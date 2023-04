Gartenarbeit im April: So lässt Du den Frühling herein

Gartenarbeiten im April bieten Dir Abwechslung! Erfahre im Gartenkalender von TAG24, welche neun Aufgaben Du nicht vernachlässigen solltest.

April, April, der macht, was er will! Gartenarbeiten im April sollten normalerweise den Frühling einläuten, aber wie schon so häufig hat der April einen dann doch mit Regen oder sogar ein wenig Schnee überrascht anstatt mit Sonnenschein. Das sollte Dich jedoch nicht aufhalten, Deinen Garten "sommerfein" zu machen!

Was ist im April im Garten zu tun?

Im April verbreiten Frühblüher einen blumigen Duft in den Gärten und vertreiben die kalte Jahreszeit. Die Antwort auf diese Frage liefert Dir der Gartenkalender von TAG24! Im Anschluss findest Du neun Aufgaben, welche im April auf Deiner To-do-Liste stehen sollten. In diesem Monat erwacht die Natur aus dem Winterschlaf. Tulpen, Narzissen, Primeln und Hyazinthen sprießen aus dem Boden und verbreitet einen frischen, blumigen Duft in den Gärten. Damit diese Frische anhält, lohnt es sich, den Frühjahrsputz auf den Garten auszuweiten. Denn es muss so einiges vorbereitet und sauber gemacht werden!

Checkliste: To-dos für die Gartenarbeit im April

Langsam kommt der Frühling in den Gärten an. Der Frühjahrsputz wird ausgeweitet, gleichzeitig werden Beete weiter bestückt. Eine Checkliste mit wissenswerten Punkten findest Du hier auf einen Blick:

1. Wilde Beete aussäen

Wilde Beete sind insektenfreundlich und pflegeleicht. © 123RF/nexus123 Wer im letzten Herbst noch nicht angefangen hat, seine wilden Beete oder seine Blumenwiese auszusäen, der sollte nicht länger warten. Kurz vor dem Sommer haben Hobbygärtner noch eine Chance, ihren Garten so bunt und insektenfreundlich wie möglich zu gestalten. Dabei greift man am besten auf ein heimisches Saatgut zurück, denn dieses ist den Standortbedingungen meistens am besten angepasst. Hat man die Samen fachgemäß eingesät, braucht man nur noch regelmäßig wässern und mit etwas Geduld kann man schon bald ein summendes Blumenmeer bestaunen.

2. Blumen pflanzen

Im April werden die ersten sommerblühenden Blumen in Beete und Kübel gepflanzt. © 123RF/alexraths Was kann man im April pflanzen? Sobald die Temperaturen etwas milder werden, kann man anfangen, sommerblühende Blumen in Beete und Kübel zu pflanzen.

Besonders gut eignen sich im April: Ringelblume

Stiefmütterchen

Schmuckkörbchen

Veilchen

Christrosen

Zinnien

Strohblumen Diese farbenfrohen Blumen verschönern Dein Garten und holen die Sonne zurück! Weitere Ideen und wissenswerte Infos findest Du hier: >>> Stauden pflanzen.

3. Unkraut entfernen

Unkraut jäten startest Du am besten so früh wie möglich. © 123RF/khaligo Es gilt das Sprichwort: Vorsorge ist besser als Nachsorge! Denn auch wenn im April noch nicht besonders viel oder hohes Unkraut in den Beeten zu finden ist, lohnt es sich, früh anzufangen. So verhindert man, dass das Unkraut ein großes Wurzelgeflecht bilden kann und sich im gesamten Beet verteilt. Wie Du das Unkraut anschließend entsorgst, findest Du hier: >>> Grünschnitt entsorgen. In wilden Beeten oder auf einer Blumenwiese musst Du Unkraut nicht unbedingt entfernen, außer es nimmt überhand und bedroht die Vielfalt. Dann solltest Du es zumindest teilweise entfernen.

4. Beete düngen

Mit dem richtigen Dünger wachsen die Pflanzen kräftig. © 123rf/photolight2 Vor dem Sommer kannst Du Deine Pflanzen mit einem Nährstoffkick auf den Sommer vorbereiten. Am besten verwendest Du organischen Dünger. Dieser hat eine Depot-Wirkung und gibt die Nährstoffe nach und nach an die Erde ab. So können die Pflanzen kräftig wachsen. Abgesehen von organischem Dünger eignen sich auch Hausmittel, wie zum Beispiel: Kaffeesatz



Brennnesseljauche



Gerstengraspulver

Auch wenn Hausmittel durchaus ihre Berechtigung haben, muss man wissen, dass es schwer ist, die genauen Nährstoffe abzuwägen und daher trotz der Düngung ein Mangel entstehen kann und die Pflanzen dann weniger gut wachsen.

