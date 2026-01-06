Transfermarkt im Liveticker: Er spielte schon Königsklasse! 1. FC Köln leiht Juwel von ManCity

Transfermarkt im Liveticker: Viktoria Köln hat sich die Dienste von Vega Zambrano gesichert.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Mit dem neuen Jahr hat das Wintertransfer-Fenster offiziell geöffnet, doch schon seit einigen Wochen dreht sich das Karussell auf dem Transfermarkt munter.

6. Januar, 10.32 Uhr: 1. FC Köln leiht Verteidiger-Talent von Manchester City

Diesen Namen sollte man sich merken! Der 1. FC Köln holt für die Rückrunde auf Leihbasis Jahmai Simpson-Pusey (20) von Manchester City auf Leihbasis. In der Hinrunde war das Verteidiger-Talent an den schottischen Erstligisten Celtic Glasgow verliehen. "Jahmai ist ein talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln konnte. Er wurde bei einem internationalen Top-Club ausgebildet, ist spielstark und ballsicher", stellt Sportdirektor Thomas Kessler (39) den Neuen vor. Laut Klubangaben sei der Neue am Montag ins Trainingslager nach La Nucia/Spanien nachgereist und solle am heutigen Dienstag ins Training einsteigen.

Jahmai Simpson-Pusey (20) spielte bereits für Manchester City in der Königsklasse. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

5. Januar, 18.54 Uhr: Viktoria Köln verpflichtet Vega Zambrano

Winter-Transfer eingetütet! Viktoria Köln hat sich die Dienste von Vega Zambrano (21) gesichert. Der offensive variabel einsetzbare Mittelfeldspieler verlässt den eine Klasse höher spielenden SC Paderborn 07 und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Drittliga-Klub an den Rhein. Das teilten die Domstädter selbst am Montagabend mit.

"Wir haben bereits im Sommer versucht, Joel zu verpflichten. Umso mehr freuen wir uns, dass der Transfer jetzt funktioniert hat. Er hat seine Stärken in der Offensive und ist dort flexibel einsetzbar", ist sich Viktorias Sport-Boss Stephan Küsters der Qualität seines Neuzugangs bewusst. Über die Vertragslaufzeit wurden keine Informationen bekannt, die Ostwestfalen sicherten sich jedoch eine Rückkaufoption.

Vega Zambrano (21) läuft künftig für Viktoria Köln auf. © Lea Blank / Viktoria Köln

5. Januar, 14.53 Uhr: MSV Duisburg zieht Keeper-Talent hoch

Weichenstellung für die Zukunft: Drittligist MSV Duisburg hat sein Eigengewächs Laurenz Jennissen (18) aus der "U19"-Mannschaft hochgezogen. Wie die Zebras am Montagnachmittag bekannt gaben, ist der 18-jährige Keeper mit einem Profivertrag ausgestattet worden. "Ich bin wirklich dankbar, beim MSV meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu dürfen und das Vertrauen, für die Zebras zu spielen", wird Jennissen, der im Sommer 2022 von der SpVg Schonnebeck zum MSV gekommen war, in dem Vereinsstatement zitiert. "Ich hoffe, dass ich in Zukunft mit meinen Leistungen dieses Vertrauen auf dem Platz zurückzahlen kann."

5. Januar, 11.25 Uhr: SV Elversberg holt Talent aus Hamburg

Die SV Elversberg holt den nächsten Winter-Neuzugang: Flügelspieler Raif Adam (20) wird fest vom Hamburger SV verpflichtet. Er erhält einen langfristigen Vertrag bis 2029. Adam, der in der zweiten Mannschaft des HSV in der Regionalliga Nord eingesetzt wurde, steuerte in dieser Saison dort 13 Torbeteiligungen in 21 Spielen bei und soll seine Offensivqualitäten nun zwei Ligen höher einbringen. "Ich bin sehr gespannt auf das neue Kapitel bei der SV Elversberg. Es fühlt sich für mich wie der richtige nächste Schritt an, und ich weiß, dass ich hier die Chance habe, mich in einem sehr guten Umfeld im Profibereich zu etablieren. Dafür werde ich hart arbeiten, mich bestmöglich einbringen und alles investieren", erklärte der 20-Jährige.

