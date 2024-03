hvv-Störungen: 48-stündiger Warnstreik in Hamburg

Hamburg - Egal ob U- oder S-Bahn, Bus oder HADAG-Fähre, AKN, Metronom oder Regionalbahn - wo es aktuell im hvv in Hamburg Störungen gibt, erfahrt Ihr in diesem Ticker.

Am Freitag wurde der Streik wie geplant fortgesetzt. © Markus Scholz/dpa

Der Warnstreik im Nahverkehr in Hamburg ist am Freitag fortgesetzt worden.

Dementsprechend sind in der Hansestadt kaum Busse und keine U-Bahnen unterwegs gewesen.

Das Streikende ist für 3 Uhr am Samstagmorgen angekündigt. Bis in den frühen Vormittag kann es aber noch weiter zu Ausfällen kommen, teilte die Hochbahn am Freitag mit.