Transfermarkt im Liveticker: Sané-Wechsel nach Istanbul offiziell

6. Juni, 14.05 Uhr: Aues Linus Rosenlöcher unterschreibt bei Liga-Konkurrent Ingolstadt

Vor knapp zwei Wochen hatte Erzgebirge Aue den Abgang von Linus Rosenlöcher vermeldet, jetzt steht sein neuer Klub fest: Der Linksverteidiger wechselt ablösefrei zu Liga-Konkurrent FC Ingolstadt. "Linus Rosenlöcher ist ein in der Region hervorragend ausgebildeter Spieler für die linke Seite, der in diversen Mannschaften des 1. FC Nürnberg zum Einsatz gekommen ist und zuletzt beim FC Erzgebirge Aue seine Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt hat", beschreibt FCI-Sportdirektor Ivica Grlic (49) den Neuen. Kurios: Bei den Audistädtern nimmt er die Kaderstelle ein, die bisher Moritz Seiffert (24) innehatte. Dieser unterschrieb wiederum vor gut einer Woche in Aue.

Linus Rosenlöcher (24) tauscht das Veilchen-Trikot gegen das des FC Ingolstadt. © Picture Point / Gabor Krieg

6. Juni, 11.45 Uhr: Pascal Testroet hat sich entschieden - und kehrt der 3. Liga den Rücken!

Das ist eine faustdicke Überraschung! Torjäger Pascal Testroet (34) beendet das Kapitel 3. Liga vorerst und wechselt zu Absteiger SV Sandhausen. Künftig läuft der Routinier, der in der historischen Torschützenliste der 3. Liga mit 80 Buden auf Platz drei rangiert, in der Regionalliga Südwest auf. Der Hardtwald ist für Testroet derweil kein unbekanntes Terrain, schon 2021/22 trug Testroet das Sandhausen-Trikot. Sein neuer Trainer Olaf Janßen (58) zeigt sich hoch erfreut über den Transfercoup: "In einer neuformierten Mannschaft wie unserer sind Führungsqualitäten unverzichtbar – und Pascal verkörpert genau diese Rolle mit Überzeugung. Er kennt den Verein, identifiziert sich mit dem Weg, den wir einschlagen, und brennt darauf, wieder für den SV Sandhausen auf Torejagd zu gehen“, so Janßen."

Routinier Pascal Testroet (34) streift sich zum zweiten Mal in seiner Karriere das Trikot des SV Sandhausen über. © SV Sandhausen

6. Juni, 11.35 Uhr: Union verstärkt sich mit U20-Nationalstürmer Ilyas Ansah

Bundesligist Union Berlin hat sich die Dienste von Ilyas Ansah (20) gesichert. Der U20-Nationalstürmer kommt für eine Millionen-Ablöse vom SC Paderborn. Mehr dazu in unserem TAG24-Artikel: "Union Berlin tütet nächsten Transfer ein: U20-Nationalspieler kommt"

6. Juni, 11.10 Uhr: Stuttgart vermeldet Assignon-Transfer als perfekt

Der VfB Stuttgart hat die Verpflichtung des französischen Außenverteidigers Lorenz Assignon als ersten Neuzugang in diesem Sommer perfekt gemacht. Der 24-Jährige wechselt vom französischen Erstligisten Stade Rennes zum DFB-Pokalsieger und unterschrieb bis zum 30. Juni 2029, wie die Schwaben mitteilten. "Lorenz hat schon jetzt ein sehr hohes Niveau in seinem Spiel erreicht, gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass er bei uns weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen wird", sagte Sportdirektor Christian Gentner. Medienberichten zufolge beträgt die Ablösesumme rund 11 Millionen Euro und könnte über Boni noch auf 13 Millionen Euro ansteigen. Der Vertrag in Rennes lief noch bis 2028. Am Donnerstag absolvierte Assignon seinen Medizincheck in Stuttgart.

