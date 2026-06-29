Hitzeblog für Dresden: Wetterdienst warnt vor starken Gewittern!
Dresden - Auf die extremen Temperaturen folgen nun Unwetter. Bereits in der Nacht auf Montag zog ein erster Ausläufer über Sachsens Landeshauptstadt hinweg. In unserem Blog halten wir Euch über alles zum Thema Hitze und deren Auswirkungen in Dresden auf dem Laufenden.
Laut Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besteht im Tagesverlauf weiterhin die Gefahr örtlich kräftiger Gewitter mit Starkregen um 20 l/qm innerhalb einer Stunde, Sturmböen sowie kleinkörnigem Hagel.
Erst ab den Abendstunden soll die Gewitteraktivität nachlassen. "Die genaue Entwicklung ist noch unsicher", heißt es vom DWD.
Da nun eine Kaltfront von Nordwesten her übergreift, fließt auch wieder etwas trockenere und nicht mehr so heiße Luft in den Freistaat. Am Sonntag war der bisherige Rekordwert für Dresden aus dem Jahr 2012 (39,8 Grad an der Messstation Hosterwitz) mit gemessenen 40,0 Grad in der Neustadt geknackt worden.
Am Montag liegt die Maximal-Temperatur bei 28 Grad.
Das Hitze-Wochenende war unterdessen geplagt von ausgefallenen Veranstaltungen, ausverkauften Ventilatoren und einem neuen Einsatz-Rekord für die Rettungskräfte.
29. Juni, 10.59 Uhr: Wetterdienst warnt vor starken Gewittern
Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montag von 11 bis 13 Uhr für Dresden vor starken Gewittern.
Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Litern auf den Quadratmeter pro Stunde sowie kleinkörnigen Hagel, wie es in einer zugehörigen Meldung heißt.
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29. Juni, 9.52 Uhr: Person in Aufzug kollabiert
In Leuben hat eine Person bei extremen Temperaturen in einem feststeckenden Aufzug einen Kreislaufkollaps erlitten.
Mehr dazu sowie weitere Infos zum Einsatzgeschehen vom Sonntag lest Ihr im Artikel "Bei brütender Hitze: Aufzug in Dresden steckengeblieben - Person kollabiert".
29. Juni, 7.57 Uhr: Gewitter sorgt für entwurzelte Bäume und überflutete Straße
Die Feuerwehr musste am Montagmorgen nach einem Gewitter zu drei Einsätzen ausrücken.
Dabei waren Gefahren durch entwurzelte Bäume sowie eine überflutete Fahrbahn in Dresden-Weißig zu beseitigen, wie Sprecher Michael Klahre (46) mitteilte. Jedoch sei die Lage weitgehend ruhig gewesen. "Größere Schäden oder besondere Einsatzlagen waren im Stadtgebiet nicht zu verzeichnen."
29. Juni, 7.24 Uhr: Kurzfristige Warnungen möglich
Dresdner müssen sich am Montag auf kurzfristige Gewitterwarnungen des DWD einstellen.
Grund dafür sind kleinere Gewitterzellen, deren Entstehung nur schwer vorauszusagen ist. Am Montagfrüh bestanden vor allem Warnungen für Teile der Landkreise Meißen, Bautzen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.
28. Juni, 15.29 Uhr: 40 Grad in Dresden geknackt
An der DWD-Messstation in der Dresdner Neustadt wurden um 13 Uhr 40 Grad gemessen.
Außerhalb der Stadt, am Messpunkt in Klotzsche, waren es zu dem Zeitpunkt 38,1 Grad.
28. Juni, 15.23 Uhr: DVB-Fähre kann wegen Niedrigwasser nicht fahren
Die Fähre "F17" zwischen Johannstadt und Neustadt liegt seit Sonntagvormittag auf dem Trockenen.
Nach Angaben der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) fällt die Verbindung in beide Richtungen aufgrund von Niedrigwasser aus.
28. Juni, 14.33 Uhr: 39,9 Grad in Dresden-Neustadt gemessen
Die Klimainsel des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hat an der Messstation in Dresden-Neustadt eine Lufttemperatur von 39,9 Grad gemessen.
Dieser neue Rekordwert für Dresden wurde um 12 Uhr registriert. Damit wurde der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2012 schon einmal um 0,1 Grad Celsius übertroffen.
Zum selben Zeitpunkt zeigte das Thermometer in Dresden-Klotzsche 37,2 Grad. Damit war es im Stadtgebiet 2,7 Grad wärmer, als außerhalb.
28. Juni, 9.22 Uhr: DWD erwartet 40 Grad am Nachmittag
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird die 40-Grad-Marke in Dresden am Sonntagnachmittag geknackt.
Bereits am Morgen wurden an der Messstation am Dresdner Flughafen 29 Grad gemessen. Bis zum Mittag wird die Temperatur wohl auf 38 Grad ansteigen, ehe das Thermometer zum Nachmittag die 40 anzeigt. Damit wäre der Rekord von 39,8 Grad aus dem Jahr 2012 eingestellt.
Es gilt weiterhin eine amtliche Warnung vor extremer Hitze. Es ist bereits der vierte Tage in Folge, der eine Temperatur-Warnung erforderlich macht.
