte, liegen die Temperaturen derzeit in der Nacht bei etwa 22 Grad liegen. Die Hitze hat aber auch weitere Schattenseite, wie zum Beispiel Niedrigwasser in den Flüssen oder steigende Waldbrandgefahr. Die aktuellen Waldbrandstufen findet Ihr >hier. Außerdem hat der Deutsche Wetterdienst eine Hitzewarnung für Sachsen ausgerufen.

27. Juni, 16.05 Uhr: Badeverbot in Trinkwassertalsperren

Die Landestalsperrenverwaltung weist darauf hin, dass das Baden in Trinkwassertalsperren verboten ist. Bei den aktuellen Temperaturen sucht jeder nach Abkühlung, aber nicht jedes Gewässer ist zum Baden freigegeben. Welche Talsperren tabu sind, könnt Ihr in unserem Artikel: Bei 37 Grad und mehr in Sachsen: In diesen Seen ist Baden verboten lesen.

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Sachsen hat 25 Trinkwassertalsperren, dazu gehört auch die Talsperre Einsiedel am Rand von Chemnitz. © Ralph Kunz

27. Juni, 15.47 Uhr: Mehr als 30 Grad auf Fichtelberg

Sachsens höchster Berg, der Fichtelberg hat inzwischen auch die 30 Grad-Marke geknackt. Laut Kachelmannwetter stieg das Thermometer am heutigen Samstag um 15.30 Uhr schon auf 31,1 Grad an, Tendenz steigend. Auf dem Pöhlberg sind es dagegen schon 32,4 Grad und sogar in Sachsens kältestem Ort, Marienberg-Kühnhaide sind 34 Grad. Am Messpunkt in Chemnitz-Harthau zeigt das Thermometer schon 38,4 Grad

27, Juni, 10.45 Uhr: Erste Gewitter am Sonntag?

Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagvormittag mitteilte, gelangt im Laufe des Sonntags eine zunehmend feuchte und zu Gewitter neigende Luft in die Region. Es besteht ein Gewitterrisiko mit Unwettergefahr durch lokal heftigen Starkregen, größeren Hagel sowie schwere Sturmböen bis Orkanböen steigt bis in die Nacht hinein.

27, Juni, 9.30 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor extremer Hitze

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Chemnitz vor extremer Hitze. Es ist bereits der vierte Tag der Warnsituation in Folge, an dem mit einer extremen Wärmebelastung gerechnet wird. Auch die verringerte nächtliche Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Chemnitz ist eine hohe Belastung. Die Temperaturen steigen im Laufe des Samstags bis zu 38 Grad.

27, Juni, 8.35 Uhr: 40 heiße Fragen zur Superhitze in Chemnitz

Wusstet Ihr, dass Polizisten auch bei der Hitze keine kurzen Hosen tragen dürfen? Und kann man eigentlich zu viel Wasser trinken? Dieser und anderen Fragen rund um die derzeitige Hitze sind wir nachgegangen. Die Antworten findet Ihr in unserem Artikel "40 heiße Fragen zu 40 Grad Superhitze in Chemnitz".

Streifenpolizisten dürfen im Dienst keine kurzen Hosen tragen. © Kristin Schmidt

26, Juni, 21.26 Uhr: 5. Liedfestival Poesie Europas verschoben

Wegen der extremen Hitze wird das Liedfestival "Poesie Europas" am kommenden Sonntag verschoben. Die Veranstaltung sollte im Chemnitzer Straßenbahnmuseum stattfinden, wo aber laut Veranstalter inzwischen auch unzumutbare Temperaturen herrschen. Das Liedfestival fällt aber nicht komplett aus, sondern wird am 20. September um 17 Uhr nachgeholt. Veranstaltungsort bleibt das Straßenbahnmuseum. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

26. Juni, 20.36 Uhr: Ministerpräsident sieht Handlungsbedarf bei Hitzeschutz

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (51, CDU) fordert mehr Schatten und Wasser in Städten. Ein landesweiter Hitzeschutz-Plan ist aus seiner Sicht aber nicht nötig. "Was wir machen müssen, ist Klimaanpassung. Städte brauchen Schatten, Städte brauchen Wasser, also Orte, wo es kühl ist. Da müssen wir mehr machen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Darauf müsse manzeitnah Rücksicht nehmen. Ein Landeshitzeplan, wie ihn einige Länder haben, sei für den Freistaat nach Ansicht des Landesvaters nicht erforderlich. In der Bevölkerung ist bei dem Thema schon viel Umsicht vorhanden. Kretschmer selbst versucht der Hitze aus dem Weg zu gehen: "Hitze ist etwas, das ich gar nicht leiden kann."



Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) sieht Handlungsbedarf beim Hitzeschutz in Städten. © Robert Michael/dpa

26. Juni, 14.53 Uhr: Liederpark nun doch abgesagt

Der Liederpark bei der Chemnitzer Parkeisenbahn wird nun doch abgesagt. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilte, werden zum Schutz der beteiligten Künstler sowie der Mitarbeiter einige Programmpunkte abgesagt, dazu gehören der "Liederpark" und der Gartenbahnbetrieb. Der Dampflokbetrieb wurde bereits am Donnerstag abgesagt. "Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten haben jedoch oberste Priorität", hieß es in der Mitteilung. Die Parkeisenbahn verkehrt an beiden Tagen in einem verkürzten Fahrbetrieb. Die letzte Zugabfahrt ab Bahnhof Küchwaldwiese erfolgt jeweils um 15.45 Uhr.

26. Juni, 13,05 Uhr: Schauplatz Eisenbahn bleibt geschlossen

26. Juni, 10.37 Uhr: Verzicht für Wasserentnahme von Chemnitzer Gewässern

Die Stadt Chemnitz reagiert auf die anhaltende Hitze und appelliert an die Bevölkerung, auf die Wasserentnahme aus Gewässern zu verzichten. Am dritten Tag der Warnsituation zieht Chemnitz die Reißleine. Die Wasserstände in den Chemnitzer Bächen und Flüssen seien derzeit sehr niedrig.

Bereits in den vergangenen Jahren musste die Stadt Chemnitz ein Entnahmeverbot für Chemnitzer Gewässer aussprechen. © Uwe Meinhold

26. Juni, 10 Uhr: Amtliche Hitzewarnung für Chemnitz und Umgebung

Der DWD erwartet in Sachsen am Wochenende bis zu 41 Grad. Im Laufe des Freitags soll es in Chemnitz und Umgebung zunächst bis zu 38 Grad heiß werden. Am Vormittag schlug die NINA-WarnApp Alarm. Der DWD erhöht von Freitag auf Samstag die Hitzewarnung auf "extrem" erhöht: "Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist am Samstag insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Chemnitz mit einer extremen Wärmebelastung zu rechnen." Es wird empfohlen, die Hitze zu meiden, viel Wasser zu trinken und sich in den Innenräumen aufzuhalten. Auch das Umland ist betroffen. Die erhöhte Hitzewarnung gilt auch für das Vogtland, den Erzgebirgskreis sowie das Land Zwickau.

Wichtig und richtig: Eine erfrischende Abkühlung bei den hitzigen Temperaturen. © Kristin Schmidt

25. Juni, 17.53 Uhr: Aufführung in Küchwaldbühne nach hinten verlegt

Die Theater Chemnitz verschieben hitzebedingt ihr Programm. "Aufgrund der hohen Temperaturen beginnen die Vorstellungen von 'Das Dschungelbuch' am Samstag und Sonntag erst um 19 Uhr", heißt es auf Instagram.



Die Aufführungen finden weiterhin in der Küchwaldbühne statt.