5. Januar, 10.15 Uhr: Borussia Dortmund verleiht Cole Campbell an die TSG Hoffenheim

Nächster Abgang bei Borussia Dortmund: Die Schwarz-Gelben verleihen Nachwuchs-Talent Cole Campbell (19) bis zum Saisonende an die TSG 1899 Hoffenheim. Der US-amerikanische Junioren-Nationalspieler, der seit 2022 für den BVB die Fußballschuhe schnürt und bisher fünfmal in der Bundesliga auflief, soll in Hoffenheim mehr Spielpraxis sammeln. "Cole ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, das er aber aus verschiedenen Gründen zuletzt nicht zeigen konnte. Er hat hohe Erwartungen an sich selbst und war mit seiner aktuellen Rolle unzufrieden. Auch deshalb haben wir dieser Leihe zugestimmt und glauben, dass er in der Rückrunde bei der TSG auf mehr Spielzeit kommt als zuletzt bei uns", begründete Sportdirektor Sebastian Kehl (45) den Wechsel.

5. Januar, 9.10 Uhr: Hannover 96 leiht Freiburgs Noah Weißhaupt aus

Hannover 96 stärkt seine linke Außenbahn: Noah Weißhaupt (24) kommt auf Leihbasis vom SC Freiburg. Es ist bereits die dritten Halbjahres-Leihe in Folge für den ehemaligen U21-Nationalspieler. Vor einem Jahr wurde der 24-Jährige nämlich für die Rückrunde zum FC St. Pauli ausgeliehen, in diesem Sommer ging es zu Legia Warschau. Die dortige Leihe wurde nun aber abgebrochen, damit Weißhaupt zu Hannover wechseln kann. Die 96er besitzen allerdings eine Kaufoption für den Linksaußen, der mit der Erfahrung von 74 Bundesliga-Spielen nach Niedersachsen kommt. "Als sich die Option ergeben hat, zu Hannover 96 zu wechseln, wollte ich das unbedingt wahrnehmen. Die Art Fußball, die die Mannschaft spielt, passt sehr gut zu den Stärken, die ich einbringen kann. Ich habe mich im Vorfeld natürlich erkundigt und nur Gutes über das Team gehört", schwärmte Weißhaupt selbst über seinen neuen Arbeitgeber.

Noah Weißhaupt (24, v.) wechselt vom SC Freiburg auf Leihbasis zu Hannover 96. © Harry Langer/dpa

5. Januar, 6.15 Uhr: FC St. Pauli leiht Torwart aus Kanada aus

Der FC St. Pauli hat auf den langfristigen Ausfall von seinem dritten Torwart Simon Spari (23, Syndesmosebandriss) reagiert und eine kurzfristige Lösung gefunden: Emil Gazdov (22) kommt für ein halbes Jahr auf Leihbasis aus Kanada. Der Kanadier, der auch die bulgarische Staatsbürgerschaft besitzt, kommt vom CF Montréal, sollte er mit seinen Leistungen überzeugen, haben sich die Kiezkicker eine Kaufoption gesichert. "Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die neue Herausforderung beim FC St. Pauli. Die Zeit in Hamburg möchte ich bestmöglich für meine fußballerische Weiterentwicklung nutzen und möglichst viele Erfahrungen bei einem Bundesligateam sammeln", sagte der Neuzugang.

Emil Gazdov (22, r.) trägt bis zum Ende der Saison das Torwart-Trikot des FC St. Pauli - und vielleicht auch darüber hinaus. © FC St. Pauli

4. Januar, 13.20 Uhr: Rot-Weiss Essen leiht Danny Schmidt aus

Offensivtalent Danny Schmidt (22) verlässt Fortuna Düsseldorf per Leihe und spielt bis zum Sommer bei Rot-Weiss Essen in der 3. Liga. Dort soll der Mittelfeldmann Spielpraxis sammeln. In der laufenden Saison stand er zwar 13 Mal für die Fortuna auf dem Rasen, allerdings größtenteils im Zuge von Kurzeinsätzen. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Leihdeals.