Rennes-Verteidiger Lorenz Assignon (24, v.) möchte künftig im Trikot des VfB Stuttgart jubeln. © Lou BENOIST / AFP

6. Juni, 10.25 Juni: Verteidiger-Talent wechselt zu Drittliga-Aufsteiger Hoffenheim

16-mal war Linksverteidiger Florian Bähr (22) in der abgelaufenen Saison für 1860 München am Ball. Weitere Einsätze werden trotz des ursprünglich bis 2026 geschlossenen Leihvertrags keine hinzukommen. Wie die Löwen und Bährs Stammverein VfL Osnabrück mitteilten, lösten beide Klubs sämtliche Vertrage mit dem 22-Jährigen auf. Stattdessen schließt sich der gebürtige Heidelberger seinem früheren Jugendklub und Drittliga-Aufsteiger 1899 Hoffenheim II an.

Florian Bähr (22, l.) war vom VfL Osnabrück an 1860 München ausgeliehen. Jetzt zieht es ihn zu 1899 Hoffenheim. © Picture Point / Gabor Krieg

6. Juni, 8.45 Uhr: Dortmund will Bellingham sofort - doch es gibt ein Problem

Gelingt Borussia Dortmund der Durchbruch im Bellingham-Poker? Wenige Tage nach der kolportierten Einigung mit Jobe (19), dem jüngeren Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham (21), hakt es an der Ablöse. Der AFC Sunderland, der den zentralen Mittelfeldmann vor zwei Jahren zum Schnäppchenpreis unter 2 Millionen Euro holte, fordert dem Vernehmen nach um die 40 Millionen Euro - die Borussen bieten bis dato "nur" etwa 25 Millionen. Die Zeit läuft gegen die Schwarz-Gelben: Bellingham soll im Idealfall schon bei der Klub-WM in weniger als zwei Wochen auflaufen, ein Deal müsste bis zum Ende des Sondertransferfensters am 10. Juni finalisiert werden.

Prominenter Bruder, große Zukunft? Jobe Bellingham (19) will seinen nächsten Karriereschritt wie Jude beim BVB gehen. © Owen Humphreys/PA Wire/dpa

5. Juni, 19.58 Uhr: Olaf Janßen nimmt Spieler aus Köln mit nach Sandhausen

Drittliga-Absteiger SV Sandhausen hat in Luca de Meester (21) den vierten externen Neuen vorgestellt. Der Offensivkicker kommt vom bisherigen Liga-Konkurrenten Viktoria Köln, wo er unter den Fittichen des scheidenden Coaches Olaf Janßen war. Der Trainer-Veteran lotste zuvor schon Defensivrecke Kwabe Schwulz (26) aus der Domstadt an den Hardtwald.

5. Juni, 14.04 Uhr: Lenn Jastremski wechselt von Unterhaching zu Austria Lustenau

Von der SpVgg Unterhaching kommt Lenn Jastremski (24) zu Austria Lustenau. Der 1,90 Meter große Stürmer machte beim Tabellenletzten der 3. Liga im Vorjahr mit 7 erzielten Treffern durchaus auf sich aufmerksam. "Lenn ist genau der Zielspieler im Angriff, den wir gesucht haben: Er kann Bälle im Zentrum gut festmachen, ist groß, robust und stark im Kopfballspiel. Er stand schon länger auf unserer Liste", begründet Valentin Drexel aus dem Lustenauer Sportgremium die Verpflichtung.

Lenn Jastremski (24, rechts) wechselt von der 3. Liga nach Österreich zu Austria Lustenau,. © DPA/Robert Michael

5. Juni, 13.59 Uhr: Kwasi Okyere Wriedt wechselt von Sanlurfaspor zu Alemannia Aachen

Kwasi Okyere Wriedt (30) soll bei Alemannia Aachen für mehr Torgefahr sorgen. Zuletzt spielte der Angreifer für Sanliurfaspor in der Türkei. 2019/20 wurde er Torschützenkönig in der 3. Liga beim FC Bayern München II. "Otschi bringt eine beeindruckende Bilanz in der 3. Liga mit und passt mit seinem Profil ideal zu uns. Er ist ein robuster, durchsetzungsstarker Stürmer, der unserem Spiel die nötige Wucht verleihen kann", so Erdal Celik (37), technischer Direktor bei den Aachenern.