28. Juni, 9.20 Uhr: Hitze sorgt für neuen Einsatz-Rekord in Dresden
Am gestrigen Samstag mussten Rettungskräfte in Dresden insgesamt 318 Mal ausrücken.
Dies stellt einen neuen Rekordwert für das laufende Jahr dar, wie die Feuerwehr Dresden am Sonntag mitteilte. Weitere Informationen lest Ihr im Artikel: "Hitze lässt Notruf-Leitungen glühen: Einsatz-Rekord für Dresdner Rettungskräfte".
27. Juni, 16.36 Uhr: Rettungsdienst hat allerhand zu tun
Laut Feuerwehrsprecher Michael Klahre hat der Rettungsdienst am Samstag allerhand zu tun. Stand 16.30 Uhr mussten die Kollegen bereits zu 18 Hitzeeinsätzen ausrücken.
Hinzukommen zahlreiche Einsätze in der Sächsischen Schweiz unter anderem für die Bergwacht. Auch in der Gohrischheide brennt es erneut.
27. Juni, 16.16 Uhr: Klimageräte und Ventilatoren sucht man in Dresden vergeblich
Um sich bei den hohen Temperaturen abzukühlen, greifen viele zum Ventilator. Doch wer noch auf der Suche danach ist, braucht Glück - in zahlreichen Dresdner Märkten sind Ventilatoren und Klimageräte ausverkauft.
Die Sache scheint ernst: Im MediaMarkt und Saturn weist die Telefonhotline bereits daraufhin, dass Klimageräte und Ventilatoren inzwischen restlos ausverkauft sind. Die Bestände seien komplett erschöpft, eine Auskunft über die Verfügbarkeit der beliebten Geräte könne man derzeit nicht geben, heißt es da.
Auch der OBI Markt auf der Bodenbacher Straße muss seine Kunden enttäuschen. Die Nachfrage nach Ventilatoren und Klimageräten sei so stark gewesen, dass die Regale seit Freitagnachmittag leer geräumt sind, wie ein Mitarbeiter auf TAG24-Nachfrage erklärt. Erst ab Montag ist mit neuem Warenbestand zu rechnen.
Lediglich im Hornbach im Stadtteil Prohlis waren am Samstagnachmittag noch die letzten drei Ventilatoren verfügbar, schnell sein lohnt sich also. Mit Klimageräten konnte der Markt aber auch nicht mehr dienen. "Der Ansturm ist immer noch groß. Bei diesem Wetter noch schlimmer", so eine Mitarbeiterin.
27. Juni, 12.18 Uhr: Biomarkt mit solidarischer Hitze-Aktion
Als Zeichen der Solidarität bietet die Verbrauchergemeinschaft Dresden (VG) ihren Biomarkt an der Friedensstraße am Samstag (16 bis 21.30 ) und Sonntag (12 bis 21.30 Uhr) als Rückzugsort vor der Hitze an.
"An diesem Wochenende öffnet die Genossenschaft in der Dresdner Neustadt einen ihrer Biomärkte als kostenlosen, klimatisierten Rückzugsort für hitzegeplagte Bürgerinnen und Bürger. Da die Kälteanlagen der Märkte ohnehin durchlaufen müssen, nutzt die VG die Gunst der Stunde, um den Dresdnern ein kühles Fleckchen zum Verweilen zu bieten", schrieb die Verbrauchergemeinschaft in einer Mittelung am Samstag.
Es ist zu beachten, dass am Sonntag kein Einkauf möglich ist. Für Trinkwasser sei jedoch gesorgt.
27. Juni, 7.42 Uhr: 39 Grad in Dresden - Warnung vor extremer Hitze
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am heutigen Samstag in Dresden vor extremer Hitze.
"Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Dresden zu rechnen", teilte der DWD mit. Die amtliche Warnung gilt für den Zeitraum zwischen 11 und 19 Uhr.
Für Dresden sind am Samstagmittag dabei 38 Grad vorhergesagt. Am späten Nachmittag sogar 39 Grad.
26. Juni, 19.55 Uhr: Finale der Alaunstraßen-Aktionsreihe abgesagt
Das für Sonntag geplante Finale der Aktionsreihe "Spiel, Spaß & gute aLaune" unter dem Motto "Buntstifte, Bobbycar & Bällebad" muss gestrichen werden.
Angesichts der extremen Temperaturen wäre insbesondere für Kinder ein längerer Aufenthalt auf der nahezu vollständig versiegelten Alaunstraße gesundheitlich nicht vertretbar gewesen, heißt es von der zuständigen Initiative "Verkehrswende Dresden".
Die Absage unterstreiche die Notwendigkeit einer grundlegenden Umgestaltung der Alaunstraße. "Während sich Hitzewellen infolge des Klimawandels häufen, fehlt es im dicht bebauten Quartier an Bäumen, Verschattung und entsiegelten Flächen", lautet die Kritik. Man fordere eine dauerhafte Verkehrsberuhigung durch den Wegfall des Durchgangsverkehrs. "Die freiwerdenden Flächen sollen langfristig für Begrünung, schattenspendende Bäume und Sitzgelegenheiten genutzt werden."