4. Januar, 10.35 Uhr: Maximilian Bauer wechselt zu Arminia Bielefeld

Die Arminen rüsten weiter auf und verstärken sich mit Innenverteidiger Maximilian Bauer (25), der per Leihe bis Saisonende vom FC Augsburg zum DSC wechselt. Der Abwehrmann lernte sein Handwerk bei Greuther Fürth, ehe er 2022 in die Fuggerstadt ging. Dort stand er seitdem in 55 Pflichtspielen für die Profis auf dem Platz, außerdem war er in der vergangenen Rückrunde bereits an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. In der aktuellen Saison lief Bauer aber lediglich für die zweite Mannschaft des FCA in der Regionalliga Bayern auf. Nach Jannik Rochelt (27) und Semir Telalovic (26) ist der gebürtige Niederbayer schon der dritte Winter-Neuzugang auf der Alm.

Von Januar bis Sommer 2025 kickte Maximilian Bauer (25, l.) schon für die Roten Teufel in der 2. Liga. © Swen Pförtner/dpa

4. Januar, 9.33 Uhr: Greuther Fürth angelt sich finnischen U-Nationalspieler

Das Kleeblatt verpflichtet den defensiven Mittelfeldspieler Doni Arifi (23), der nach seinem Vertragsende beim finnischen Erstligisten Kuopion Palloseura ablösefrei ins Frankenland wechselt. "Doni ist ein junger Spieler, der ein gutes Spielverständnis hat und viel Präzision in sein Passspiel legt. Mit diesen Fähigkeiten kann er ein wichtiger Faktor in unserem defensiven Mittelfeld werden", freute sich Trainer Heiko Vogel über den Transfer des sechsfachen U21-Nationalkickers der Finnen.

4. Januar, 9 Uhr: Fortuna Düsseldorf greift erneut beim BVB zu

Sturmtalent Jordi Paulina (21) verlässt Borussia Dortmund und wechselt zu Fortuna Düsseldorf in die 2. Bundesliga. Dafür sollen rund 400.000 Euro an den BVB fließen, der sich im Gegenzug laut Medienberichten aber eine Rückkaufoption gesichert hat. Der junge Nationalangreifer von Deutschlands WM-Gruppengegner Curaçao erzielte sieben Treffer in elf Partien für die Zweitvertretung der Dortmunder in der Regionalliga West und steuerte auch in der WM-Quali seines Landes zwei Tore bei.

3. Januar, 17.14 Uhr: Mateo Biondic wechselt aus der Regionalliga in die Champions League

Das Märchen ist perfekt! Mittelstürmer Mateo Biondic (22) wechselt von Eintracht Trier zum belgischen Top-Klub Royale Union Saint-Gilloise und tauscht damit die Regionalliga Südwest gegen die Champions League. Das gab der Tabellenführer der Jupiler Pro League am Samstag nach zahlreichen Gerüchten in den vergangenen Tagen offiziell bekannt. Der Deutsch-Kroate hatte sich an der Mosel mit sieben Toren und fünf Vorlagen in 17 Ligaspielen für die deutlich größere Aufgabe empfohlen. Mit dem amtierenden belgischen Meister trifft der 22-Jährige schon in knapp drei Wochen in der Königsklasse auf den FC Bayern.

Mateo Biondic (22) macht einen riesigen Karrieresprung. © Imago / Jan Huebner

3. Januar, 16.47 Uhr: SC Verl rüstet sich für Aufstiegskampf

Spielmacher Antonio Foti (22) wechselt aus der zweiten Mannschaft des BVB in die 3. Liga zum SC Verl. Dort soll der in Bulgarien geborene Nationalkicker Zyperns den Konkurrenzkampf weiter anheizen. "Mit Toni gewinnen wir einen vielseitigen Mittelfeldspieler, der über ein hohes Potenzial verfügt", freute sich SCV-Sportvorstand Zlatko Janjic (39).