5. Gartenmöbel reinigen

Gartenmöbel verstauben über den Winter oft und müssen im Frühling geputzt werden. © 123RF/halfpoint Der Frühjahrsputz steht an! Es gibt so einiges zu tun, denn nicht nur die Pflanzen wollen gepflegt werden, auch die Gartenmöbel brauchen zu dieser Zeit etwas Hingabe. Manchmal reicht Abstauben nicht aus, denn über den Winter kann sich hartnäckiger Schmutz festsetzen oder es hat sich sogar ein grüner Film gebildet. Hier muss dann der Schrubber oder der Hochdruckreiniger Abhilfe schaffen. Dabei solltest Du aber immer darauf achten, nicht nur einzelne Stellen zu behandeln, sondern das ganze Möbelstück und am besten auch die ganze Sitzgruppe.

6. Gemüsebeete bestücken

Kleine Gemüsestecklinge können im April in die Beete gesetzt werden. © 123RF/alexraths Einige robuste Gemüsesorten können schon im April in die Beete gesetzt werden. Das sind vor allem Direktsaaten wie: Karotten



Rote Beete



Rettich



Radieschen



Zwiebeln

Allerdings sollte man die Stecklinge vorerst an die Umwelteinflüsse gewöhnen, denn sonst kann es passieren, dass sie nach kurzer Zeit eingehen. Am besten stellt man die kleinen Pflänzchen dafür an besonders sonnigen Tagen für ein paar Stunden an die frische Luft. Das wiederholt man einige Male und schon sind die Stecklinge bereit, ausgepflanzt zu werden. Weitere Tipps und eine Anleitung findest Du hier:

>>>Gemüsebeet anlegen: Mit diesen Tipps kannst Du selbst Gemüse ziehen. Wie Du auf Deinem Balkon am besten Gemüsebeete anlegst, findest Du hier: >>> Urban Gardening.

7. Gartenteich in Betrieb nehmen

Gartenteiche brauchen viel Pflege und müssen im Frühjahr sauber gemacht werden. © 123RF/white78 Der April läutet die Gartensaison so richtig ein, denn auch Gartenteiche können nun wieder in Betrieb genommen werden. Das heißt, sie müssen für den Sommer vorbereitet und gesäubert werden. Heruntergefallenes Laub sowie abgestorbene Pflanzenteile müssen entfernt werden. Dazu eignet sich besonders gut ein Kescher. Um den Boden von Schlamm und feinerem Dreck zu befreien, eignet sich ein sogenannter Schlammsauger. Falls Du Fische in Deinem Gartenteich hast, solltest Du keinen Sauger verwenden! Beim Keschern solltest Du in dem Fall auch sehr vorsichtig sein.

8. Fugen reinigen

In Fugen sammelt sich oft Dreck und auch Unkraut wächst hier gut. © 123RF/timbrk Wer einen rundum schönen Garten haben möchte, der muss sich auch um die kleinsten Räume kümmern. In Pflasterfugen sammelt sich jede Menge Dreck an. Auch Unkraut bahnt sich häufig den Weg ans Sonnenlicht. Wer hier früh anfängt und regelmäßig die Fugen reinigt, der hat in den warmen Monaten kaum Ärger. Daher heißt es schon im April: ran an die Fugen und sauber machen! Wenn Du zufällig die Gartenmöbel mit einem Hochdruckreiniger behandelt hast, kannst Du diesen auch zum Reinigen von Pflastersteinen und Fugen verwenden. Vergiss aber nicht, die leeren Fugen am Ende mit Splitt oder ähnlichem wieder aufzufüllen.

9. Rasenpflege

Zu frühes Rasenmähen schädigt das Gras. © 123RF/korchemkim Der Geruch von frisch gemähtem Rasen gehört einfach zum Frühling, sollte aber nicht zu früh vorgenommen werden. Die Rasenpflege ist sehr aufwendig und langwierig. Sie zieht sich über das gesamte Frühjahr bis hin in den späten Herbst. Der Rasen braucht im Frühjahr viel Pflege und Hingabe, damit er sich in den Sommermonaten von seiner besten Seite zeigen kann. Diese Pflege-Schritte solltest Du nicht überspringen: 1. Rasen vertikutieren 2. Rasen düngen 3. Rasen mähen.

Fazit: Der April hält viel bereit