26. Juni, 17.32 Uhr: Kein Kleidertausch am Sonntag
Am Sonntag wird kein Kleidertausch vor dem Kulturzentrum Scheune im Szeneviertel Äußere Neustadt stattfinden.
"Für Sonntag sind 40 Grad prognostiziert. So macht Tauschen keinen Spaß!", schreibt Greenpeace als Organisator. Man werde so bald wie möglich einen Ersatztermin bekanntgeben.
26. Juni, 16.49 Uhr: Monty-Python-Dreier fällt Hitze zum Opfer
Die TheaterRuine St. Pauli in der Dresdner Neustadt muss ihren Monty-Python-Dreier für Freitag-, Samstag- und Sonntagabend canceln.
"Tut uns leid. Wir hätten gern für Sie Kreuze verteilt und mit Ihnen Heilige Grale gesucht, aber wenn die Temperaturen infernalische Höhen erreichen, macht's wirklich keinen Spaß mehr", nehmen die Organisatoren die Absage mit Humor.
Alle über den Online-Vorverkauf erstandenen Karten würden automatisch rückerstattet, anderweitig vorab erworbene Karten könnten für einen späteren Termin verwendet, oder ebenfalls unkompliziert über die Theaterkasse rückerstattet werden.
26. Juni, 16.07 Uhr: Spielplan-Änderungen bei Landesbühnen Sachsen
Die Landesbühnen Sachsen haben aufgrund der Hitze zwei Änderungen im Spielplan angekündigt.
So entfällt das Gastspiel des Dresdner Kreuzchores auf der Felsenbühne Rathen am Sonntagnachmittag um 17 Uhr. Gleiches gilt für die Tagesvorstellungen des Musicals "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auf Schloss Moritzburg am Samstag und Sonntag.
Bei den Landesbühnen gekaufte Tickets können auch dort umgetauscht oder zurückgegeben werden. Für anderweitig erworbene Karten ist die jeweilige Vorverkaufsstelle zuständig.
Nicht betroffen von den Ausfällen ist die Abendvorstellung von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" am Freitag um 18 Uhr. Ebenso kann "Der Freischütz" am Freitag und Samstag um 19:30 Uhr aufgeführt werden.
26. Juni, 15.09 Uhr: Sowjetischer Garnisonsfriedhof wegen erhöhter Waldbrandgefahr geschlossen
Aufgrund der aktuell anhaltend hohen Waldbrandgefahr bleibt der Sowjetische Garnisonsfriedhof auf der Marienallee bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen.
Diese Regelung gilt ab sofort für die Waldbrandstufen 4 und 5, teilte das Rathaus am Freitagnachmittag mit. Die Wiedereröffnung richte sich nach der weiteren Entwicklung der Wetter- und Gefahrenlage.
"Der Garnisonsfriedhof liegt inmitten des Waldgebietes Dresdner Heide. Der leichte Sandboden ist aufgrund des Niederschlagsdefizits der vergangenen Jahre besonders ausgetrocknet. Kiefern, Lebensbäume und Gräser sind die auf dem Friedhof vorherrschenden Pflanzenarten. Sie können sich besonders leicht entzünden", heißt es zu vorherrschenden Gefahr.
Da der Friedhof eine Kriegsgräberstätte sei und es keine Bestattungen mehr gebe, sei es vertretbar, den Friedhof vorübergehend zu schließen, um einem Brand vorzubeugen.
26. Juni, 14 Uhr: Zeiten für Lisa Eckhart in der Jungen Garde angepasst
Trotz hitziger Temperaturen soll laut Veranstalter am Samstag der Abend mit Lisa Eckhart (33) in der Jungen Garde Dresden stattfinden.
Da offenbar mehrere Zeiten zum Beginn der Veranstaltung kursieren, stellt das "Agentour"-Team klar: Einlass ab 18 Uhr, Beginn 19.45 Uhr.
"Wir empfehlen eine Kopfbedeckung zu tragen, Sonnencreme zu benutzen und bereits gut 'hydriert' zu kommen. Wasser darf bis zu 1 Liter in PET-Flaschen mitgebracht werden", heißt es.
26. Juni, 11.30 Uhr: Dresdner Parkeisenbahn stellt Betrieb bis Sonntag ein
Wer vor hatte, dieses Wochenende mit der Parkeisenbahn durch den Großen Garten zu tuckern, muss seine Pläne verschieben: wegen extremer Hitze hat die Dresdner Parkeisenbahn ihren Betrieb bis Sonntag eingestellt.
Zudem bestehe in allen Schlossparks Gefahr durch hitzebedingte Astabbrüche, teilte das Schlösserland Sachsen mit. Besucherinnen und Besucher werden um besondere Vorsicht gebeten und sollten sich nicht unter Bäumen aufhalten. Zum wurden einige Veranstaltungen und Führungen abgesagt.
26. Juni, 11.13 Uhr: Veranstaltung mit Tobi Krell in Dresden, Wien und Berlin abgesagt
Viele hatten es schon vermutet, nun folgt die bittere Klarheit: die Veranstaltung "Tobi Krell – Rätsel, Wissen, Abenteuer – Die große Sommershow" muss am Samstag, den 27. Juni, aufgrund der hitzigen Wetterbedingungen abgesagt werden. Auch die geplanten Shows in Berlin (26. Juni) und Wien (28. Juni) entfallen.
