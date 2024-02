hvv-Störungen: HADAG-Fähren melden mehrere Betriebsstörungen

"Im Busbereich werden wir auf vereinzelten Linien ebenfalls einen Notbetrieb einrichten. Hier konzentrieren wir uns auf Linien, die eine Anbindung an die S-Bahn bieten."

Die Verkehrslage sei am frühen Morgen auf Hamburgs Straßen dennoch ruhig, teilte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle nach Angaben der Deutschen Presseagentur (DPA) mit.

Am Freitagmorgen haben die Mitarbeiter der Hamburger Hochbahn die Arbeit niedergelegt .

Auf den Linien 62, 64 und 73 gibt es am heutigen Donnerstag erneut Betriebsstörungen, wie die HADAG am frühen Morgen mitteilte.

Dort halten sich unbefugte Personen an der Strecke auf.

Am Mittwoch nahm die Hochbahn Hamburg via Telegramm und X erstmals Stellung zum angekündigten 24-Stunden-Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr am Freitag.

Alle Bus- sowie die Linien U1, U2, U3, U4 werden betroffen sein. Der HVV spricht von massiven Einschränkungen die auf die Fahrgäste zukommen werden.