Antonio Foti (22, l.) spielt künftig in Ostwestfalen. © Fabian Kleer/fussball-news-saarland/dpa

3. Januar, 16.40 Uhr: SV Elversberg präsentiert Ebnoutalib-Ersatz

Die SV Elversberg hat auf den Abgang von Goalgetter Younes Ebnoutalib (22) zu Eintracht Frankfurt reagiert und mit David Mokwa (21) einen Ersatz geholt. Der Mittelstürmer wechselt von der TSG Hoffenheim an die Kaiserlinde und unterschreibt dort einen Vertrag bis Sommer 2029. Im Kraichgauer kam der Franzose bislang überwiegend für die zweite Mannschaft zum Einsatz, allerdings stand er auch schon viermal mit den Profis auf dem Platz und erzielte in der Europa League sogar zwei Treffer. Der Offensivmann soll kolportierte zwei Millionen Euro kosten, womit er zum Rekordneuzugang der Saarländer avancieren würde. "David bringt viele Qualitäten mit, die wir in unserem Offensivspiel sehen wollen. Er ist kreativ, dynamisch und mit seiner mannschaftsdienlichen Art ein Stürmer, der hervorragend in unser System passt", erklärte SVE-Sportvorstand Nils-Ole Book (39).

David Mokwa (21, r.) traf im Januar 2025 in der Europa League gegen den RSC Anderlecht (Foto) und gegen Tottenham Hotspur. © Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

3. Januar, 14.28 Uhr: FC Bayern leiht Gambia-Talent aus

Der deutsche Rekordmeister hat sich zunächst leihweise mit Bara Sapoko Ndiaye (18) verstärkt. Mehr dazu lest Ihr unter: "FC Bayern leiht Teenager Ndiaye aus Gambia aus".

3. Januar, 12.03 Uhr: Jahn Regensburg greift doppelt zu

Der SSV aus der Domstadt präsentiert am Samstagmittag gleich zwei Neuzugänge: Torwart Leon Wechsel (20) kommt leihweise von Hannover 96, Mittelfeldmann Sascha Hingerl (26) wird fest vom TSV Buchbach verpflichtet. Der junge Keeper war zuletzt von den Niedersachsen an den polnischen Zweitligisten GKS Tychy verliehen, Hingerl überzeugte als Leistungsträger in der Regionalliga Bayern.

Leon Wechsel (20) steht in der Rückrunde an der Donau zwischen den Pfosten. © Gschlößl / SSV Jahn

Sascha Hingerl (26) kommt vom TSV Buchbach nach Regensburg. © Gschlößl / SSV Jahn

3. Januar, 11.59 Uhr: Union Berlin leiht Talent in die 3. Liga aus

Der 1. FC Union Berlin hat den Vertrag mit Abwehrjuwel Oluwaseun Ogbemudia (19) verlängert und den Innenverteidiger umgehend in die 3. Liga an Waldhof Mannheim ausgeliehen. Der torgefährliche Defensivakteur kam bei den Eisernen bislang größtenteils in der U19 zum Einsatz, nachdem er 2023 aus dem Nachwuchs von St. Pauli in die Hauptstadt gewechselt war. In Mannheim soll er jetzt Erfahrung im Profibereich sammeln. "Olu braucht Spielpraxis und Minuten auf dem Platz. Das war bei uns aufgrund der Konkurrenzsituation auf seiner Position zuletzt nicht möglich, daher sind wir froh, mit Waldhof Mannheim einen Verein gefunden zu haben, bei dem diese Chance gegeben ist", erklärte Horst Heldt (56).

Oluwaseun Ogbemudia (19) soll in der 3. Liga Spielpraxis sammeln. © 1. FC Union Berlin

3. Januar, 11.13 Uhr: Yannik Keitel verstärkt den FC Augsburg

Der FC Augsburg rüstet sich für den Abstiegskampf und leiht Yannik Keitel (25) vom VfB Stuttgart aus. Zudem sichern sich die Fuggerstädter eine Kaufoption für den defensiven Mittelfeldspieler, der beim SC Freiburg ausgebildet wurde und die Erfahrung aus 75 Bundesligaspielen mitbringt. Diese Saison wurde er von den Schwaben allerdings nur zweimal in der 3. Liga eingesetzt.