"Diese Entscheidung haben wir gemeinsam mit den örtlichen Veranstaltern, der Veranstaltungsstätte sowie in Abstimmung mit den zuständigen Behörden getroffen", teilte das Management mit. Doch es gibt eine gute Nachricht: Alle Veranstaltungen werden nachgeholt, Tickets behalten ihre Gültigkeit.
"Mir blutet das Herz, aber aufgrund der aktuellen Wetterprognosen mit einer erwarteten starken bis extremen Hitzebelastung müssen wir die drei Shows nun doch verschieben", teilte "Checker Tobi" mit.
26. Juni, 11.02 Uhr: tjg. sagt Veranstaltungen ab
Das tjg. theater junge Generation hat alle Veranstaltungen für das Wochenende abgesagt.
Das gab das Dresdner Kinder- und Jugentheater auf Facebook bekannt.
26. Juni, 10.53 Uhr: Deutscher Wetterdienst gibt amtliche Warnung heraus
In einem neuen Update auf der offiziellen Webseite warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor einer extremen Wärmebelastung bis einschließlich Sonntag.
Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Dresden zu rechnen.
26. Juni, 8.48 Uhr: Freizeitpark Oskarshausen in Freital macht "hitzefrei"
"Aufgrund der extremen Hitzewarnungen und der Empfehlungen der öffentlichen Behörden bleibt Oskarshausen von Freitag (26.06.) bis einschließlich Sonntag (28.06.) geschlossen."
Dies gab der Freizeitpark Oskarshausen auf seiner Webseite bekannt.
26. Juni, 8.32 Uhr: Kretschmer sagt Drillingstreffen ab
Das jährliche Familientreffen für Mehrlingsfamilien, das unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten steht, wurde abgesagt.
Dies gab Sachsens MP Michael Kretschmer (51) auf einer Pressekonferenz bekannt.
26. Juni, 8.08 Uhr: DWD erwartet bis zu 41 Grad in Sachsen!
Auch in den neuesten Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist keine Abmilderung der bisherigen Vorhersagen in Sicht. Bis zu 41 Grad sind am Wochenende möglich!
Heute pendeln sich die Höchsttemperaturen im Osten bei 35 bis 38 Grad ein. Samstag könnte im Freistaat die 40-Grad-Marke fallen. Ähnlich sieht es am Sonntag bei 37 bis 41 Grad aus. Zum Wochenendausklang könnte es schließlich Hitzegewitter geben.
26. Juni, 6.47 Uhr: Konzertplatz bleibt geschlossen, Winzerfest verschoben
Aufgrund der extremen Wettersituation bleibt der Konzertplatz Weißer Hirsch am Samstag und Sonntag geschlossen.
In diesem Zuge muss auch das geplante Winzerfest verschoben werden. "Wir bitten um Euer Verständnis", vermeldete der Konzertplatz auf Instagram.
25. Juni, 18.45 Uhr: Fahrradfest jetzt doch abgesagt - "Entscheidung fällt uns außerordentlich schwer"
Zunächst hieß es, dass das für Sonntag geplante 30. SZ-Fahrradfest stattfinden kann. Nun mussten die Veranstalter jedoch die Reißleine ziehen.
"Die Kombination aus extremer Hitze und Unwettergefahr lässt eine sichere Durchführung einer Breitensportveranstaltung mit mehreren tausend Radfahrenden auf Strecken von bis zu 206 Kilometern nicht zu", heißt es. Weiter erklärt Projektleiter Kevin Lange zur Absage: "Diese Entscheidung fällt uns gerade im Jubiläumsjahr außerordentlich schwer, aber das Wohl aller hat für uns absoluten Vorrang."
Bereits angemeldete Teilnehmer würden direkt per E-Mail über das weitere Vorgehen informiert.
25. Juni, 17.10 Uhr: Bürger in Meißen wegen Hitze zu verantwortungsvollem Verhalten aufgerufen
Die Stadt Meißen hat ihre Einwohner aufgerufen, sich den hohen Temperaturen entsprechend zu verhalten.
"Die Stadt Meißen bittet alle Bürgerinnen und Bürger, sich in dieser Zeit verantwortungsvoll zu verhalten", hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Dazu veröffentlichte die Stadt einige Verhaltensregeln bei extremer Hitze, darunter das Vermeiden von körperlicher Anstrengung oder die Achtsamkeit für (ältere) Mitmenschen.
Zugleich wurde bekanntgegeben, dass das geplante "Treppenkonzert" im Prälatenhaus am Samstag aufgrund der Hitze ausfallen muss.
25. Juni, 15.38 Uhr: "Badfest" im Zschonergrundbad findet statt
Das "Badfest" im besten Freibad Deutschlands, dem Zschonergrundbad, findet trotz Hitze statt.
Auch einen Einlassstopp soll es am Samstag (14 bis 19 uhr) nicht geben, wie ein Mitarbeiter gegenüber TAG24 erklärte.
