Neue Erkenntnisse: Fabian (†8) wurde wohl schon am Tag seines Verschwindens getötet

Güstrow - Neue Erkenntnisse im Fall des getöteten Fabian (†8)! Die Polizei geht nach den bisherigen Ermittlungen davon aus, dass der vermisste Junge aus Güstrow ( Mecklenburg-Vorpommern ) am 10. Oktober ermordet und anschließend in einem Waldstück abgelegt worden ist.

Im Fall des getöteten Fabian (†8) haben Polizei und Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse veröffentlicht. © Jens Büttner/dpa

Dies gaben Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwochmorgen in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Um die Tat und vor allem auch die Spuren zu verschleiern, wurde die Kinderleiche anschließend angezündet, so eine Sprecherin.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass sich diese Handlung am 10. Oktober zwischen 11 und 15 Uhr zugetragen hat. Vier Tage später hatte die Ex-Freundin des Vaters bei einem Spaziergang die Leiche des vermissten Jungen entdeckt.

Die Polizei bittet alle Zeugen, die sich innerhalb dieses Zeitfensters in der Umgebung des späteren Auffindeortes in Klein Upahl aufgehalten haben, sämtliche Hinweise zu Personen, Fahrzeugen oder weiteren Auffälligkeiten mitzuteilen.

Zudem wird der Fall Teil der kommenden ZDF-Fahndungsserie "Aktenzeichen XY...ungelöst" am Mittwochabend um 20.15 Uhr.