3. Januar, 10.59 Uhr: Arminia Bielefeld leiht Jannik Rochelt aus

Jannik Rochelt (27) verlässt Hannover 96 leihweise und schließt sich für die Rückrunde der Arminia aus Bielefeld an. Der Offensivallrounder, der sich bis Sommer 2024 bei der SV Elversberg ins Rampenlicht gespielt hatte, wurde in Niedersachsen zuletzt immer seltener eingesetzt und gehörte vor der Winterpause mehrfach nicht mehr zum Spieltagskader der Roten. Insgesamt kommt er diese Saison auf 13 Ligaeinsätze sowie ein DFB-Pokalspiel. Sein Vertrag bei 96 läuft noch bis 2027. Auf der Alm will er jetzt wieder Fuß fassen. "Jannik ist ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler, der uns sowohl auf den Flügeln als auch im zentralen Mittelfeld mit seinen Qualitäten verstärken wird", erklärte DSC-Sportboss Michael Mutzel (46).

Jannik Rochelt (27) spielt die Rückserie bei Arminia Bielefeld. © Robert Michael/dpa

3. Januar, 10.40 Uhr: Holstein Kiel holt Jonas Meffert zurück

Die KSV legt gleich noch einmal nach und lotst Jonas Meffert (31) vom HSV zurück an die Förde. Der defensive Mittelfeldspieler kickte bereits von 2018 bis 2021 für die Störche, ehe er für 500.000 Euro nach Hamburg wechselte. Dort gehörte er in der 2. Liga und auch im Aufstiegsjahr zum Stammpersonal, verlor seinen Platz jedoch im Oberhaus. "Jonas kennt den Verein, die Stadt und das Umfeld. Er weiß, was in der 2. Bundesliga gefragt ist. Seine Ballsicherheit und Übersicht werden unserer Mannschaft guttun und unserem Spiel weiter Struktur und Stabilität verleihen", freute sich Holstein-Coach Marcel Rapp (46) über die Verpflichtung.

Jonas Meffert (31) kehrt nach viereinhalb Jahren nach Kiel zurück. © KSV Holstein

3. Januar, 9.38 Uhr: Holstein Kiel angelt sich Talent

Die Störche aus Kiel haben im Winter bereits den ersten Sommer-Neuzugang eingetütet: Offensiv-Youngster Tayar Tasdelen (19) wechselt dann vom HSC Hannover an die Förde. Die Rückrunde wird der Linksfuß aber noch bei seinem Klub in der Regionalliga Nord verbringen, wo ihm diese Spielzeit in 21 Einsätzen zwei Treffer und sechs Vorlagen gelangen. "Wir haben uns sehr intensiv mit Tayar beschäftigt und freuen uns sehr, dass er seine nächsten Schritte mit uns gemeinsam gehen will", betont KSV-Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe (47).

Tayar Tasdelen (19) wechselt zur KSV Holstein, schlägt aber erst im Sommer im ganz hohen Norden auf. © KSV Holstein

2. Januar, 17.26 Uhr: BVB verkündet Groß-Abschied

Es ist offiziell: Pascal Groß (34) verlässt Borussia Dortmund und kehrt zurück auf die Insel. Der BVB einigte sich mit dem Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion auf einen sofortigen Wechsel des deutschen Nationalspielers. Über die Höhe der Ablöse und die Laufzeit seines Vertrages bei seinem neuen alten Arbeitgeber machten beide Vereine wie gewohnt keine Angaben. Der 34-jährige Mittelfeld-Routinier war erst im Sommer 2024 vom englischen Erstligisten zu den Schwarz-Gelben gekommen. In 66 Pflichtspielen für Dortmund erzielte er ein Tor, bereitete 17 weitere Treffer vor.

Pascal Groß (34) kehrt zu seinem Ex-Klub zurück. © Tom Weller/dpa

2. Januar, 14.32 Uhr: Energie Cottbus verstärkt sich mit Defensiv-Talent

Drittligist Energie Cottbus hat sich die Dienste von Nachwuchs-Talent Gianluca Pelzer (19) gesichert. Der Sohn von Ex-Profi Sebastian Pelzer (45) verlässt die Zweitvertretung der TSG 1899 Hoffenheim, schließt sich langfristig den Lausitzern an. Eine genaue Laufzeit gab der Klub allerdings nicht bekannt. "Wir haben uns mit Gianluca schon längere Zeit beschäftigt und sind überzeugt, dass er mit seinen Anlagen und Entwicklungspotenzialen viel erreichen kann", wird Cottbus' Kaderplaner Maniyel Nergiz (42) in einer offiziellen Vereinsmitteilung zitiert. "Die moderne Interpretation des Abwehrspiels, die er mit sich bringt, gefällt und passt zu uns."