25. Juni, 15.22 Uhr: Sachsens Autobahnen werden verstärkt auf Hitzeschäden untersucht
In Anbetracht der Temperaturen werden gefährdete Autobahnabschnitte in Sachsen aktuell verstärkt hinsichtlich Hitzeschäden untersucht.
"Die Meistereien der Autobahn GmbH sind sich der besonderen Belastung bei hohen Temperaturen bewusst. An heißen Tagen kontrollieren sie die Strecken verstärkt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Bei Bedarf werden Maßnahmen sofort umgesetzt", teilte die Autobahn GmbH am Donnerstag mit.
Insbesondere ältere Beton-Autobahnen stehen dabei im Fokus: "Beton dehnt sich bei Wärme aus, ist jedoch weniger verformbar als Asphalt. Deshalb kann es vor allem bei älteren Fahrbahnen zu Aufwölbungen – den sogenannten Blow-ups – kommen. Ab etwa 30 Grad Celsius steigt die Wahrscheinlichkeit solcher Schäden. Wenn sich der Beton nicht mehr in Längsrichtung ausdehnen kann, entlädt sich die Spannung nach oben. Die Hauptursachen für solche Schäden sind eine für heutige Verkehrs- und Klimabelastungen nicht ausreichende Betondicke sowie fehlerhafte Fugen", schreibt die Autobahn GmbH in ihrer Mitteilung.
25. Juni, 14.48 Uhr: Stadt erlässt Waldbrand-Verfügung
Aufgrund der Gefahr von Waldbränden hat die Stadt Dresden das Betreten von Wäldern per Allgemeinverfügung eingeschränkt.
"Die trockene Witterung und die hohen Temperaturen in Verbindung mit einem langanhaltenden und großen Niederschlagsdefizit sorgen für eine extrem große Waldbrandgefahr. Öffentliche Straßen und Wege im Wald sowie nicht öffentliche Waldwege und zum Reiten ausgewiesene und gekennzeichnete Wege dürfen bei Waldbrandgefahrenstufen 4 und 5 nicht verlassen werden", teile die Stadt am Donnerstag mit.
Die Verfügung gilt ab dem morgigen Freitag (26. Juni) und hat bis zum 30. September Bestand. Bereits am heutigen Donnerstag gilt in Dresden die Gefahrenstufe 4 (hohe Waldbrandgefahr). Aktuelle Gefahrenstufen können auf der Sachsenforst-Website eingesehen werden.
Die Einschränkungen dienen laut Stadt-Angaben dazu, "das Zünden von brandfähigem Material zu verhindern sowie Waldbesucher und Anwohner zu schützen, da die Personenrettung im Brandfall von den Wegen und Straßen aus mit Rettungs- und Löschfahrzeugen schneller und unkomplizierter möglich ist."
25. Juni, 13.21 Uhr: Trinkwasserversorgung gesichert
Nach Angaben von "SachsenEnergie" ist die Trinkwasserversorgung in Dresden für das bevorstehende Hitze-Wochenende gesichert.
Trotz steigenden Wasserverbrauchs im Zuge der hohen Temperaturen müsse sich niemand sorgen machen, teilte der Energiekonzern am Donnerstagnachmittag mit: "Rund 60 Prozent des Trinkwassers stammt aus dem Talsperrensystem Klingenberg/Lehmühle im Osterzgebirge, weitere 40 Prozent werden aus Uferfiltrat der Elbe und Grundwasser gewonnen. Diese vielfältigen Wasserquellen sorgen für eine hohe Versorgungssicherheit, auch in Trocken- und Hitzeperioden."
Bereits am vergangenen - ebenfalls heißen - Wochenende haben Dresdner laut Unternehmensangaben mit 160.000 Kubikmetern Trinkwasser pro Tag deutlich mehr verbraucht, als an einem durchschnittlichen Tag (117.000 Kubikmeter). Für dieses Wochenende rechnet SachsenEnergie mit einem neuen Rekordwert für den Trinkwasserverbrauch.
25. Juni, 9.19 Uhr: Fest-Absage auch vor den Toren Dresdens
Beim VfL Pirna-Copitz wird an diesem Wochenende nicht gefeiert. Das für Samstag (27. Juni) geplante Vereinsfest ist aufgrund der Hitzewelle und behördlicher Empfehlungen auf den 22. August verschoben worden.
Der neue Termin wurde auf eine Woche nach Ende der Sommerferien gelegt. Programm, geplante Aktivitäten und Angebote bleiben laut Vereins-Info bestehen.
Gekickt wird jedoch am Freitag (26. Juni). Das Altherren- und Frauenturnier im Willy-Tröger-Stadion findet statt. Start ist 18 Uhr.
25. Juni, 8.37 Uhr: Alte Gärtnerei Dresden Pieschen sagt Sommerfest und Yoga-Kurse ab
Die Alte Gärtnerei in Dresden-Pieschen kapituliert vor der Hitze! Geplante Veranstaltungen müssen verschoben werden.
Yoga fällt diese Woche aufgrund der Wetter-Warnungen komplett aus. Das teilten die Veranstalter bei Instagram mit. Außerdem wurde das für diesen Samstag geplante Sommerfest verschoben. Die Entscheidung sei nicht leicht gewesen, aber "unter Abwägung der Gesundheit" für Organisatoren, Gäste und Künstler habe man sich schweren Herzen den Temperaturen beugen müssen.
