Hammer-Gegner oder Losglück? So geht es in der CL für den FC Bayern München weiter

Losglück oder Hammer-Gegner? Thomas Müller (33) und seine Teamkollegen vom FC Bayern München dürften die Auslosung gespannt verfolgen. © Sven Hoppe/dpa

Neben Chelsea, Neapel, Manchester und natürlich auch den Münchnern konnten sich die beiden Mailänder Klubs AC und Inter im Achtelfinale der Königsklasse durchsetzen. Außerdem sind noch Real Madrid und Benfica Lissabon vertreten.

Vom Hammer-Los bis hin zu einem vermeintlich einfachen Viertelfinalgegner ist für Thomas Müller (33) und Co. entsprechend alles möglich.

Während die Paarungen aktuell noch offen sind, stehen die Rahmentermine der Begegnungen fest.

Die Viertelfinalhinspiele werden am 11. und 12. April ausgetragen, die Rückspiele finden eine Woche später am 18. und 19. April statt. Die im Anschluss verbleibenden vier Mannschaften messen sich im Halbfinale erst am 9. und 10. Mai, die endgültigen Entscheidungen fallen dann am 16. und 17. Mai.

Das Finale wird schließlich am 10. Juni im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul (Türkei) ausgetragen.

Wer reinschauen möchte: Übertragen wird die Auslosung bei Sky Sport News und auf der offiziellen Webseite der UEFA.