2. Januar, 14.22 Uhr: 1. FSV Mainz 05 bedient sich bei Liga-Konkurrent

Phillip Tietz (28) verlässt den FC Augsburg und schließt sich dem Bundesliga-Konkurrenten 1. FSV Mainz 05 an. Wie der Oberhaus-Klub mitteilte, bindet sich der 28-jährige Mittelstürmer zweieinhalb Saisons an die Rheinhessen, mit der Möglichkeit auf eine zusätzliche Verlängerung seines Arbeitspapiers. Nähere Details zu dem Transfer nannten die 05er nicht.

Phillip Tietz (28) unterzeichnete einen Vertrag über zweieinhalb Jahre plus Option. © 1. FSV Mainz 05

2. Januar, 14.10 Uhr: Robert Wagner wechselt per Leihe zu Dynamo

Dynamo Dresden hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nach Jonas Sterner (23) und Thomas Keller (26) präsentierte der Zweitligist mit Robert Wagner (22) den dritten Neuzugang des Tages. Alles zum Deal der Schwarz-Gelben erfahrt Ihr hier: "Dynamos Transfer-Triple perfekt: Auch Wagner kommt zur SGD"

Robert Wagner (22) hat einen Vertrag bei Dynamo Dresden unterzeichnet. © SG Dynamo Dresden

2. Januar, 13.45 Uhr: Dynamo-Akteur Casar zieht es in die 3. Liga

Aljaž Casar (25, Mitte) spielt nicht länger für Dynamo Dresden. © Robert Michael/dpa

2. Januar, 13.37 Uhr: VfB Stuttgart gibt Neuzugang bekannt

Jeremy Arévalo (20) wird künftig das Offensivspiel des VfB Stuttgart verstärken. Der 20-jährige Angreifer wechselt vom spanischen Zweitligisten Racing Santander an den Neckar und unterschrieb einen Vertrag bis zum 20. Juni 2031, teilten die Schwaben nur einen Tag vor dem Trainingsauftakt am kommenden Samstag mit. Möglich wurde der Transfer über eine Ausstiegsklausel.

2. Januar, 13.28 Uhr: SC Paderborn 07 verpflichtet Mannheim-Profi Okpala

Neuzugang beim SC Paderborn 07! Kennedy Okpala (21) wechselt vom Drittliga-Klub SV Waldhof Mannheim zum Zweitligisten und hat dort einen langfristigen Vertrag unterschrieben. "Wir freuen uns sehr, dass sich Kennedy für uns entschieden hat und beim SCP07 den nächsten Karriereschritt gehen möchte. Er ist enorm entwicklungsfähig, schnell, beidfüßig und flexibel in der Offensive einsetzbar. Somit passt er hervorragend zum Paderborner Weg", freut sich SCP-Geschäftsführer Sebastian Lange (38) in der offiziellen Mitteilung über den neuen Mann. In der Hinrunde der laufenden Saison traf der 21-Jährige in 18 Spielen siebenmal, legte zudem fünf Tore auf.

2. Januar, 13.20 Uhr: Borussia Mönchengladbach schlägt in der Premier League zu

Borussia Mönchengladbach rüstet in der Defensive auf: Innenverteidiger Kota Takai (21) kommt bis zum Saisonende auf Leihbasis vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur an den Niederrhein. Für Oscar Fraulo (22) dagegen öffnet sich ein neues Kapitel in England. Der Mittelfeldspieler wechselt zum Zweitligisten Derby County, nachdem er bei den Gladbachern bislang nur in zwei Profi-Pflichtspielen zum Einsatz gekommen war.