"Eine Hitzewarnung ist kein Spaß, und wir wollen nicht, dass Menschen umkippen", so der Tenor.
25. Juni, 8.26 Uhr: Achtung, Dürregefahr! Stadt erteilt Verbot für Wasserentnahme
Viele der über 500 Bäche und Flüsse in Dresden führen zu wenig Wasser oder sind teilweise ausgetrocknet. Weil Regen wohl auch in den kommenden Tagen ausbleibt, erteilt die Stadt ein Verbot für die Wasserentnahme.
Das hat seit Mittwoch (24. Juni) Gültigkeit. Bis einschließlich 31. Oktober 2026 dürfen Eigentümer und Anlieger kein Wasser aus oberirdischen Gewässern im Stadtgebiet mittels Pumpen oder Schöpfen mit Handgefäßen im Rahmen des Gemeingebrauchs entnehmen.
"Es ist insgesamt zu trocken und die Wasserstände sind zu niedrig. Gehen Sie bitte stets sorgsam und sparsam mit dem Wasser um. Verwenden Sie zum Gießen vorzugsweise aufgefangenes Regenwasser. Gießen Sie Pflanzungen in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden, um Verluste durch Verdunstung zu minimieren", appelliert Umweltamtsleiter René Herold.
Eine Beschränkung der Grundwasserbenutzung muss aktuell noch nicht ausgesprochen werden.
Wasserentnahmen, für die eine wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt, sind vom Verbot nicht betroffen. Inhaber einer Erlaubnis müssen allerdings deren Nebenbestimmungen beachten. Verstöße können mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro belangt werden. Eine wasserrechtliche Erlaubnis kann unter [email protected] beantragt werden.
24. Juni, 19.34 Uhr: 32 Grad und es wird noch heißer - bis zu 41 Grad am Wochenende erwartet
Wem es am Mittwoch viel zu heiß in Dresden war, der dürfte sich am Wochenende diese vergleichsweise "kühle Phase" zurücksehnen.
Denn während es am Samstag noch ganz knapp unter 40 Grad warm werden soll, könnte diese Marke am Sonntag gerissen werden - bis zu 41 Grad Celsius drohen. Können die Prognosen für die kommende Woche halten, was sie versprechen, könnte pünktlich zum Wochenstart wieder "normales" Sommerwetter mit mittleren 20-Grad-Werten winken. Viele dürften inzwischen genau darauf hoffen.
24. Juni, 17.57 Uhr: 30. Fahrradfest der SZ steigt!
Sie wollen Radeln und ihr Jubiläum. Darum findet das 30. Fahrradfest der Sächsischen Zeitung am Wochenende wie geplant statt.
Dennoch warnen die Veranstalter: "Um das Fest trotz hochsommerlicher Temperaturen genießen zu können, sollten alle an Sonnenschutz für Kopf und Haut sowie ausreichend Flüssigkeit denken. Zusätzlich zu den Stopps an den Verpflegungspunkten empfehlen sich regelmäßige Schlucke aus der eigenen Wasserflasche. Auf dem Volksfestgelände gibt es zudem kostenlose Erfrischung an der Trinkwasserbar und viele schattige Sitzgelegenheiten."
24. Juni, 17.50 Uhr: Sächsische Beachvolleyball-Tour fällt an diesem Wochenende aus
Die sächsische Beachvolleyball-Tour ist am Wochenende abgeblasen!
"Dies betrifft die beiden A-Turniere von BeachandCamp, sowie das A-Mixed und C-Mixed bei BeachL. Weiterhin sind unsere Jugendmeisterschaften U17 m/w betroffen", teilen die Veranstalter auf Instagram mit. Grund für diese "drastische Entscheidung" seien die für das Wochenende zu erwartenden hohen Temperaturen und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken für alle Beteiligten, so das Team.
24. Juni, 17.46 Uhr: Hosenscheißer- & Ladyfashion-Flohmarkt fällt am Sonntag aus
"Nach sorgfältiger Abwägung haben wir uns aufgrund der aktuellen Hitzewarnungen und der vorhergesagten Temperaturen für das kommende Wochenende entschieden, den Hosenscheißer- & Ladyfashion-Flohmarkt am 28.06. abzusagen", melden die Veranstalter.
Die Nachfolgeveranstaltung findet am 30. August statt.
24. Juni, 17 Uhr: Filmnächte verschieben Checker Tobi, Mark Forster mit Besonderheiten
Die Dresdner Filmnächte starten mit extremer Hitze in die neue Saison. Vor allem bei Mark Forster (43) und Tobi Krell (Checker Tobi) wappnen sich die Veranstalter mit Planänderungen. Der Kinderstar muss seinen Auftritt am Samstag um zwei Stunden nach hinten verschieben. Start ist nicht mehr 16, sondern 18 Uhr, Einlassbeginn um 16.30 Uhr. Zudem soll es bei beiden Künstlern vier Wassernebel-Duschen geben.