Ein neuer Angreifer für die Alemannia. Aachen holt Kwasi Okyere Wriedt (30) nach Deutschland zurück. © Daniel Karmann/dpa

5. Juni, 12.47 Uhr: BVB holt für Klub-WM verletzten Verteidiger Coulibaly zurück

Für die in knapp zwei Wochen startende Klub-WM zieht der BVB alle Register und hat Soumaïla Coulibaly (21) vorzeitig von seiner Leihe zurückbeordert. Der Innenverteidiger spielte diese Saison für den französischen Erstligisten Stade Brest - allerdings nur bis Ende Februar. Seitdem fällt der Franzose mit Adduktorenbeschwerden aus. Ob Coulibaly, der sich derzeit im Aufbautraining befindet, insofern überhaupt sofort weiterhelfen kann, ist fraglich.

Für die Profis von Borussia Dortmund hat Soumaïla Coulibaly (21, l.) bislang zwei Pflichtspiele bestritten. © Marco Steinbrenner/dpa

5. Juni, 11.44 Uhr: TSG Hoffenheim holt Bernardo vom VfL Bochum

Neuzugang mit wohlklingendem Namen: Der Brasilianer Bernardo Fernandes da Silva Junior wechselt vom VfL Bochum zur TSG Hoffenheim - ablösefrei. "Bernardo ist ein erfahrener und kompromissloser Verteidiger, der unserer Defensive deutlich mehr Stabilität verleihen soll. Außerdem ist er flexibel einsetzbar und kann defensiv auf mehreren Positionen spielen", hebt Andreas Schicker, TSG-Sportdirektor, dessen Vorzüge hervor.

Bernardo Fernandes da Silva Junior (30, rechts) trug in der vergangenen Saison noch das Trikot des VfL Bochum. © Swen Pförtner/dpa

5. Juni, 9.15 Uhr: Verliert Verl ein Trio an die 2. Bundesliga?

Hinter dem SC Verl liegt die beste Saison der Vereinsgeschichte in der 3. Liga. Doch drei Gesichter des Erfolgs stehen vor dem Absprung, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten! Spielmacher Berkan Taz (26), Stratege Marcel Benger (26) und Anführer Lars Lokotsch (29) könnten schon bald in Münster aufschlagen. Dort übernimmt zur neuen Saison der bisherige Verler Erfolgscoach Alexander Ende (45) das Traineramt. Besonders bitter aus Verler Sicht: Während Taz eine Ausstiegsklausel in niedriger sechsstelliger Höhe besitzen soll, würden Benger und Lokotsch ablösefrei gehen. Ihre Verträge laufen aus.

Die Verler Leistungsträger Berkan Taz (26, hinten verdeckt) und Lars Lokotsch (29, 2.v.l.) stehen bei anderen Klubs hoch im Kurs. © Picture Point / Gabor Krieg

4. Juni, 20.37 Uhr: Luca Bazzoli schließt sich Rot-Weiss Essen an

Der defensive Mittelfeldspieler Luca Bazzoli (24) wechselt von Preußen Münster nach Essen. Beim SCP gehörte der Deutsch-Italiener in der vergangenen Zweitliga-Saison zum Stammpersonal, trotzdem hatte er anschließend keinen neuen Vertrag in Münster erhalten. Wie lange sein neuer Kontrakt an der Hafenstraße läuft, verriet der Drittligist nicht. "Wir verfolgen seinen Weg schon über einen langen Zeitraum und sind sehr froh, ihn nach zwei sehr erfolgreichen Jahren in Münster verpflichten zu können", freute sich RWE-Boss Marcus Steegmann (44). Zuletzt war der 24-Jährige auch als Konkurrent für Vinko Sapina (29) mit Aufsteiger Dynamo Dresden in Verbindung gebracht worden.

Luca Bazzoli (24, r.) kickt künftig für Rot-Weiss Essen. © Harry Langer/dpa

4. Juni, 14.16 Uhr: Abwehrtalent kehrt zum Chemnitzer FC zurück

Der Chemnitzer FC vermeldet einen Neuzugang! Innenverteidiger Julius Bochmann (19) wechselt aus Österreich zu den Himmelblauen. Alles zum Wechsel findet Ihr im TAG24-Artikel: "Dieses Talent kehrt als Stammspieler aus Österreich zum CFC zurück!"