Kota Takai (21) wechselt per Leihe zu den Fohlen nach Mönchengladbach. © IMAGO / Focus Images

2. Januar, 13.09 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball verpflichtet Abu-Bekir El-Zein

Von der Elbe an die Donau: Abu-Bekir El-Zein (22) verlässt den 1. FC Magdeburg und wechselt zum Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball. Der Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Spatzen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Bereits am Freitag reiste der 22 Jahre alte Mittelfeld-Akteur mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Belek in die Türkei, wo die Ulmer am 9. Januar in einem Testspiel auf El-Zeins Ex-Klub treffen werden.

Abu-Bekir El-Zein (22) streift sich künftig das Trikot des SSV über. © Andreas Gora/dpa

2. Januar, 12.54 Uhr: Dynamo Dresden tütet nächsten Transfer ein

Zweitligist Dynamo Dresden hat seinen nächsten Neuzugang unter Vertrag genommen. Vom 1. FC Heidenheim stößt auf Leihbasis der Innenverteidiger Thomas Keller (26) zum Tabellen-Letzten hinzu. Mehr dazu hier: "Dynamos Transferoffensive geht weiter: Nach Sterner kommt Keller"

Die Tinte ist trocken! Thomas Keller (26) schließt sich per Leihe bis zum Saisonende der SGD an. © SG Dynamo Dresden

2. Januar, 12.49 Uhr: Schalker Cissé heuert in der Schweiz an

Ein neues Kapitel für Ibrahima Cissé (24)! Der 24-jährige Innenverteidiger verlässt den FC Schalke 04 noch vor Ablauf seines Vertrages und wechselt zum schweizerischen Zweitligisten FC Aarau. Das gaben die Königsblauen in einer offiziellen Mitteilung vom Freitagmittag bekannt, ohne jedoch Details zur Ablöse oder Vertragslaufzeit zu nennen. Sein Arbeitspapier bei den Königsblauen wäre eigentlich erst im Sommer diesen Jahres ausgelaufen.

Schlägt sein Zelt in der Schweiz auf: Ibrahima Cissé (24). © IMAGO / Beautiful Sports

2. Januar, 12.40 Uhr: Holstein Kiel verstärkt sich mit Umut Tohumcu

Holstein Kiel rüstet sein Mittelfeld auf: Vom Erstligisten TSG 1899 Hoffenheim kommt Umut Tohumcu (22) auf Leihbasis zu den Störchen. Der junge Mittelfeldakteur ist bis zum 30. Juni 2026 zunächst ausgeliehen. Tohumcu durchlief die Nachwuchsakademie der Kraichgauer, konnte dabei schon früh Profi-Erfahrung sammeln. Im Januar 2023 schaffte der 22-Jährige schließlich den Sprung von der "U19"-Mannschaft in den Bundesliga-Kader, stand seitdem in insgesamt 56 Pflichtspielen für die TSG auf dem Platz.

2. Januar, 12.34 Uhr: Eintracht Frankfurt angelt sich weiteren Stürmer

Der Nächste, bitte! Eintracht Frankfurt hat wenige Tage nach der Verpflichtung von Torjäger Younes Ebnoutalib (22) einen weiteren Angreifer geholt. Wie der Erstligist am Freitagmittag verkündete, wechselt Außenstürmer Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21) mit sofortiger Wirkung von Oberhaus-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim an den Main. Dort unterschrieb der 21-Jährige einen Vertrag bis Ende Juni 2031.

2. Januar, 12.12 Uhr: Leihgeschäft mit Robert Wagner aufgelöst

Holstein Kiel und der SC Freiburg haben sich auf die vorzeitige Beendigung der Leihe von Robert Wagner (22) geeinigt. "Sportlich sind die letzten Monate nicht so verlaufen, wie es sich alle Parteien erhofft haben", wird KSV-Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe (47) in einer offiziellen Mitteilung zitiert. "Nach offenen Gesprächen zwischen Robert, dem SC Freiburg und uns haben wir uns gemeinsam darauf verständigt, die Leihvereinbarung vorzeitig aufzulösen, um ihm den Weg für neue Perspektiven zu ermöglichen." Der 22-jährige Mittelfeldspieler war zu Beginn der Saison nach Kiel gewechselt und kam in der Hinrunde auf 16 Einsätze. Die Vereinbarung mit dem Erstligisten aus Südbaden wäre ursprünglich bis Juni 2026 gültig gewesen.