Hinzu kommen neue Getränkeregeln. So darf jeder zu Tobi Krell und Mark Forster einen Liter Wasser, Saftschorle oder Tee pro Person in einer Plastikflasche mit aufs Gelände bringen. "Wir beobachten die Lage permanent und treffen unsere Entscheidungen auf Basis der aktuellen Informationen und in enger Abstimmung mit allen beteiligten Stellen. Unser Ziel ist es, den Gästen auch bei sommerlichen Temperaturen sichere und angenehme Veranstaltungen zu ermöglichen", sagt PAN-Geschäftsführer Matthias Pfitzner.
24. Juni, 16.04 Uhr: Elbhangfest findet statt - Veranstalter warnen vor der Hitze
Das Traditionsfest an der Elbe zieht durch, doch die extreme Wettersituation verlangt allen Beteiligten alles ab. Weil die Sonne erbarmungslos brennt, kann es auf der Festmeile spontan zu Verschiebungen oder Absagen bei Händlern und Künstlern kommen.
Die Veranstalter stellen klar: "Die Gesundheit der Künstler, Gäste, Helfer und Schausteller geht in jedem Fall vor." Händler und Darsteller können vor Ort in Absprache mit dem Veranstalter entscheiden, ob sie absagen oder kürzertreten.
Für die Besucher gilt die dringende Warnung, die Mittagssonne zu meiden, sich einzucremen und viel zu trinken. Das Mitführen eigener Wasserflaschen ist überall erlaubt, zudem gibt es kostenfreies Trinkwasser in Pillnitz (Fliederhof, Schlossvorplatz, Löwenkopfbastei) und eine Wassernebel-Installation in Loschwitz.
Auch kühle Orte wie die Kirchen oder schattige Weindörfer sollten gezielt aufgesucht werden. Zudem mahnen die Macher zur Vorsicht beim Alkohol, da dieser bei der Hitze schneller wirkt.
24. Juni, 15.39 Uhr: Jugendfußballturnier am Wochenende abgesagt
Hitze-Schock für Dresdens größtes Nachwuchsturnier! Wegen der angekündigten Temperaturen von bis zu 40 Grad am Wochenende fällt der 19. Saxony Cup im Sportpark Ostra komplett aus.
Eigentlich sollten über 100 Jugend-Teams am Samstag zum Mega-Event in Dresden kommen, doch wegen der extremen Temperaturen sagt der Stadtverband das Turnier nun ab. Die Gesundheit der Kids gehe vor. Trostpflaster für die Mini-Kicker: Es werde bereits an einem Nachholtermin für den Herbst 2026 gebastelt.
Zudem hat der Sächsische Fußballverband-Verband sämtliche Meisterschafts- und Pflichtspiele abgesagt. Das trifft in der Region vor allem die Partien der B-Juniorinnen (Landesliga/Landesklasse) und C-Juniorinnen (Landesklasse).
Unabhängig von der oben genannten Entscheidung empfiehlt der Verband allen Vereinen, auch im Bereich von Freundschafts-, Testspielen und geplanten Turnieren im Nachwuchsbereich verantwortungsvoll zu handeln.
24. Juni, 13.43 Uhr: Strenge Getränkeregelung bei Kraftklub im Rudolf-Harbig-Stadion gelockert
Erfrischende Nachrichten für alle Kraftklub-Fans im Rudolf-Harbig-Stadion! Wegen der extremen Gluthitze wirft der Veranstalter die strengen Getränke-Regeln für das Konzert am Samstag über den Haufen.
Eigentlich galt die strikte Ansage: Keine eigenen Getränke, maximal ein winziger halber Liter Wasser war pro Kopf erlaubt. Jetzt heißt es in einem Update vom Mittag auf der Website des Veranstalters: Jeder Fan darf ab sofort bis zu 1,5 Liter Wasser in PET-Flaschen, Faltflaschen oder Tetra-Paks mit aufs Gelände nehmen.
Dazu werden im Stadioninnenraum extra vier kostenlose Trinkwasser-Stationen aufgestellt. Das Leitungswasser hat Trinkqualität und das Stadion hat den Preis für Wasser an den Bars um 20 Prozent gesenkt.
24. Juni, 13.07 Uhr: Dresdens Flüsse kämpfen mit Niedrigwasser
Sowohl die Elbe als auch die Weißeritz verlieren wegen der anhaltenden Hitze immer weiter Wasser.
Zur Mittagszeit am Mittwoch stand der Elbpegel bei mickrigen 70 Zentimetern - und weil vorerst kein Regen kommt, wird die Lage in den nächsten Tagen noch viel brenzliger.
Mehr dazu lest ihr ins unserem Artikel: Hitzewelle in Dresden: Elbe, Weißeritz und Co. geht das Wasser aus
24. Juni, 12.45 Uhr: Wochenmärkte schließen eher
Wegen der extremen Temperaturen machen die Dresdner Wochenmärkte an diesem Donnerstag und Freitag schon um 14 Uhr Feierabend.
Der Grund: Nicht nur die Kunden und Verkäufer schwitzen. Auch Obst, Gemüse oder die Kühltheken der Händler machen bei diesen Temperaturen schlapp. Die Startuhrzeit der Märkte verändert sich nicht.
24. Juni, 8.19 Uhr: Verbraucherzentrale Sachsen gibt Tipps gegen die Hitze
Wenn die Wohnung im Sommer zur Sauna wird, machen viele instinktiv alles falsch. Die Verbraucherzentrale Sachsen stellt klar: Das wichtigste Schild gegen die Hitze muss vor dem Fenster hängen!
Die Experten raten: Tagsüber bleiben Fenster und Türen absolut dicht. Erst wenn es draußen abkühlt – also nachts oder frühmorgens –, wird per Querlüftung einmal komplett durchgepustet. Ventilatoren bringen zwar gefühlte Abkühlung auf der Haut, senken die Raumtemperatur aber kein Stück.
Der effektivste Trick gegen die Hitze sind Außenrollos oder Markisen. Sie blocken die Strahlen ab, bevor sie das Glas aufheizen. Innenrollos bringen dagegen kaum etwas. Wer nichts hat, kann in der Not ein helles Tuch von außen vor die Scheibe hängen.
24. Juni, 8.13 Uhr: Wie trotzen unsere Tiere der Hitze?
Was machen eigentlich die Tiere unter der Hitzglocke, die Sachsen fest im Griff hat?
Gassi-Gang zur Elbe, Eisbomben als Futter oder einfach clevere schattige Plätzchen. Im Zoo, auf dem Moritzburger Landgestüt und im städtischen Tierheim gibt es besondere Maßnahmen zur Abkühlung.
Mehr dazu lest ihr in unserem Artikel: "Wie Tiere in Sachsen der Hitzeglocke trotzen.
24. Juni, 6.29 Uhr: Stadt Dresden hilft Wohnungslosen während der Hitzewelle
Während der anhaltenden Hitzewelle haben es obdachlose Menschen oft besonders schwer. Zudem erhöht sich das Risiko für gesundheitliche Probleme wie Dehydrierung, Sonnenstich oder sogar einen lebensgefährlichen Hitzschlag.
Um Betroffene zu unterstützen, haben das Sozialamt und seine Partner verschiedene Hilfsangebote geschaffen. Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann (49) erklärt: "Hohe Temperaturen können für ältere Menschen, gesundheitlich Belastete und andere besonders gefährdete Personen schnell zur ernsten Gefahr werden. Umso wichtiger ist es, aufmerksam zu sein und füreinander Verantwortung zu übernehmen."
Mit verschiedenen Angeboten wie sicheren, gekühlten Unterkünften, kostenlosem Trinkwasser und präventiven Maßnahmen sorgt das Amt für das Wohlergehen der Betroffenen.
Auch ihr könnt helfen: Wer regungslose Personen in der prallen Sonne entdeckt, sollte nicht wegsehen, sondern helfen. Im Notfall gilt: Sofort die 112 wählen!
24. Juni, 6.18 Uhr: Hitzesituation intensiviert sich
Die Hitzewelle kühlt nicht ab. Auch am Mittwoch klettern die Temperaturen im Freistaat erneut auf über 30 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin vor einer starken Wärmebelastung, die bis Donnerstag anhalten soll.
Ein wenig abkühlen soll es in der Nacht. Dann sinken die Temperaturen auf 15 bis 20 Grad. Das heißt: Fenster auf und die kühle Nachtluft in die Wohnungen lassen.
23. Juni, 15.50 Uhr: So will sich der Palais Sommer die Hitze erträglich machen
Im Rahmen des Palais Sommers findet Samstagabend auf dem Neumarkt die große Walzer Sommernacht statt.
Gemeinsam mit Gerolsteiner werde man 1200 Flaschen Wasser verschenken, verriet der Veranstalter auf Nachfrage von TAG24. Außerdem gebe es weitere leicht zugängliche Quellen für Gratis-Wasser.
Alle Tische sowie die Bühne sind mit Sonnenschirmen überdacht. Für Erfrischung sorgt auch Softeis, das 2 Euro pro Portion kostet - für Kinder sogar nur die Hälfte.
23. Juni, 13.40 Uhr: DWD spricht Hitzewarnung für Sachsen aus
Ab Mittwoch wird es im Freistaat "zunehmend heiß mit starker Wärmebelastung".
Mit einer zusätzlichen Belastung sei im dicht bebauten Stadtgebiet von Dresden wegen "verringerter nächtlicher Abkühlung" zu rechnen. Es wird empfohlen, die Hitze zu vermeiden, viel Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.
23. Juni, 13.30 Uhr: Strenge Getränkeregelung bei Kraftklub im Rudolf-Harbig-Stadion
Am Samstagabend will Kraftklub das Rudolf-Harbig-Stadion zum Kochen bringen. Bei den prognostizierten Temperaturen bedarf es dafür nicht viel. Die Getränkereglung bleibt trotz der Hitze streng.
"Es dürfen generell keine Getränke mitgebracht werden", heißt es vom Veranstalter. Es gibt immerhin eine kleine Ausnahme: Maximal 0,5 Liter Wasser dürfen pro Person in einem Tetra Pak, einer Falt- oder PET-Flasche mitgenommen werden.
Titelfoto: Montage: Florian Wiegand/dpa, Screenshot/DWD-Warnwetter-App