2. Januar, 11.35 Uhr: VfL Bochum schlägt auf dem Transfermarkt zu

Der VfL Bochum hat den ersten Neuzugang des Winters offiziell bestätigt. Mikkel Rakneberg (23) kommt ablösefrei vom norwegischen Erstligisten Kristiansund BK an die Castroper Straße und erhält einen Dreijahres-Vertrag bis zum 30.06.2029. Das gab der Revierklub am Freitagvormittag bekannt. In 99 Partien für Kristiansund erzielte der vielseitige Linksfuß neun Treffer.

2. Januar, 11.27 Uhr: Nikky Goguadze verlässt VfL Osnabrück

Das war's! Der VfL Osnabrück und Nikky Goguadze (27) trennen sich nach einem Jahr wieder. Der niederländische Stürmer wechselt zurück in die Regionalliga Nord und verstärkt in der Rückrunde die "U23"-Mannschaft des FC St. Pauli. Goguadze war im Winter der Vorsaison vom Bremer SV zum Drittligisten an die Bremer Brücke gekommen, erzielte in acht Einsätzen zwei Tore.

2. Januar, 11.10 Uhr: AC Mailand verstärkt sich mit Ex-BVB-Profi Füllkrug

Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell: Niclas Füllkrug (32) setzt seine Karriere in Italien fort. Wie seit Wochen erwartet, verlässt der frühere BVB-Stürmer den Premier-League-Klub West Ham United und geht für ein halbes Jahr leihweise zu Serie-A-Spitzenverein AC Mailand. Damit ist vorerst auch die Frage nach der sportlichen Zukunft geklärt. Während zuletzt über ein mögliches Comeback in die Bundesliga spekuliert worden war, fällt die Entscheidung des 32-jährigen Stürmers nun zugunsten der "Rossoneri".

Schließt sich per Leihe bis zum Saisonende dem italienischen Erstligisten AC Mailand an: Niclas Füllkrug (32). © Christian Charisius/dpa

2. Januar, 10.43 Uhr: Jonas Sterner kommt zum Ex-Klub zurück

Jonas Sterner (23) ist zurück bei Dynamo Dresden! Nach nur einem halben Jahr wechselt der 23 Jahre alte Rechtsaußen per Leihe zu seinem früheren Klub. Was der bis Saisonende von Zweitliga-Konkurrent Hannover 96 ausgeliehene Sterner zur Rückkehr sagt und wie SGD-Chefcoach Thomas Stamm (42) ihn einschätzt, erfahrt Ihr hier: "Der verlorene Aufstiegssohn ist zurück! Dynamo leiht Jonas Sterner aus"

2. Januar, 10.30 Uhr: Arminia Bielefeld verpflichtet Semir Telalović

Zweitligist Arminia Bielefeld rüstet im Angriff auf! Wie der DSC am Freitagmorgen mitteilte, wechselt Semir Telalović (26) bis zum Saisonende auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg auf die Alm. Der 26-jährige Offensivmann hatte sich im Sommer des vergangenen Jahres den Franken angeschlossen, kam in der laufenden Saison 2025/26 auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga.

Semir Telalović (26) soll im DSC-Angriff für die nötigen Tore sorgen. © Daniel Karmann/dpa

2. Januar, 10.12 Uhr: TSG-Profi Hennes Behrens unterschreibt beim 1. FC Heidenheim

Leihgeschäft fix! Bundesligist 1. FC Heidenheim hat sich in der Defensive verstärkt. Linksverteidiger Hennes Behrens (20) verlässt Oberhaus-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim und wird bis zum Saisonende auf Leihbasis beim Tabellen-17. aus Schwaben spielen. Das gab der FCH am heutigen Freitagmorgen offiziell bekannt. Sein Vertrag läuft damit bis zum 30. Juni 2026.

Wechselt per Leihe zum 1. FC Heidenheim: Hoffenheims Hennes Behrens (20). © IMAGO / Fotostand

1. Januar, 10.30 Uhr: FC St. Pauli verstärkt Abwehr mit Tomoya Ando

Bisher spielte Tomoya Ando (26) für den japanischen Erstligisten Avispa Fukuoka, jetzt zieht es ihn nach Deutschland. © IMAGO / AFLOSPORT